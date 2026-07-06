Belletti : Neymar n'a fait que perpétuer le style inventé par Ronaldinho

L'ancien défenseur de l'équipe nationale du Brésil, Juliano Belletti, a fait une déclaration inattendue sur le lien entre la star du football moderne Neymar et le légendaire Ronaldinho. Selon lui, tous les gestes magiques et les techniques démontrés par Neymar tout au long de sa carrière sont en réalité la continuation de l'héritage inventé par le champion du monde 2002. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ces réflexions ont été exprimées après l'élimination surprise du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026 et l'annonce de la fin de la carrière internationale de Neymar. Rappelons que la "Seleção" s'est inclinée 1-2 face à la Norvège en huitièmes de finale, après quoi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection a décidé de raccrocher les crampons.

Neymar a disputé 130 matchs sous le maillot du Brésil, inscrivant 80 buts et délivrant 59 passes décisives. Bien que ces chiffres fassent de lui le joueur le plus prolifique de l'histoire du pays, de nombreux experts et fans ne parviennent pas à hisser son héritage au niveau de celui de Ronaldinho. Juliano Belletti soutient cette idée, soulignant que Ronaldinho a posé les fondations du style de jeu de Neymar.

Ronaldinho — le fondateur du football brésilien moderne

"À mon avis, Neymar n'a fait que répéter ce que Ronaldinho a inventé et créé", a déclaré Belletti lors d'une interview accordée à DAZN. Selon lui, le dribble collé au pied, les passes aveugles et les feintes imprévisibles sont le fruit du travail de Ronaldinho. Neymar est considéré comme l'héritier qui a combiné ces éléments magiques pour les appliquer au football moderne.

Belletti a également réfuté un mythe bien ancré dans le monde du football au fil des ans. Beaucoup pensent que Ronaldinho n'a réussi que grâce à son talent naturel et qu'il était paresseux à l'entraînement. Cependant, le défenseur, qui a joué avec lui au FC Barcelone et en équipe nationale du Brésil, a affirmé le contraire.

"Ronaldinho s'entraînait énormément, je suis sérieux. Sur des petits terrains, dans des espaces réduits, en un contre un ou deux contre deux, il travaillait sans relâche chaque jour, chaque semaine. Derrière ses dribbles et son envie constante d'aller de l'avant se cachaient une grande force physique et beaucoup de travail. Il ne simulait jamais et ne se laissait jamais tomber sur le terrain", se souvient Belletti.

Selon la conclusion de l'ancien joueur, Ronaldinho, par son travail et son habileté, a créé un modèle pour les générations suivantes comme Neymar. Les réalisations de Neymar au cours de ses 16 années en équipe nationale ont été construites sur ces bases. Bien que Neymar ait dépassé son mentor en termes de statistiques, Ronaldinho reste le leader en matière d'esthétique de jeu et d'innovation.