Qizilqum et Lokomotiv se partagent les points

Dans le cadre de la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan, lors de l'une des rencontres phares disputées à Navoï Qizilqum a accueilli sur son terrain l'équipe de Lokomotiv Tachkent. Le choc entre ces rivaux directs au classement a été intense et disputé, se terminant sur un match nul avec un score de 1:1 .

Bien que les deux équipes aient fait preuve d'un jeu offensif actif, tous les buts de la rencontre ont été inscrits dès la première mi-temps.

Début rapide et équilibre en première période

Dès le coup d'envoi, une forte pression des hôtes a été observée, mais les « cheminots » n'ont pas perdu l'initiative :

But rapide à la 3e minute : Alors que le match venait de commencer, Shahzodbek Rahmatullayev a transformé une passe décisive de Jambuli Jigauri pour donner rapidement l'avantage à Qizilqum (1:0) ;

Réponse de Topliyev : Après avoir encaissé le but, les joueurs de Tachkent ont intensifié leur jeu et, à la 40e minute, Bilol Topliyev a rétabli l'équilibre suite à une passe précise de Sardor Mirzayev (1:1) ;

Discipline défensive en seconde période : Malgré plusieurs changements effectués par les entraîneurs lors des 45 dernières minutes, les cages sont restées inviolées et les équipes ont dû se contenter d'un point chacune.

Situation au classement

Ce point pris permet aux deux clubs de consolider leur position au classement :

Lokomotiv à la septième place : Suite à ce résultat, les joueurs de la capitale portent leur total de points à 40 et restent à la 7e place du championnat ;

La poursuite de Qizilqum : L'équipe de Navoï, avec 34 points , continue d'occuper la 8e place , juste derrière les « cheminots ».

Feuille de match :

Super League. 25e journée

Qizilqum — Lokomotiv 1:1