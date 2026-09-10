Le Dinamo bat le Qizilqum à domicile

Superligue d'OuzbékistanLors de la 21e journée, les supporters ont assisté à un véritable combat tactique et une démonstration de courage. Le Dinamo Samarcande a accueilli le club de Qizilqum Navoï sur son terrain et, malgré une infériorité numérique pendant la majeure partie du match, a remporté une précieuse victoire 1-0. L'expulsion d'un défenseur dès la première mi-temps a été un coup dur pour les locaux, mais ces derniers ont non seulement su défendre solidement en seconde période, mais ont également su transformer une erreur adverse en but. Cette victoire rapproche les joueurs de Samarcande du haut du tableau, tandis qu'elle place les joueurs de Navoï, incapables de profiter de leur supériorité numérique, dans une situation délicate.

Alors, qui est le joueur qui a quitté le terrain après avoir reçu un carton rouge à la 36e minute, quel changement tactique a permis la victoire et combien de points les équipes ont-elles désormais ? À la fin de l'article, nous vous présenterons les moments forts de cette rencontre ainsi que tous les détails sur les perspectives de fin de saison.

Gagner en infériorité numérique : le drame des 36e et 69e minutes

La rencontre à Samarcande a été riche en événements inattendus et a suscité un grand intérêt chez les fans :

L'expulsion choc à la 36e minute : À la moitié de la première mi-temps, le joueur du Dinamo, Jaloliddin Jumaboyev, a écopé d'un carton rouge direct pour une faute grossière, laissant les joueurs de Samarcande à 10 sur le terrain ;

La pression de Navoï et la volonté des locaux : Malgré la supériorité numérique de l'adversaire, le Dinamo a instauré une discipline de fer autour de sa surface de réparation et n'a laissé pratiquement aucune opportunité aux attaquants du Qizilqum ;

Le coup d'or de Haydarov : Entré en jeu en seconde période, Abdug‘afur Haydarov a trouvé le chemin des filets à la 69e minute, ouvrant le score et offrant trois points à son équipe ;

Préserver le score : Dans les minutes restantes et pendant le temps additionnel, les locaux ont réussi à conserver leur avantage.

« Se battre en équipe et marquer le but de la victoire malgré l'infériorité numérique témoigne de la force mentale et du caractère réel de l'équipe », notent les experts en football.

Compositions et choix tactiques : le changement gagnant

Le choix tactique des entraîneurs a joué un rôle crucial dans ce duel entre les deux clubs :

Composition de départ et remplaçants du Dinamo : Nemanov, Radayev (Mustafoyev, 89), Shtefan, Amonov, Dumbuya, Avanesyan (Yo‘ldoshev, 46), Jumaboyev, Abdusalomov (Haydarov, 46), Xudayberdiyev, Stanoevich, Oblaqulov (To‘xtasinov, 71) ;

Composition du Qizilqum : Rahmatov, Jumanqo‘ziyev, Rahmatullayev, Turopov (Abdug‘offorov, 75), Kumburovich, Bozorov, Jigauri (Maykon Duglas, 75), Nematxonov (Shukurillayev, 16), Ro‘ziyev (Otaqulov, 46), Rahmatilloyev, Jo‘raqo‘ziyev (Kenjaboyev, 53) ;

Haydarov, le héros sorti du banc : Entré en jeu à la 46e minute après la pause, Abdug‘afur Haydarov est devenu l'homme du match en inscrivant le but décisif ;

Carton jaune : Dans un match disputé, le joueur local Radayev a été averti par l'arbitre à la 78e minute.

Situation au classement : le cap des 30 points

Cette victoire importante a eu un impact significatif sur la position des deux équipes dans la compétition :

Le Dinamo à la 9e place : Grâce à cette victoire, le club de Samarcande porte son total de points à 30 points , et reste à la 9e place du classement ;

Une perte dangereuse pour le Qizilqum : L'équipe de Navoï, qui a perdu malgré sa supériorité numérique, reste à la 11e place avec 26 points et ressent la pression du bas de tableau.

Une équipe courageuse et une leçon sur l'avantage non utilisé

Ce duel à Samarcande a prouvé que dans le football, ce ne sont pas seulement les chiffres ou le nombre de joueurs sur le terrain qui comptent, mais la passion pour la victoire et le sang-froid tactique. Le Dinamo, qui a joué pendant près d'une heure en infériorité numérique, n'a pas seulement résisté, mais a donné une leçon à son adversaire. Pour le Qizilqum, ce match a été une grande leçon : la supériorité numérique ne signifie rien sans un plan d'attaque clair et de la créativité. Désormais, le Dinamo abordera la suite du championnat avec une plus grande confiance, tandis que l'équipe de Navoï doit corriger d'urgence ses lacunes offensives.

Selon vous, la victoire du Dinamo à 10 contre 11 est-elle due au courage exceptionnel des joueurs de Samarcande ou à la mauvaise tactique du Qizilqum ? Pourquoi le Qizilqum n'a-t-il pas pu profiter de près d'une heure de supériorité numérique ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du match dramatique du football ouzbek avec tous les fans et les supporters du Dinamo et du Qizilqum !