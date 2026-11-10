Stars de la 27e journée : Le onze idéal de la Super League d'Ouzbékistan dévoilé
Après la conclusion des matchs de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan, l'équipe type officielle, composée des joueurs ayant brillé à leurs postes respectifs et contribué de manière décisive au succès de leurs clubs, a été l'équipe type officielle dévoilée.
Cette sélection inclut aussi bien des représentants des grands clubs de la capitale que des leaders ayant brillé au sein des clubs régionaux.
Solidité défensive et gardien fiable
La ligne défensive et le choix du gardien de but de l'équipe type de la journée ont été formés après des débats intenses :
Le rempart du « Xorazm » dans les buts : Le gardien du « Xorazm » Umid Ergashev a été reconnu comme le meilleur gardien de la journée grâce à ses arrêts décisifs et son activité pour garder sa cage inviolée ;
Un quatuor défensif solide : La ligne défensive est composée du latéral du « Pakhtakor » Sherzod Nasrullayev, du capitaine du « Nasaf » Umarbek Eshmurodov, de Muhammadqodir Hamraliyev du « Navbahor » ainsi que du défenseur expérimenté du « Neftchi » Anvar G‘ofurov .
Bénéfice au milieu de terrain et en attaque
Le milieu de terrain et la ligne d'attaque ont rassemblé des joueurs dotés d'une grande créativité et d'un sens du but aiguisé :
Contrôle du milieu de terrain : Le milieu offensif du « Pakhtakor » Dostonbek Hamdamov et le meneur de jeu du « Navbahor » Diyor Xolmatov ont orchestré les attaques dangereuses de leurs équipes, tandis que Oybek Rustamov du « Nasaf » et Suhrob Nurulloyev du « Lokomotiv » ont assuré l'équilibre ;
Le duo des machines à buts : La ligne d'attaque est occupée par le buteur du « Lokomotiv » Temurxo‘ja Abduxoliqov ainsi que par Anvar Hojimirzayev , qui brille cette saison sous les couleurs du « Dinamo » Samarcande.
Composition complète de l'équipe type de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan
Poste
Joueur
Club
Qualité principale de la journée
Gardien
Umid Ergashev
« Xorazm »
Cage inviolée et arrêts
Défenseur
Sherzod Nasrullayev
« Pakhtakor »
Activité sur l'aile et défense fiable
Défenseur
Umarbek Eshmurodov
« Nasaf »
Leadership en défense centrale
Défenseur
Muhammadqodir Hamraliyev
« Navbahor »
Récupération et précision positionnelle
Défenseur
Anvar G‘ofurov
« Neftchi »
Expérience et stabilité défensive
Milieu
Dostonbek Hamdamov
« Pakhtakor »
Développement des attaques et vitesse
Milieu
Diyor Xolmatov
« Navbahor »
Passes créatives au centre
Milieu
Oybek Rustamov
« Nasaf »
Pressing et interruption des attaques
Milieu
Suhrob Nurulloyev
« Lokomotiv »
Création de danger sur l'aile
Attaquant
Temurxo‘ja Abduxoliqov
« Lokomotiv »
Pressing et buts en attaque centrale
Attaquant
Anvar Hojimirzayev
« Dinamo » Samarcande
Efficacité et actions décisives
Le rythme élevé affiché sur toutes les lignes lors de la 27e journée montre que la lutte pour le titre, les médailles et le maintien dans l'élite atteint son paroxysme.
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