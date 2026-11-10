Stars de la 27e journée : Le onze idéal de la Super League d'Ouzbékistan dévoilé

Après la conclusion des matchs de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan, l'équipe type officielle, composée des joueurs ayant brillé à leurs postes respectifs et contribué de manière décisive au succès de leurs clubs, a été l'équipe type officielle dévoilée.

Cette sélection inclut aussi bien des représentants des grands clubs de la capitale que des leaders ayant brillé au sein des clubs régionaux.

Solidité défensive et gardien fiable

La ligne défensive et le choix du gardien de but de l'équipe type de la journée ont été formés après des débats intenses :

Le rempart du « Xorazm » dans les buts : Le gardien du « Xorazm » Umid Ergashev a été reconnu comme le meilleur gardien de la journée grâce à ses arrêts décisifs et son activité pour garder sa cage inviolée ;

Un quatuor défensif solide : La ligne défensive est composée du latéral du « Pakhtakor » Sherzod Nasrullayev, du capitaine du « Nasaf » Umarbek Eshmurodov, de Muhammadqodir Hamraliyev du « Navbahor » ainsi que du défenseur expérimenté du « Neftchi » Anvar G‘ofurov .

Bénéfice au milieu de terrain et en attaque

Le milieu de terrain et la ligne d'attaque ont rassemblé des joueurs dotés d'une grande créativité et d'un sens du but aiguisé :

Contrôle du milieu de terrain : Le milieu offensif du « Pakhtakor » Dostonbek Hamdamov et le meneur de jeu du « Navbahor » Diyor Xolmatov ont orchestré les attaques dangereuses de leurs équipes, tandis que Oybek Rustamov du « Nasaf » et Suhrob Nurulloyev du « Lokomotiv » ont assuré l'équilibre ;

Le duo des machines à buts : La ligne d'attaque est occupée par le buteur du « Lokomotiv » Temurxo‘ja Abduxoliqov ainsi que par Anvar Hojimirzayev , qui brille cette saison sous les couleurs du « Dinamo » Samarcande.

Composition complète de l'équipe type de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan

Poste Joueur Club Qualité principale de la journée Gardien Umid Ergashev « Xorazm » Cage inviolée et arrêts Défenseur Sherzod Nasrullayev « Pakhtakor » Activité sur l'aile et défense fiable Défenseur Umarbek Eshmurodov « Nasaf » Leadership en défense centrale Défenseur Muhammadqodir Hamraliyev « Navbahor » Récupération et précision positionnelle Défenseur Anvar G‘ofurov « Neftchi » Expérience et stabilité défensive Milieu Dostonbek Hamdamov « Pakhtakor » Développement des attaques et vitesse Milieu Diyor Xolmatov « Navbahor » Passes créatives au centre Milieu Oybek Rustamov « Nasaf » Pressing et interruption des attaques Milieu Suhrob Nurulloyev « Lokomotiv » Création de danger sur l'aile Attaquant Temurxo‘ja Abduxoliqov « Lokomotiv » Pressing et buts en attaque centrale Attaquant Anvar Hojimirzayev « Dinamo » Samarcande Efficacité et actions décisives

Le rythme élevé affiché sur toutes les lignes lors de la 27e journée montre que la lutte pour le titre, les médailles et le maintien dans l'élite atteint son paroxysme.