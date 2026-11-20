De la Super League d'Ouzbékistan, un match comptant pour la 28e journée s'est déroulé dans la ville d'Olmaliq. L'équipe locale de l' AGMK a accueilli le club de Navoï, « Qizilqum » , et s'est inclinée sur le score de 0:1 .

Le score est resté vierge durant le temps réglementaire. Cependant, un changement effectué par le staff technique des visiteurs à la 88e minute a scellé le sort du match : entré en jeu à la place d'Otabek Jo‘raqo‘ziyev, Roman Papariga n'a eu besoin que de trois minutes — lors du temps additionnel à la 90+1e minute — pour tromper le gardien adverse et offrir la victoire à son équipe.

Situation au classement

Après ce résultat, les « mineurs » restent à la 5e place avec 45 points (le « Lokomotiv », après avoir battu le « Pakhtakor » , était monté à la 4e place avec 46 points). Les « chercheurs d'or », ayant décroché une précieuse victoire à l'extérieur, ont porté leur total à 38 points et se hissent à la 8e place.

Statistiques AGMK « Qizilqum » Score final 0 1 Buteur — Roman Papariga (90+1') Classement 5e place (45 points) 8e place (38 points)

Feuille de match et compositions

Super League. 28e journée AGMK — « Qizilqum » 0:1 But : Roman Papariga (90+1).

AGMK : 35. Javohir Ilyosov, 4. Mirjamol Qosimov (21. Xazrat Tursunqulov, 60), 5. Giorgi Papava, 6. Avazbek O‘lmasaliyev (8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 46), 7. Dilshod Ahmadaliyev, 9. Aziz Xolmurodov (88. Siyavash Haqnazariy, 60), 10. Asadbek Sobirjonov, 17. Nodir Abdurazzoqov (77. Ivan Peshich, 60), 22. Saidafzalxon Axrorov (19. Ahmadullo Muqumjonov, 72), 28. Arixiro Sentoku, 44. Abror Karimov.

« Qizilqum » : 1. Farhod Rahmatov, 4. Ilhom Vahobov (47. Ruslan Roziyev, 46), 7. Fayzullobek Jumanqo‘ziyev, 8. Shahzod Rahmatullayev (77. Diyor Raxmatilloyev, 46), 9. Shahzod Turopov, 10. Islom Kenjaboyev (18. Abbosbek Abdug‘afforov, 65), 15. Nikola Kumburovich (23. Samandar Shukurullayev, 26), 40. Nodirxon Ne’matxonov, 44. G‘iyosjon Rizaqulov, 70. Duglas Maykon, 88. Otabek Jo‘raqo‘ziyev (97. Roman Papariga, 88).

Selon vous, quelle est la raison de cette défaite inattendue de l'AGMK à domicile, et le Qizilqum pourra-t-il terminer la saison dans le top 8 ? Laissez vos avis en commentaires !