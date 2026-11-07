Lutte acharnée pour le bronze en Superliga : Navbahor s'impose à l'extérieur contre Qizilqum

Dans le cadre de la 27e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, lors d'un duel intense disputé à Navoiy, le club de Namangan, Navbahor, a décroché une victoire minimale mais cruciale de 1-0 sur le terrain de Qizilqum.

Le sort de la rencontre a été scellé par une unique attaque précise et une finition sereine en fin de première période.

La 39e minute décisive : un but issu du duo Giyosov et Xolmatov

Tout au long du match, les deux équipes ont mis l'accent sur une défense organisée et une tactique prudente :

Le moment clé de la première période : À la 39e minute de jeu, les « Faucons » ont trouvé une faille dans la ligne défensive adverse et ont lancé une contre-attaque rapide. Le ballon précis transmis par Muhammadali Giyosov a été envoyé au fond des filets par le milieu de terrain Diyor Xolmatov ouvrant ainsi le score — 0:1 ;

La pression des joueurs de Navoiy : En seconde période, Qizilqum a multiplié les offensives pour rétablir l'équilibre, mais la ligne défensive de l'équipe de Namangan, dirigée par le membre de l'équipe nationale O‘tkir Yusupov, a agi avec assurance, préservant ainsi sa cage inviolée.

Situation au classement : Navbahor atteint 55 points

Cette victoire renforce considérablement la position des joueurs de Namangan dans la course aux médailles à l'approche de la fin de saison :