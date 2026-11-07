Lutte acharnée pour le bronze en Superliga : Navbahor s'impose à l'extérieur contre Qizilqum

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Lutte acharnée pour le bronze en Superliga : Navbahor s'impose à l'extérieur contre Qizilqum

Dans le cadre de la 27e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, lors d'un duel intense disputé à Navoiy, le club de Namangan, Navbahor, a décroché une victoire minimale mais cruciale de 1-0 sur le terrain de Qizilqum.

Le sort de la rencontre a été scellé par une unique attaque précise et une finition sereine en fin de première période.

La 39e minute décisive : un but issu du duo Giyosov et Xolmatov

Tout au long du match, les deux équipes ont mis l'accent sur une défense organisée et une tactique prudente :

  • Le moment clé de la première période : À la 39e minute de jeu, les « Faucons » ont trouvé une faille dans la ligne défensive adverse et ont lancé une contre-attaque rapide. Le ballon précis transmis par Muhammadali Giyosov a été envoyé au fond des filets par le milieu de terrain Diyor Xolmatov ouvrant ainsi le score — 0:1 ;

  • La pression des joueurs de Navoiy : En seconde période, Qizilqum a multiplié les offensives pour rétablir l'équilibre, mais la ligne défensive de l'équipe de Namangan, dirigée par le membre de l'équipe nationale O‘tkir Yusupov, a agi avec assurance, préservant ainsi sa cage inviolée.

Situation au classement : Navbahor atteint 55 points

Cette victoire renforce considérablement la position des joueurs de Namangan dans la course aux médailles à l'approche de la fin de saison :

  • Une place solide dans le trio de tête : De retour de ce déplacement avec 3 points précieux, Navbahor a porté son total à 55 points et a consolidé sa 3e place au classement de la Superliga ;

  • Qizilqum dans le ventre mou : L'équipe de Navoiy, qui a perdu des points à domicile, reste à la 9e place du classement avec 35 points.

Superliga OuzbékistanNavbahorQizilqumDiyor XolmatovFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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