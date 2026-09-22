4 buts et une remontada : Qizilqum s'impose 3-1 face à Xorazm à Urganch

Le dernier choc dramatique de la 22e journée de la Superliga d'Ouzbékistan a eu lieu à Urganch, intensifiant la lutte dans le bas du tableau. Le club local, Xorazm, a accueilli Qizilqum (Navoiy) et, malgré une avance initiale, a subi une défaite douloureuse 1-3. Bien que le légionnaire brésilien Rafael Tavares ait ouvert le score pour les locaux à la 30e minute, les visiteurs ont réagi rapidement : Otabek Jo‘raqo‘ziyev a égalisé à la 40e minute.

Le tournant du match a eu lieu en seconde période : à la 60e minute, l'attaquant des locaux, Ulug‘bek Hoshimov, a reçu un carton rouge direct. Profitant de leur supériorité numérique, les protégés de Jamshid Saidov ont accentué la pression, arrachant une victoire importante grâce aux buts des remplaçants Roman Papariga (76e) et Jambuli Jigauri (88e). Avec ce succès, les joueurs de Navoiy atteignent 29 points et sécurisent la 10e place, tandis que Xorazm reste en danger à la 14e place avec 21 points.

Alors, quel a été l'impact de l'expulsion d'Ulug‘bek Hoshimov sur le résultat, comment les changements tactiques de Jamshid Saidov ont-ils transformé le match, et quelles sont les chances de maintien de Xorazm ?

« Le but de Tavares, le drame de la 60e minute et la remontada de Navoiy » : 5 points clés de la 22e journée

Faits marquants et statistiques du match intense d'Urganch :

Début actif des locaux : Rafael Tavares a ouvert le score à la 30e minute, donnant beaucoup d'espoir aux fans de Xorazm ;

La réponse psychologique de Jo‘raqo‘ziyev : Juste avant la pause (40e minute), Otabek Jo‘raqo‘ziyev a égalisé ;

L'expulsion décisive : Entré en jeu en seconde période, Ulug‘bek Hoshimov a été expulsé à la 60e minute pour une faute, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique ;

Les changements « en or » de Jamshid Saidov : Entré à la 70e minute, Roman Papariga a donné l'avantage aux visiteurs six minutes plus tard ;

Le point final de Jigauri : À la 88e minute, le milieu géorgien expérimenté Jambuli Jigauri a marqué, pour Qizilqum,scellant une victoire convaincante 3-1.

Superliga. 22e journée : Statistiques du match Xorazm vs Qizilqum

Détails du match et classement actuel des équipes :

Indicateurs et critères Xorazm (Urganch) Qizilqum (Navoiy) Score final 1 3 (Victoire) Buteurs Rafael Tavares (30') O. Jo‘raqo‘ziyev (40'), R. Papariga (76'), J. Jigauri (88') Sanctions disciplinaires Ulug‘bek Hoshimov (60' carton rouge) Contrôle sans faute Décisions des entraîneurs Double changement à la 46e minute sans succès Entrées de Papariga et Maicon pour renforcer l'attaque Points accumulés 21 points 29 points Position au classement 14e place (Zone rouge) 10e place (Maintien stabilisé)

Expertise Superliga : Comment Jamshid Saidov a tactiquement dominé son adversaire ?

Conclusions des experts et analystes locaux :

Le choc psychologique du carton rouge : L'expulsion de Hoshimov a ruiné les plans de contre-attaque des locaux et a forcé l'équipe à se replier en défense profonde ;

Qualité du banc : L'entraîneur de Qizilqum, Jamshid Saidov, a fait entrer deux légionnaires à la 70e minute — Douglas Maicon et Roman Papariga ; le sang-froid de Papariga et l'expérience de Jigauri ont facilement brisé la défense fatiguée de Xorazm ;

Le destin de Xorazm dans la zone rouge : Avec 21 points et une 14e place, les derniers matchs seront cruciaux pour les joueurs d'Urganch ; les erreurs défensives et le manque de discipline menacent l'équipe de relégation ;

La sérénité des joueurs de Navoiy : Après cette victoire, Qizilqum s'éloigne de la zone dangereuse avec 29 points et peut aborder la fin de saison avec plus de sérénité.

Cette remontada de Qizilqum à Urganch prouve une fois de plus que la compétitivité et l'expérience tactique sont primordiales en Superliga.

Selon vous, l'expulsion d'Ulug‘bek Hoshimov à la 60e minute a-t-elle scellé le sort du match ou Qizilqum aurait-il dominé de toute façon ? Xorazm peut-il se maintenir en Superliga ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse à tous les passionnés de football !