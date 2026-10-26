Le championnat est-il sacrifié pour la Coupe ? Mirjalol Qosimov révèle la vérité

·104·Sport
Le championnat est-il sacrifié pour la Coupe ? Mirjalol Qosimov révèle la vérité

Dans un match dramatique comptant pour le championnat d'Ouzbékistan, AGMK a accueilli sur son terrain Kokand-1912 qui lutte de toutes ses forces pour son maintien en ligue, et s'est imposé difficilement sur le score de 2:1. Après la rencontre, l'entraîneur principal des Almalyk,

Mirjalol Qosimov, a participé à la conférence de presse et, bien que les 3 points soient importants, il a ouvertement critiqué la performance de ses joueurs, leur tentative erronée d'économiser leurs forces et leur manque d'intensité sur le terrain. « Encore un match dramatique, encore du stress » : l'aveu franc de Qosimov

Le coach de l'AGMK a rappelé que le relâchement de son équipe alors qu'elle menait 1:0 aurait pu coûter très cher :

Avantage gâché :

  • « L'essentiel est d'avoir pris les trois points. Mais encore un match dramatique, encore des moments nerveux... Si nous avions mieux utilisé nos occasions à 1:0, le score aurait été différent. Nous avons failli perdre des points », a déclaré Qosimov ; Tomber dans le piège tactique de l'adversaire :

  • Le technicien a critiqué le fait qu'au lieu de jouer en combinaisons et passes courtes, l'équipe est passée en première mi-temps à de longs ballons qui convenaient à Kokand, perdant ainsi la bataille des seconds ballons ; « On ne peut pas obtenir de résultat sans courir » :

  • L'entraîneur a souligné que même lorsque l'adversaire était réduit à dix, l'équipe a perdu l'initiative et leur a offert des opportunités par ses propres erreurs. Demi-finale de Coupe et Super League : L'approche va-t-elle changer ?

À la question de savoir si la qualification de l'AGMK pour les demi-finales de la Coupe d'Ouzbékistan pourrait affecter les matchs de championnat, l'entraîneur a répondu fermement :

L'erreur d'économiser ses forces :

  • « C'est le pire aspect : sous prétexte d'économiser nos forces, nous ne bougeons plus assez sur le terrain. Aujourd'hui, en seconde période, c'était flagrant. Certains ont manqué d'intensité, se sont accordé trop de liberté et le score est revenu à 1:1 », a déploré le coach ; Il y aura une rotation, mais pas de relâchement :

  • Qosimov a indiqué qu'il procéderait à des rotations en utilisant l'effectif disponible, mais que l'attention portée aux matchs de championnat ne diminuerait pas d'un iota ; « Il faut jouer même pour un seul supporter » :

  • Mirjalol Qosimov a souligné que le football est avant tout destiné aux spectateurs, rappelant que même si un seul fan vient au stade, l'équipe doit se donner à fond. Mirjalol Qosimov futbol birinchi navbatda tomoshabinlar uchun ekanini ta’kidlab, tribunaga bitta ishqiboz kelgan taqdirda ham jamoa bor kuchini berib harakat qilishi shartligini eslatdi.

AGMKKokand-1912Mirjalol QosimovSuper League OuzbékistanFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Drame à la 90+2e minute : l'AGMK bat le Kokand-1912 à domicile et grimpe à la 4e placeDrame à la 90+2e minute : l'AGMK bat le Kokand-1912 à domicile et grimpe à la 4e placeHier 18:07Mirjalol Qosimov s'exprime sur le match contre Mash'al, la rotation et la stratégie de l'adversaireMirjalol Qosimov s'exprime sur le match contre Mash'al, la rotation et la stratégie de l'adversaire16 octobre 06:42Qu'a révélé Mirjalol Qosimov lors de la conférence de presse après le match nul 2:2 ?Qu'a révélé Mirjalol Qosimov lors de la conférence de presse après le match nul 2:2 ?11 octobre 21:14Défaite douloureuse : qu’a déclaré Mirjalol Qosimov après le match à Buxoro ?Défaite douloureuse : qu’a déclaré Mirjalol Qosimov après le match à Buxoro ?14 août 09:07«Nous avons gagné à juste titre» : Mirjalol Qosimov révèle le secret de la victoire héroïque à Zomin«Nous avons gagné à juste titre» : Mirjalol Qosimov révèle le secret de la victoire héroïque à Zomin21 septembre 06:42«Miracle de 4 minutes à Jizzakh» : l'AGMK renverse Sogdiana !«Miracle de 4 minutes à Jizzakh» : l'AGMK renverse Sogdiana !20 septembre 22:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester