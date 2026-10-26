Le championnat est-il sacrifié pour la Coupe ? Mirjalol Qosimov révèle la vérité
Dans un match dramatique comptant pour le championnat d'Ouzbékistan, AGMK a accueilli sur son terrain Kokand-1912 qui lutte de toutes ses forces pour son maintien en ligue, et s'est imposé difficilement sur le score de 2:1. Après la rencontre, l'entraîneur principal des Almalyk,
Mirjalol Qosimov, a participé à la conférence de presse et, bien que les 3 points soient importants, il a ouvertement critiqué la performance de ses joueurs, leur tentative erronée d'économiser leurs forces et leur manque d'intensité sur le terrain. « Encore un match dramatique, encore du stress » : l'aveu franc de Qosimov
Le coach de l'AGMK a rappelé que le relâchement de son équipe alors qu'elle menait 1:0 aurait pu coûter très cher :
Avantage gâché :
« L'essentiel est d'avoir pris les trois points. Mais encore un match dramatique, encore des moments nerveux... Si nous avions mieux utilisé nos occasions à 1:0, le score aurait été différent. Nous avons failli perdre des points », a déclaré Qosimov ; Tomber dans le piège tactique de l'adversaire :
Le technicien a critiqué le fait qu'au lieu de jouer en combinaisons et passes courtes, l'équipe est passée en première mi-temps à de longs ballons qui convenaient à Kokand, perdant ainsi la bataille des seconds ballons ; « On ne peut pas obtenir de résultat sans courir » :
L'entraîneur a souligné que même lorsque l'adversaire était réduit à dix, l'équipe a perdu l'initiative et leur a offert des opportunités par ses propres erreurs. Demi-finale de Coupe et Super League : L'approche va-t-elle changer ?
À la question de savoir si la qualification de l'AGMK pour les demi-finales de la Coupe d'Ouzbékistan pourrait affecter les matchs de championnat, l'entraîneur a répondu fermement :
L'erreur d'économiser ses forces :
« C'est le pire aspect : sous prétexte d'économiser nos forces, nous ne bougeons plus assez sur le terrain. Aujourd'hui, en seconde période, c'était flagrant. Certains ont manqué d'intensité, se sont accordé trop de liberté et le score est revenu à 1:1 », a déploré le coach ; Il y aura une rotation, mais pas de relâchement :
Qosimov a indiqué qu'il procéderait à des rotations en utilisant l'effectif disponible, mais que l'attention portée aux matchs de championnat ne diminuerait pas d'un iota ; « Il faut jouer même pour un seul supporter » :
Mirjalol Qosimov a souligné que le football est avant tout destiné aux spectateurs, rappelant que même si un seul fan vient au stade, l'équipe doit se donner à fond. Mirjalol Qosimov futbol birinchi navbatda tomoshabinlar uchun ekanini ta’kidlab, tribunaga bitta ishqiboz kelgan taqdirda ham jamoa bor kuchini berib harakat qilishi shartligini eslatdi.
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