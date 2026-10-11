Qu'a révélé Mirjalol Qosimov lors de la conférence de presse après le match nul 2:2 ?

Après le duel dramatique et disputé entre l'AGMK et Navbahor (2:2) lors de la 23e journée de la Super League d'Ouzbékistan, l'entraîneur principal des Almaliq Mirjalol Qosimov a participé à la conférence de presse. Le technicien expérimenté a analysé ouvertement l'intrigue intense du match, la victoire perdue dans les dernières secondes, les deux penaltys concédés par ses joueurs et les principales lacunes de l'équipe.

Tout en reconnaissant que l'équipe s'est battue jusqu'au bout, l'entraîneur n'a pas caché sa frustration face au désordre sur les phases arrêtées.

« Au final, 2:2, c'est de l'histoire, mais nous avons raté les trois points »

Mirjalol Qosimov a déclaré que le match était une véritable fête pour les supporters, mais que pour le staff technique, la victoire manquée avait un goût amer :

Un match pour les fans : « C'était le match que tout le monde attendait. Les rencontres contre Navbahor ont toujours été intéressantes. C'était rapide et intense. C'est entré dans l'histoire, la fin de l'année approche et le championnat touche à sa fin. Il y aura encore beaucoup d'intrigues comme celle-ci » ;

Satisfaction et mécontentement : Si l'entraîneur s'est réjoui de voir ses joueurs se battre jusqu'à la dernière minute, il a souligné que le fait de ne pas avoir obtenu les trois points, objectif principal, était un point de déception.

Réaction à l'erreur d'Abror Karimov, auteur de deux penaltys

À la question des journalistes sur le fait que le jeune joueur Abror Karimov ait provoqué deux penaltys, l'entraîneur a répondu avec impartialité et pédagogie :

Jeunesse et leçon : « La loi est la même pour tous. Il est jeune, il se forge et se renforce à travers de tels matchs. Il doit acquérir de l'expérience dans ces situations et en tirer les bonnes conclusions » ;

Série d'erreurs défensives : Qosimov a expliqué que lors du premier penalty, Asadbek Sobirjonov a mal agi, et qu'Abror, alors que le ballon ne se dirigeait pas vers le but, aurait dû jouer parallèlement sans contact inutile avec l'adversaire ;

Règle d'or : « S'il refait la même chose au prochain match, nous en parlerons différemment. On disait autrefois à juste titre : un bon défenseur se laisse tromper une fois, mais pas deux. »

« Ils regardent le ballon sur les phases arrêtées » : Utilisation des occasions et titre manqué

Face à la critique des journalistes sur le travail de finition, Qosimov a réagi avec son style habituel, tranchant et émotionnel :

Travail à l'entraînement : « Alors venez vous-mêmes à l'entraînement tous les jours ! Nous y travaillons toujours. Le travail ne porte ses fruits que lorsqu'un but est marqué ; on ne donne pas de points pour les occasions créées » ;

Désordre sur les phases arrêtées : « Nous avons encaissé un but sur phase arrêtée, ce n'était pas une situation difficile. Il ne faut pas perdre sa concentration. Avant le match, les consignes de marquage individuel sont claires. Fais ton travail parfaitement ! Ils regardent le ballon sur les phases arrêtées et cela nous coûte souvent cher. C'était la même chose à Jizzakh » ;

Conclusion amère sur le titre : « Revenons au mois d'août : nous aurions dû obtenir de meilleurs résultats contre Nasaf, Dinamo ou à Boukhara. Si nous avions pleinement profité des occasions créées, nous serions déjà champions. »

Cette déclaration de Mirjalol Qosimov montre à quel point l'AGMK ressent le coût de chaque opportunité manquée dans la lutte pour les premières places du classement en fin de saison.