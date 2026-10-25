Drame à la 90+2e minute : l'AGMK bat le Kokand-1912 à domicile et grimpe à la 4e place

Dans le cadre de la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le match disputé à Olmaliq entre l'AGMK et le Kokand-1912 s'est transformé en un véritable thriller footballistique. Le sort de la rencontre s'est joué dans les ultimes minutes du temps additionnel, se terminant par une victoire arrachée par les locaux sur le score de 2:1. Ce succès permet aux joueurs d'Olmaliq de faire un bond important dans la hiérarchie du haut de tableau.

Ce succès a offert aux joueurs d'Olmaliq une opportunité cruciale de progresser dans la compétition.

But rapide, carton rouge et dénouement dans les dernières secondes

La rencontre a été riche en événements et en duels intenses :

Frappe précise de Qosimov : Dès la 22e minute, après une passe d'Abubakr Rizo Turdialiyev, Mirjamol Qosimov a ouvert le score pour les locaux (1:0) ;

Carton rouge en fin de première période : À la 45+4e minute, le joueur de Kokand, Hakimov, a été expulsé pour une faute, obligeant les visiteurs à jouer en infériorité numérique pendant toute une mi-temps ;

Rétablissement de l'équilibre : Malgré leur infériorité numérique, le Kokand-1912 n'a pas abdiqué et a égalisé à la 86e minute : sur un centre du remplaçant Elbekjon Yo‘lchiyev, Shohrux Gadoyev a marqué (1:1) ;

Le coup décisif à la 90+2e minute : Le coaching du staff de l'AGMK a porté ses fruits : Siyavash Haqnazari, entré en jeu à la 87e minute, a trouvé le chemin des filets à la 90+2e minute, offrant une victoire dramatique à son équipe (2:1).

Situation au classement

Ces 3 points ont eu un impact significatif sur la position des équipes en fin de saison :

L'AGMK intègre le top 4 : Les protégés de Mirjalol Qosimov ont porté leur total à 42 points et grimpent à la 4e place du championnat ;

La situation périlleuse du Kokand-1912 : Après cette défaite, le club de la vallée reste bloqué à 23 points dans la zone rouge, à la 14e place et ne parvient pas à s'éloigner de la zone de relégation.

Feuille de match :

Super League. 25e journée

AGMK — Kokand-1912 2:1