Mirjalol Qosimov évoque la défaite dramatique à Fergana, la tactique et l'AFC Champions League Elite

Après le choc central et dramatique en Superliga entre Neftchi et l'AGMK (2:1) à Fergana, l'entraîneur du club d'Olmaliq, Mirjalol Qosimov a participé à la conférence de presse.

Le technicien expérimenté a partagé son analyse du match intense, la victoire manquée, les occasions nettes, l'avenir du légionnaire Ivan Pesic et la participation des clubs ouzbeks à l'AFC Champions League Elite.

« Si tu ne marques pas, tu encaisses » : pourquoi le match de Fergana a-t-il été perdu ?

Mirjalol Qosimov a ouvertement admis que l'incapacité à convertir les occasions créées pendant le match a causé la défaite :

Occasions manquées : Dès la première mi-temps, l'AGMK a eu quatre occasions en or (3 pour Abubakir Rizo Turdialiyev et 1 pour Papava). Cependant, les arrêts du gardien de Neftchi, Botirali Ergashev, ont donné un avantage psychologique à l'adversaire ;

Complexité dans des situations simples : « Le plus dur dans le football, c'est de jouer simple. Aziz Kholmukhamedov s'est retrouvé en face-à-face, avec deux coéquipiers démarqués à côté de lui. S'il avait passé le ballon, le sort du match aurait été scellé. Nous n'avons pas marqué, et sur l'attaque suivante, ils ont marqué. C'est la loi fondamentale du football », a déclaré Qosimov ;

Précision tactique : Il a réfuté les spéculations sur une défense à 5, notant que l'équipe a évolué en 4-2-3-1 avec un style offensif.

Jouer contre le « bus » et le cas Ivan Pesic

La conférence de presse a également abordé les choix tactiques et la question des stars de l'effectif :

Difficulté contre le football défensif : L'entraîneur a souligné qu'il est plus facile de jouer contre un adversaire qui propose du football ouvert. Lorsque les équipes « garent le bus » et défendent bas, il devient beaucoup plus difficile de trouver des espaces et de percer la défense ;

L'avenir d'Ivan Pesic : Il a commenté avec humour que le contrat du joueur croate court jusqu'à la fin de l'année et que la décision sur son avenir dépendra du joueur lui-même et de la direction du club.

AFC Champions League Elite : « Plus nous aurons de quotas, plus je serai heureux »

Mirjalol Qosimov a exprimé ses vœux de réussite pour Neftchi et Pakhtakordans la prestigieuse compétition continentale de l'AFC Champions League Elite :