Drame à la 90+1e minute : l'AGMK arrache la victoire au Lokomotiv dans les derniers instants

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Drame à la 90+1e minute : l'AGMK arrache la victoire au Lokomotiv dans les derniers instants

Dans le cadre de la 26e journée de la Super League d'Ouzbékistan, un véritable drame footballistique a été offert aux supporters à Tachkent. Dans un match marqué par une lutte acharnée, Mirjalol Qosimov et ses joueurs de l'AGMK, en déplacement chez le Lokomotiv, ont décroché une victoire importante et pleine de caractère sur le score de 2-1 dans les dernières minutes.

La rencontre s'est déroulée à un rythme élevé et avec des duels intenses, des premières secondes jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.

Un début rapide et le coup décisif à la 90+1e minute

Le début du match a été une douche froide pour les hôtes :

  • But à la 1re minute : Avant même que la première minute de jeu ne soit écoulée, Aziz Xolmurodov a trouvé le chemin des filets adverses, donnant l'avantage à l'AGMK ;

  • La réponse des « Cheminots » : Après ce but rapide, le Lokomotiv a intensifié ses attaques et a obtenu un penalty à la 11e minute. L'attaquant expérimenté Temurxo‘ja Abduxoliqov a transformé le coup de pied de réparation avec précision pour égaliser — 1-1 ;

  • La victoire héroïque de Haqnazari : Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, à la 90+1e minute du temps additionnel, Siyavash Haqnazari, entré en jeu, a converti une passe d'Ali Abdurahmonov en but, offrant ainsi trois points précieux aux joueurs d'Olmaliq.

Changements radicaux au classement

Après cette victoire cruciale, des changements ont eu lieu dans le haut du tableau :

  • AGMK : L'équipe porte son total à 45 points et grimpe à la 4e place du classement de la Super League ;

  • Lokomotiv : Ayant perdu des points à domicile, les Tachkentois restent à la 7e place avec 40 points.

Résumé du match :

  • Super League. 26e journée

  • Lokomotiv — AGMK 1:2

  • Buts : Temurxo‘ja Abduxoliqov 11 (pen.) — Aziz Xolmurodov 1, Siyavash Haqnazari 90+1.

  • Avertissements : Islom Turdialiyev 60, Sardor Karimov 88, Sardor Mirzayev 90+1.

Compositions :

  • Lokomotiv : Kozlov, Tupliyev (Abrayev, 71), Abduxoliqov, Shushnyar, Mirzayev, Kucherenko, Poyonov, Turopov (Reimov, 80), Zoteyev, Nishich, Yaxshiboyev (Shodiboyev, 71).

  • AGMK : Abdunabiyev, Qosimov (Haqnazari, 65), Papava, O‘lmasaliyev, Turdialiyev (Ahmadaliyev, 65), Xolmurodov (Abdurazzoqov, 65), Sobirjonov (Tursunqulov, 85), Muqumjonov, Sentoku, Karimov, Peshich.

Super League OuzbékistanAGMKLokomotiv TachkentMirjalol QosimovFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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