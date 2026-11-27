Dans le cadre de la 29e journée de la Super League d'Ouzbékistan, Kokand-1912 à domicile Xorazm a accueilli l'équipe de, s'inclinant sur le score de 0:2. Pour les visiteurs, Rafael Tavares est devenu le héros de la rencontre.

Détails du match et moments clés

Bien que les filets soient restés inviolés en première période, les visiteurs ont su profiter de leurs occasions lors de la seconde mi-temps :

60e minute (0:1) : Rafael Tavares a ouvert le score d'une frappe précise.

80e minute (0:2) : Après une passe décisive du remplaçant Maksim Shiryayev, Tavares a marqué à nouveau, signant un doublé et scellant définitivement le sort du match.

Changements au classement

Après cette victoire importante, la position des équipes au classement de la Super League est la suivante :

Équipe Points après 29 journées Classement Xorazm 30 points 13e place remonté Kokand-1912 24 points 15e place resté

Feuille de match

Super League. 29e journée Kokand-1912 — Xorazm 0:2

Buts : Rafael Tavares (60, 80).

Avertissements : Hamidjonov (51), Toshtemirov (65), Axrorov (71), Tabatadze (90+2).

Composition de Kokand-1912 : Davronov, Toshtemirov (Akramov, 75), Yoqubov, Gvazava (Sidiqov, 68), Husanov (Tabatadze, 75), Nimeli, Sohibjonov (Gadoyev, 68), Pazildinov, Malikjonov, Giorgadze, O‘ktamov (Hasanov, 68).

Composition de Xorazm : Ergashev, Otaxonov, Muzaffarov (Abduxoliqov, 90+2), Azimov (Abduhamidov, 46), Tavares (Sultonov, 90+2), Ortiqboyev, Hamidjonov (Shiryayev, 75), Rom, Pirmuhammadov, Axrorov, Sabino (Bekchanov, 82).

Selon vous, Kokand-1912 peut-il redresser la situation lors des dernières journées et récolter assez de points pour se maintenir en Super League ?

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