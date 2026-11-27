Le doublé de Tavares offre une victoire convaincante à Xorazm sur le terrain de Kokand-1912
Dans le cadre de la 29e journée de la Super League d'Ouzbékistan, Kokand-1912 à domicile Xorazm a accueilli l'équipe de, s'inclinant sur le score de 0:2. Pour les visiteurs, Rafael Tavares est devenu le héros de la rencontre.
Détails du match et moments clés
Bien que les filets soient restés inviolés en première période, les visiteurs ont su profiter de leurs occasions lors de la seconde mi-temps :
60e minute (0:1) : Rafael Tavares a ouvert le score d'une frappe précise.
80e minute (0:2) : Après une passe décisive du remplaçant Maksim Shiryayev, Tavares a marqué à nouveau, signant un doublé et scellant définitivement le sort du match.
Changements au classement
Après cette victoire importante, la position des équipes au classement de la Super League est la suivante :
Équipe
Points après 29 journées
Classement
Xorazm
30 points
13e place remonté
Kokand-1912
24 points
15e place resté
Feuille de match
Super League. 29e journée Kokand-1912 — Xorazm 0:2
Buts : Rafael Tavares (60, 80).
Avertissements : Hamidjonov (51), Toshtemirov (65), Axrorov (71), Tabatadze (90+2).
Composition de Kokand-1912 : Davronov, Toshtemirov (Akramov, 75), Yoqubov, Gvazava (Sidiqov, 68), Husanov (Tabatadze, 75), Nimeli, Sohibjonov (Gadoyev, 68), Pazildinov, Malikjonov, Giorgadze, O‘ktamov (Hasanov, 68).
Composition de Xorazm : Ergashev, Otaxonov, Muzaffarov (Abduxoliqov, 90+2), Azimov (Abduhamidov, 46), Tavares (Sultonov, 90+2), Ortiqboyev, Hamidjonov (Shiryayev, 75), Rom, Pirmuhammadov, Axrorov, Sabino (Bekchanov, 82).
Selon vous, Kokand-1912 peut-il redresser la situation lors des dernières journées et récolter assez de points pour se maintenir en Super League ?
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