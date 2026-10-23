Miracle aux échecs mondiaux : Javohir Sindarov et Nodirbek Abdusattorov dans le classement historique

Dans le monde des échecs internationaux, les talents précoces ayant atteint le titre suprême de grand maître dès leur plus jeune âge ont toujours été au centre de l'attention de la communauté sportive.

Dans l'histoire des échecs mondiaux, les 10 plus jeunes grands maîtres bien que le classement officiel soit régulièrement mis à jour, deux étoiles brillantes de l'école d'échecs d'Ouzbékistan figurent dans cette liste historique : Javohir Sindarov ainsi que Nodirbek Abdusattorov occupent une place de choix.

Les résultats historiques des prodiges ouzbeks

Les jeunes grands maîtres de notre pays ont établi des records qui ont stupéfié le monde entier :

La sensation Javohir Sindarov : En 2018, lorsqu'il a rempli toutes les conditions pour devenir grand maître, Javohir n'avait que 12 ans, 10 mois (et 8 jours). À cette époque, il était officiellement reconnu comme le deuxième plus jeune grand maître de l'histoire des échecs après Sergey Karjakin ;

La page dorée de Nodirbek Abdusattorov : Un autre de nos compatriotes, devenu plus tard champion du monde, Nodirbek Abdusattorov figure également dans cette liste d'élite. Il a obtenu ce titre prestigieux à 13 ans, 1 mois et 11 jours, s'assurant une place solide dans le TOP 10 des grands maîtres les plus rapides de l'histoire des échecs.

Abhimanyu Mishra — le détenteur absolu du record

Le record absolu de l'histoire des échecs appartient depuis 2021 à la jeune star indienne Abhimanyu Mishra.Il a battu le record à l'âge de 12 ans et 4 mois, mettant fin à la domination de 19 ans de Sergey Karjakin.

Les plus jeunes grands maîtres de l'histoire des échecs : TOP 6

La liste des plus jeunes génies de la planète se présente comme suit :

Abhimanyu Mishra — 12 ans, 4 mois, 25 jours Faustino Oro — 12 ans, 6 mois, 26 jours Sergey Karjakin — 12 ans, 7 mois, 0 jour Gukesh Dommaraju — 12 ans, 7 mois, 17 jours Yağız Kaan Erdoğmuş — 12 ans, 9 mois, 29 jours Javohir Sindarov — 12 ans, 10 mois, 8 jours

La présence des joueurs d'échecs ouzbeks aux côtés des plus grandes stars mondiales dans ce classement prestigieux prouve une fois de plus que l'Ouzbékistan est devenu aujourd'hui une puissance échiquéenne mondiale.