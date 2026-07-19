Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a établi une nouvelle marque historique dans le monde du football. Auteur d'un doublé lors du match pour la troisième place contre l'Angleterre, l'attaquant a pris la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde. Avec 22 buts au compteur, la star du Real Madrid a réussi à battre le record précédemment détenu par Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com .

Cependant, ce succès n'a pas apporté une joie totale à Mbappé. Selon Goal.com, la défaite 4-6 de l'équipe de France et l'obligation de se contenter d'un match pour la médaille de bronze au lieu de la finale ont affecté le moral du joueur. Soulignant que la victoire collective prime sur les performances individuelles, l'attaquant n'a pas caché qu'il aurait préféré jouer la finale plutôt que de battre un record historique.

Messi peut-il reprendre le record ?

Mbappé est conscient que son avance pourrait être de courte durée. En effet, le capitaine de l'équipe d'Argentine, Lionel Messi, compte 21 buts et sera sur le terrain demain pour la finale contre l'Espagne. Mbappé, évaluant les chances de son ancien coéquipier, s'est dit convaincu qu'il pourrait rapidement reprendre le record.

"Leo marque toujours. Demain, il marquera certainement, je n'en doute pas", a déclaré Mbappé dans une interview accordée à Fox Sports. Actuellement, Mbappé mène également la course au Soulier d'Or du tournoi 2026 avec 10 buts. Messi le suit avec 8 buts. Si la star argentine ne parvient pas à briller en finale, Mbappé pourrait devenir le premier joueur de l'histoire à remporter ce trophée à deux reprises.

L'efficacité de l'attaquant français est un phénomène sans précédent dans le football moderne. Il a rejoint des légendes comme Just Fontaine, Eusébio et Ronaldo, qui ont réussi à marquer plus de 8 buts dans un seul tournoi. Néanmoins, l'atmosphère au sein du camp français reste tendue, car la performance défensive de l'équipe fait l'objet de nombreuses critiques.

En particulier, le milieu de terrain de Milan, Adrien Rabiot, a qualifié la première mi-temps contre l'Angleterre de "honteuse". Selon lui, l'équipe n'a pas fait preuve d'un professionnalisme suffisant lors de ce match pour la troisième place. Le record personnel de Mbappé est resté quelque peu éclipsé par cet échec. Désormais, le monde entier a les yeux rivés sur la réponse de Lionel Messi face au nouveau record de Mbappé.