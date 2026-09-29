Un palais des échecs de 500 places sera construit à Yangi Toshkent

Après la victoire historique à Samarcande, en Ouzbékistan, de nouveaux projets ambitieux pour le développement des échecs ont été annoncés. Lors de la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 46e Olympiade d'échecs à la résidence « Ko‘ksaroy », le président Shavkat Mirziyoyev a proposé la construction d'un palais des échecs moderne de 500 places à Yangi Toshkent.

Le nouveau complexe ne se limitera pas à une salle de jeu. Il est prévu d'y inclure un dortoir et des terrains de sport. Parallèlement, de nouveaux projets visant à étendre le système de formation des jeunes joueurs d'échecs dans diverses régions du pays sont en cours d'élaboration.

Un grand complexe d'échecs verra le jour à Yangi Toshkent

Le palais des échecs proposé aura une capacité de 500 places.

Le complexe prévoit de créer une infrastructure nécessaire à la préparation des athlètes, en plus de la possibilité d'organiser des entraînements et des compétitions.

Le projet comprend notamment :

une salle de jeu d'échecs moderne ;

un dortoir pour les athlètes ;

des terrains de sport ;

une infrastructure nécessaire à la formation et à l'entraînement des joueurs d'échecs

sont prévus.

Cette initiative fait partie de plans visant à développer les échecs en Ouzbékistan non seulement au niveau compétitif, mais aussi de manière massive et systématique.

L'Académie internationale d'échecs de Tachkent s'étend dans les régions

Le développement des échecs ne se limitera pas à la capitale.

Selon les informations présentées, des filiales de l'Académie internationale d'échecs de Tachkent seront ouvertes à Samarcande, Khorezm et Ferghana.

Cela devrait permettre d'identifier les jeunes talents localement et d'élargir les opportunités pour leur formation professionnelle.

Un autre axe important au sein de l'Académie est la mise en place d'un système de formation pour les entraîneurs d'échecs de haut niveau.

Ainsi, l'accent est mis non seulement sur la formation de joueurs d'échecs forts, mais aussi sur l'élargissement du rang des spécialistes qualifiés qui les forment.

Nouvelles opportunités pour les joueurs classés au-dessus de 1500

Parmi les nouvelles initiatives, il existe un mécanisme de soutien aux entraînements des joueurs d'échecs dans les clubs privés.

Selon le plan, l'État couvrira 50 % des frais d'entraînement dans les clubs privés pour les joueurs ayant un classement FIDE supérieur à 1500 points .

Ce mécanisme vise à élargir les opportunités de préparation supplémentaires pour les athlètes pratiquant les échecs sérieusement.

Surtout pour les jeunes aspirant au niveau professionnel, un entraînement régulier et le travail avec des spécialistes forts sont d'une importance capitale.

Le tournoi « Grand Chess » sera organisé en Ouzbékistan

Un autre axe pour accroître l'expérience internationale des joueurs d'échecs du pays est l'augmentation du nombre de compétitions prestigieuses en Ouzbékistan même.

À cette fin, l'organisation régulière de tournois internationaux sous la marque nationale « Uzbekistan Grand Chess » est prévue.

Ainsi, les joueurs locaux n'auront pas besoin de voyager à l'étranger à chaque fois pour affronter de forts adversaires étrangers.

La multiplication des compétitions internationales en Ouzbékistan devrait contribuer à accroître l'expérience des joueurs locaux et à aider la nouvelle génération à s'adapter à l'environnement des grands tournois.

Le titre de champion à Samarcande a marqué une nouvelle étape

Les résultats actuels des échecs ouzbeks constituent la toile de fond de ces plans.

Lors de la 46e Olympiade d'échecs organisée à Samarcande, l'équipe masculine d'Ouzbékistan est devenue championne.

Des joueurs comme Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yakubboev, Muhiddin Madaminov et Shamsiddin Vokhidov ont une fois de plus fait briller le nom du pays sur la scène mondiale.

Après ce résultat historique, les champions ont été dignement récompensés par l'État.

Le président Shavkat Mirziyoyev a annoncé que les vainqueurs de l'Olympiade ont reçu 200 000 dollars américains, une voiture Volkswagen et un logement .

Les entraîneurs ont également été récompensés par des primes en espèces et des voitures.

L'objectif principal est désormais de multiplier la génération des champions

La victoire à Samarcande a été un résultat important pour les échecs ouzbeks. Cependant, la tâche après ce succès est encore plus vaste : former un système de développement stable et à long terme des échecs dans le pays.

Le palais des échecs de 500 places à Yangi Toshkent, les filiales de l'académie dans les régions, le système de formation des entraîneurs, le soutien aux entraînements dans les clubs privés et le tournoi « Uzbekistan Grand Chess » sont considérés comme des initiatives visant cet objectif.

Les joueurs d'échecs qui célèbrent aujourd'hui leur titre à Samarcande pourraient devenir des modèles pour la nouvelle génération demain.

Le plus important est de ne pas se limiter à une seule victoire historique, l'objectif est de créer une nouvelle école de champions en Ouzbékistan.