Bakhodir Jalolov bat Solomon Dacres : 18e victoire pour le « Big Uzbek » (vidéo)

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Bakhodir Jalolov bat Solomon Dacres : 18e victoire pour le « Big Uzbek » (vidéo)

Royaume-Uni dans l'immense et spectaculaire O2 Arena de la capitale Londres, lors d'une grande soirée de boxe professionnelle, la fierté du sport ouzbek et double champion olympique Bakhodir Jalolov a disputé son prochain combat important.

Dans ce duel chez les poids lourds, notre compatriote a affronté le boxeur local et dangereux rival britannique Solomon Dacreset s'est imposé avec autorité.

10 rounds complets et un terrible knockdown au 5e round

Le combat a été sous le contrôle total de notre compatriote dès les premiers rounds :

  • Le tournant du 5e round : Bakhodir Jalolov a parfaitement géré la distance, envoyant Dacres au tapis lors d'un lourd knockdown au 5e round grâce à une série de coups puissants. Le boxeur britannique a réussi à se relever avec difficulté pour poursuivre le combat ;

  • Décision unanime des juges : Le combat a duré les 10 rounds prévus. À l'issue de tous les rounds, le jury a enregistré à l'unanimité la victoire du « Big Uzbek » sur le score de 99:91 ;

  • Soutien à Londres : Malgré le fait que son adversaire combattait devant son public, Bakhodir a fait preuve de détermination et d'une technique supérieure, prouvant une fois de plus son niveau sur le ring britannique.

Statistiques des boxeurs : 18 victoires et un pas vers la ceinture de champion

Ce succès propulse encore plus haut le poids lourd ouzbek dans le classement mondial :

  • Le palmarès de Bakhodir Jalolov : En mai dernier, notre compatriote avait battu le Croate Agron Smakici par KO technique au septième round. Après cette victoire, son palmarès affiche désormais 18 victoires (dont 15 par KO) et il prolonge avec succès sa série d'invincibilité ;

  • Le bilan de Solomon Dacres : Le boxeur britannique, qui avait battu l'Ukrainien Vladyslav Sirenko aux points en juillet 2025, compte désormais 10 victoires et 2 défaites ;

  • Combat principal de la soirée : Le combat vedette de cette soirée londonienne oppose deux stars britanniques des poids lourds : Daniel Dubois et Fabio Wardley .

Cette éclatante victoire sur le ring londonien rapproche Bakhodir Jalolov du statut de prétendant officiel aux ceintures mondiales les plus prestigieuses de la boxe professionnelle.

Bakhodir JalolovSolomon DacresBoxe ProfessionnelleO2 ArenaPoids Lourds
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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