Sur la carte mondiale des échecs, un nouveau d'Ouzbékistan Un autre événement historique et inoubliable a eu lieu, confirmant les grandes victoires et le prestige élevé de l'Ouzbékistan. En Inde, terre natale des échecs, la cérémonie traditionnelle du relais de la flamme de l'Olympiade d'échecs s'est déroulée dans une atmosphère solennelle sans précédent. Lors de cet événement prestigieux, le président par intérim de la Fédération internationale des échecs (FIDE), quintuple champion du monde et légendaire grand maître Viswanathan Anand, ainsi que le président de la Fédération indienne des échecs, Nitin Narang, ont officiellement et solennellement remis la torche symbolique portant la flamme olympique à notre talentueux grand maître et membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Javokhir Sindarov.

Cette flamme sacrée se dirige désormais vers la 46e Olympiade d'échecs, qui se tiendra dans la ville antique et éternellement jeune de Samarcande, réunissant les maîtres de la gymnastique mentale du monde entier. Alors, qu'est-ce qui rendra cet événement sportif mondial accueilli par Samarcande historique, quel est le niveau de compétitivité de l'école d'échecs ouzbèke pour l'or, et quel nouveau souffle cette rencontre des esprits brillants à Samarcande apportera-t-elle à la communauté internationale ?

Hommage aux légendes et transmission de la flamme : la cérémonie en Inde

Les moments les plus émouvants de la cérémonie traditionnelle du relais de la flamme :

L'hommage personnel de Viswanathan Anand : Légende vivante des échecs mondiaux et président par intérim de la FIDE, Viswanathan Anand a remis personnellement la flamme olympique au jeune grand maître ouzbek ;

La participation de Nitin Narang : Le président de la Fédération indienne des échecs, Nitin Narang, a participé à la cérémonie et d'Ouzbékistan a reconnu sa contribution inégalée au développement des échecs mondiaux ;

Javokhir Sindarov, symbole de confiance : Le fait que cette mission ait été confiée à Javokhir Sindarov, qui a défendu l'honneur de notre pays en remportant la médaille d'or lors de la 44e Olympiade d'échecs, témoigne du statut élevé du sport ouzbek ;

Le début du relais : La flamme symbolique a officiellement entamé son voyage vers le sol ouzbek, à Samarcande, centre de la Grande Route de la Soie.

Samarcande-2026 : L'appel de la 46e Olympiade d'échecs

La ville antique accueillera des milliers de brillants esprits venus de centaines de pays du monde :

Hôte historique : Pour la première fois de son histoire, l'Ouzbékistan accueillera la compétition par équipes la plus prestigieuse et la plus vaste du monde des échecs ;

Le regard du monde tourné vers Samarcande : Lors de la 46e Olympiade d'échecs, les meilleurs grands maîtres et experts de près de 200 pays se réuniront autour des échiquiers ;

Infrastructures et préparation de haut niveau : Le centre touristique de Samarcande et ses nouveaux palais des congrès ont préparé des espaces de confort optimal pour l'élite mondiale des échecs ;

Promotion du tourisme et de la culture : La compétition d'Ouzbékistan servira de plateforme majeure pour promouvoir largement le riche héritage historique, la culture et le potentiel touristique de l'Ouzbékistan dans le monde entier.

La génération dorée des échecs ouzbeks et les ambitions de titre

Nos joueurs d'échecs visent également le titre absolu à domicile :

La suite de l'héroïsme de Chennai-2022 : Nos garçons, qui ont soulevé le trophée principal de l'Olympiade d'échecs à Chennai, en Inde, vont maintenant défendre leur titre de champion sur notre propre terre ;

Le trio Nodirbek, Javokhir et Nodirbek : Nos grands maîtres de haut niveau tels que Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev et Shamsiddin Vokhidov occupent des places élevées dans les classements mondiaux et entreront en lice en tant que favoris ;

Statut de pays des échecs : Les conditions systémiques créées au niveau de l'État et les succès des jeunes talents ont déjà fait de l'Ouzbékistan l'un des centres leaders des échecs mondiaux.

La flamme olympique, brillant entre les mains de Javokhir Sindarov, sert de fierté à tout le peuple ouzbek, de symbole de la puissance de notre sport national et de messagère bénie de la bataille intellectuelle mondiale attendue à Samarcande.

Selon vous, nos compatriotes pourront-ils conquérir une fois de plus le podium des champions à domicile lors de la 46e Olympiade d'échecs à Samarcande et conserver les médailles d'or ? Comment évaluez-vous la réception de cette torche historique par Javokhir Sindarov ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez fièrement cet article dédié à ces moments historiques grandioses des échecs ouzbeks avec tous vos amis, vos proches et les passionnés d'échecs !