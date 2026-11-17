Pimblett veut pousser Ilia Topuria à la retraite : qui sera son prochain adversaire ?
Le combattant britannique des poids légers de l'UFC, Paddy Pimblett, voit en son prochain adversaire Ilia Topuria. Non seulement il s'est déclaré prêt à monter dans l'octogone avec la star espagnole, mais il a affirmé vouloir le vaincre et le pousser à mettre fin à sa carrière professionnelle.
Cependant, Pimblett fait face à une autre question importante : l'avenir du champion Justin Gaethje. Le combattant britannique n'a pas caché qu'il attendait des éclaircissements sur la situation dans la division.
Pimblett prêt à combattre Topuria
Selon Paddy Pimblett, la situation actuelle chez les poids légers est assez complexe. Bien que la ceinture de champion soit détenue par Justin Gaethje, les plans futurs du combattant américain ne sont pas encore clairs.
« La situation dans la division est assez confuse. La ceinture de champion est détenue par Justin Gaethje, qui m'a battu en janvier. Mais personne ne connaît ses plans futurs.
S'il continuera à se battre ou s'il prendra sa retraite, nous ne le savons pas. Avant tout, nous devons attendre que son avenir soit clarifié », a déclaré Pimblett.
Néanmoins, Ilia Topuria figure également sur la liste des adversaires potentiels du combattant britannique. Pimblett a ouvertement déclaré qu'il n'était pas opposé à un affrontement avec l'athlète espagnol.
« Je serais ravi de le pousser à la retraite »
Dans les propos de Pimblett, on ressent une attitude plus tendue envers Topuria qu'une simple rivalité sportive. Il veut non seulement combattre, mais aussi vaincre son adversaire pour le forcer à quitter le sport de haut niveau.
« Tout le monde veut me voir combattre à nouveau contre Gaethje. De plus, je monterais avec plaisir dans l'octogone contre Ilia. Je serais même ravi de le pousser à la retraite », a souligné le combattant britannique.
Cette déclaration montre le sérieux intérêt de Pimblett pour un affrontement potentiel avec Topuria. Cependant, il n'y a pour l'instant aucune information sur un accord officiel ou une décision confirmée par l'UFC.
Quel défi attend Pimblett ?
Un autre aspect important de la situation est que le prochain adversaire de Pimblett dépend également des plans entourant la ceinture de champion. Si Justin Gaethje poursuit sa carrière, la question d'une revanche potentielle entre eux pourrait revenir à l'ordre du jour.
Un combat contre Ilia Topuria pourrait devenir l'un des affrontements les plus discutés dans la division des poids légers. La rivalité entre les deux athlètes, leurs déclarations cinglantes et leurs ambitions de titre ne font qu'accroître l'intérêt pour un tel duel.
Pour l'instant, le souhait de Pimblett est clair : il est prêt à prendre sa revanche contre Gaethje ou à affronter Topuria. La question principale est désormais de savoir quelle direction l'UFC choisira et qui sera le prochain adversaire du combattant britannique.
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