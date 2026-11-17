Le combattant britannique des poids légers de l'UFC, Paddy Pimblett, voit en son prochain adversaire Ilia Topuria. Non seulement il s'est déclaré prêt à monter dans l'octogone avec la star espagnole, mais il a affirmé vouloir le vaincre et le pousser à mettre fin à sa carrière professionnelle.

Cependant, Pimblett fait face à une autre question importante : l'avenir du champion Justin Gaethje. Le combattant britannique n'a pas caché qu'il attendait des éclaircissements sur la situation dans la division.

Pimblett prêt à combattre Topuria

Selon Paddy Pimblett, la situation actuelle chez les poids légers est assez complexe. Bien que la ceinture de champion soit détenue par Justin Gaethje, les plans futurs du combattant américain ne sont pas encore clairs.

« La situation dans la division est assez confuse. La ceinture de champion est détenue par Justin Gaethje, qui m'a battu en janvier. Mais personne ne connaît ses plans futurs.