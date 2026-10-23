Оталар фарзанди олдида нималарга масъул? Тўғри тарбия ва муҳит танлашнинг 5 қоидаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ота-оналар фарзандининг маънавий ва руҳий камолотига жавобгар бўлиб, уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини тўлиқ адо этиш соғлом авлод шаклланишининг асосий кафолатидир.
- Ота зиммасидаги бешта асосий вазифага фарзандга чиройли исм қўйиш, юксак одоб-ахлоқ ўргатиш ва оилада маънавий муҳит яратиш киради.
- Шунингдек, ота фарзанди билан самимий дўстона муносабатда бўлиши ҳамда унинг атрофида солиҳ дўстлар ва соғлом муҳит бўлишини таъминлаши шарт.
Оила жамиятнинг энг муҳим пойдевори бўлса, унинг мустаҳкамлиги фарзандларга бериладиган тарбия ва эътиборга бевосита боғлиқ. Ислом таълимотида отанинг оила бошлиғи сифатидаги масъулияти нафақат моддий таъминот билан, балки боланинг маънавий ва руҳий камолотига бевосита жавобгарлик билан белгиланади.
Ҳар бир ота ўз зиммасидаги ушбу бурчларни аниқ англаши ва фарзандининг ҳақ-ҳуқуқларини тўлиқ адо этиши соғлом авлод шаклланишининг асосий кафолатидир.
Фарзанднинг отадаги 5 та асосий ҳаққи:
Чиройли ва мазмунли исм танлаш: Бола дунёга келганида унга жамият орасида хижолат қилмайдиган, маъно жиҳатдан гўзал ва эзгу исм қўйиш отанинг биринчи муҳим вазифаси ҳисобланади;
Юксак одоб ва ахлоқни ўргатиш: Ҳаётдаги энг катта мерос — гўзал тарбиядир. Болага тўғрисўзлик, катталарга ҳурмат, кичикларга иззат ва ҳалоллик каби фазилатларни шахсий намуна орқали сингдириш шарт;
Исломий ва маънавий муҳит яратиш: Унинг соғлом эътиқод, меҳр-оқибат ва диний-миллий қадриятлар руҳида улғайиши учун оилада сокин, маърифий муҳитни таъминлаш;
Дўстона ва мунтазам насиҳат қилиш: Фарзанд билан фақат буйруқ оҳангида эмас, балки самимий дўстдек суҳбатлашиш, хатоларини тўғри тушунтириш ва баъзи-баъзида қалбга етиб борадиган дўстона панд-насиҳат бериб бориш;
Солиҳ дўстлар ва соғлом муҳит танлаш: Боланинг кимлар билан дўстлашаётгани унинг келажагини белгилайди. Ота ўз фарзандига эзгуликка етакловчи солиҳ дўстлар топиши учун шароит яратиши, агар атроф-муҳит бола тарбиясига салбий таъсир кўрсатса, керак бўлса, бошқа хавфсиз ва фазилатли ҳудудга кўчиб ўтишдан ҳам қайтмаслиги лозим.
Фарзандга берилган бундай эътибор ва тўғри муҳит унинг нафақат оилада, балки бутун жамиятда муносиб инсон бўлиб камол топишига замин яратади.
Изоҳлар 0
…