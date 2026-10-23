Оталар фарзанди олдида нималарга масъул? Тўғри тарбия ва муҳит танлашнинг 5 қоидаси

·24·Фойдали
Оталар фарзанди олдида нималарга масъул? Тўғри тарбия ва муҳит танлашнинг 5 қоидаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ота-оналар фарзандининг маънавий ва руҳий камолотига жавобгар бўлиб, уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини тўлиқ адо этиш соғлом авлод шаклланишининг асосий кафолатидир.
  • Ота зиммасидаги бешта асосий вазифага фарзандга чиройли исм қўйиш, юксак одоб-ахлоқ ўргатиш ва оилада маънавий муҳит яратиш киради.
  • Шунингдек, ота фарзанди билан самимий дўстона муносабатда бўлиши ҳамда унинг атрофида солиҳ дўстлар ва соғлом муҳит бўлишини таъминлаши шарт.

Оила жамиятнинг энг муҳим пойдевори бўлса, унинг мустаҳкамлиги фарзандларга бериладиган тарбия ва эътиборга бевосита боғлиқ. Ислом таълимотида отанинг оила бошлиғи сифатидаги масъулияти нафақат моддий таъминот билан, балки боланинг маънавий ва руҳий камолотига бевосита жавобгарлик билан белгиланади.

Ҳар бир ота ўз зиммасидаги ушбу бурчларни аниқ англаши ва фарзандининг ҳақ-ҳуқуқларини тўлиқ адо этиши соғлом авлод шаклланишининг асосий кафолатидир.

Фарзанднинг отадаги 5 та асосий ҳаққи:

  • Чиройли ва мазмунли исм танлаш: Бола дунёга келганида унга жамият орасида хижолат қилмайдиган, маъно жиҳатдан гўзал ва эзгу исм қўйиш отанинг биринчи муҳим вазифаси ҳисобланади;

  • Юксак одоб ва ахлоқни ўргатиш: Ҳаётдаги энг катта мерос — гўзал тарбиядир. Болага тўғрисўзлик, катталарга ҳурмат, кичикларга иззат ва ҳалоллик каби фазилатларни шахсий намуна орқали сингдириш шарт;

  • Исломий ва маънавий муҳит яратиш: Унинг соғлом эътиқод, меҳр-оқибат ва диний-миллий қадриятлар руҳида улғайиши учун оилада сокин, маърифий муҳитни таъминлаш;

  • Дўстона ва мунтазам насиҳат қилиш: Фарзанд билан фақат буйруқ оҳангида эмас, балки самимий дўстдек суҳбатлашиш, хатоларини тўғри тушунтириш ва баъзи-баъзида қалбга етиб борадиган дўстона панд-насиҳат бериб бориш;

  • Солиҳ дўстлар ва соғлом муҳит танлаш: Боланинг кимлар билан дўстлашаётгани унинг келажагини белгилайди. Ота ўз фарзандига эзгуликка етакловчи солиҳ дўстлар топиши учун шароит яратиши, агар атроф-муҳит бола тарбиясига салбий таъсир кўрсатса, керак бўлса, бошқа хавфсиз ва фазилатли ҳудудга кўчиб ўтишдан ҳам қайтмаслиги лозим.

Фарзандга берилган бундай эътибор ва тўғри муҳит унинг нафақат оилада, балки бутун жамиятда муносиб инсон бўлиб камол топишига замин яратади.

Оила тарбиясиФарзанд ҳуқуқлариИсломий тарбияОта масъулияти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Фойдали одатларни осон шакллантириш ва ҳаётни ўзгартиришнинг 6 та олтин қоидасиФойдали одатларни осон шакллантириш ва ҳаётни ўзгартиришнинг 6 та олтин қоидаси22 август 08:36Улғайган инсон кеч англайдиган 8 қаттиқ қоида...Улғайган инсон кеч англайдиган 8 қаттиқ қоида...29 июл 18:33Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этишИнсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш5 сентябр 08:13Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?14 август 13:49Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқиниҚайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини9 август 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Яқин кунларда 3 та бурж вакили ҳаётида муҳим воқеалар юз бериши мумкин
Яқин кунларда 3 та бурж вакили ҳаётида муҳим воқеалар юз бериши мумкин