Пулни кўпайтириш учун нима қилиш керак? Капитал яратишнинг 3 босқичли молиявий тизими
Пул кўпайиши ва молиявий эркинликка эришиш учун эркак киши аввало харажатларни қатъий назорат қилиши, даромад манбаларини диверсификация қилиши ва орттирилган маблағни инфляциядан юқори фоиз келтирувчи активларга йўналтириши керак. Бойлик шунчаки кўп пул топишдан эмас, балки топилган пулни сақлаб қолиш ва уни ишлатиш тизимидан бошланади.
Қуйида эркак кишининг молиявий мустақилликка эришиши учун зарур бўлган аниқ ва амалий тизимни таҳлил қиламиз.
1. Молиявий интизом ва бюджетлаштириш (50/30/20 қоидаси)
Даромадингиз қанча бўлишидан қатъи назар, пул оқимини бошқариш учун аниқ тизим зарур. Масалан, Тошкент шароитида ойлик даромадни 10 000 000 сўм деб ҳисобласак, бюджетни қуйидаги умумжаҳон 50/30/20 қоидаси бўйича тақсимлаш тавсия этилади:
Сарфлаш тоифаси
Улуши (%)
Ойлик сумма (10 млн сўмдан)
Батафсил йўналиши ва мақсади
Зарурий эҳтиёжлар
50%
5 000 000 сўм
Озиқ-овқат, коммунал тўловлар, ижара ёки йўл харажатлари, кундалик рўзғор.
Шахсий истаклар
30%
3 000 000 сўм
Кийим-кечак, кўнгилочар тадбирлар, дўстлар билан учрашувлар, кафе-ресторанлар.
Жамғарма ва инвестиция
20%
2 000 000 сўм
«Хавфсизлик ёстиқчаси»ни шакллантириш ва келажакда фоиз келтирувчи активлар.
«Биринчи бўлиб ўзингга тўла» қоидаси: Ойлик маош ёки фойда қўлга тегиши билан камида 10–20 фоизини алоҳида ҳисоб рақамга (ёки омонатга) олиб қўйинг. Қолган пулни эса ой охиригача етказишга одатланинг. Бу психологияда «пулнинг йўқолиши» эмас, балки келажакка қилинган тўловдир.
Зарарли қарзлардан воз кечиш: Истеъмол кредитлари, муддатли тўловлар (рассрочка) ва ортиқча ҳашамат, қимматбаҳо буюмлар учун олинган қарзлар эркак кишининг молиявий ўсишини ва ташаббускорлигини бўғиб қўяди. Фақат қўшимча даромад келтирадиган бизнес ёки шахсий малакани оширувчи таълим учунгина қарз олиш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир.
2. Даромадни ошириш стратегияси
Харажатларни қисқартиришнинг чегараси бор, лекин даромадни оширишнинг чегараси йўқ.
Юқори даромадли кўникмаларни эгаллаш (Upskilling): Ҳозирги касбингизда энг яхши мутахассис бўлишга интилинг ёки бозорда талаб юқори бўлган соҳаларни (IT, халқаро савдо, маркетинг, молиявий таҳлил, чет тиллари) қўшимча тарзда ўрганинг. Янги кўникма ойлик даромадни 1.5–2 баробарга оширишнинг энг тез ва синовдан ўтган йўлидир.
Қўшимча даромад манбаи (Side Hustle): Асосий ишдан ташқари вақтда фриланс, консалтинг (маслаҳат хизмати), кичик тижорат ёки онлайн хизмат кўрсатиш билан шуғулланинг. Фақат битта даромад манбаига (масалан, фақатгина ойлик маошга) боғланиб қолиш молиявий жиҳатдан ўта хавфли ҳисобланади.
Ижтимоий алоқалар (Нетворкинг): Ўзингиздан кўра тажрибалироқ, фикрлаши кенг ва молиявий муваффақиятга эришган инсонлар даврасида бўлишга ҳаракат қилинг. Янги бизнес ғоялар, шериклик таклифлари ва йирик лойиҳалар айнан сифатли муҳит орқали келади.
3. Пулни ишлатиш ва кўпайтириш (Инвестиция)
Йиғилган пул уйда шунчаки нақд шаклда турса, инфляция туфайли йилдан йилга ўз қийматини йўқотади.
«Хавфсизлик ёстиқчаси»ни шакллантириш: Инвестиция қилишдан олдин кутилмаган вазиятлар (ишдан айрилиш, соғлиқ ва ҳ.з.) учун 3–6 ойлик зарурий харажатларингизга тенг бўлган захира пулини йиғинг. Бу пулни рискка тикмай, исталган вақтда ечиб олиш имкони бўлган банк омонатида ёки осон конвертация қилинадиган шаклда сақлаган маъқул.
Мураккаб фоиз кучидан фойдаланиш: Агар сиз ҳар ой 2 000 000 сўмдан йиллик ўртача 20% даромад келтирадиган омонат ёки ишончли активга пул қўйсангиз, 3 йил (36 ой) ичида умумий маблағингиз тахминан 97 575 651 сўмга етади. Бунда сиз жами 72 миллион сўм ўз чўнтагингиздан тиккан бўласиз, қолган 25.5 миллион сўм эса фоизлар устига фоиз қўшилиши (мураккаб фоиз) ҳисобига тўпланади.
Активларни тақсимлаш (Диверсификация): Маблағни фақат бир жойда сақламанг. Ўзбекистон шароитида сўмдаги юқори фоизли банк омонатлари, хорижий валюта, олтин қуймалари ёки кўчмас мулк каби турли воситалардан фойдаланиш молиявий йўқотиш хавфини камайтиради.
Эслатма: Ўзбекистон қонунчилигига кўра жисмоний шахсларнинг банк омонатларидан оладиган фоиз даромадлари солиққа тортилмайди, бироқ бошқа турдаги инвестицияларда комиссия ва солиқ харажатларини олдиндан ҳисобга олиш керак.
Амалий ҳаракатлар режаси (Биринчи 90 кун учун)
1–30-кунлар (Таҳлил ва ҳисоб-китоб): Барча кундалик кирим ва чиқимларингизни махсус мобил дастур ёки дафтарга ёзиб боринг. Бир ойлик хулосадан сўнг кераксиз обуналар, ортиқча майда харажатларни аниқлаб, уларни қатъий бекор қилинг.
31–60-кунлар (Тизим ва оптималлаштириш): Даромадингизнинг камида 15 фоизини қўлга тегиши билан алоҳида ҳисоб рақамга ўтказишни бошланг. Ўз соҳангизда даромадни ошириш ёки янги бизнес бошлаш учун кунига камида 1 соат 1 та янги кўникмани ўрганишга киришинг.
61–90-кунлар (Биринчи капитал ва янги манба): Асосий ишингиздан ташқари қўшимча даромад келтирадиган илк мижозни топинг ёки кичик лойиҳани ишга туширинг. Йиғилган илк жамғармани инфляциядан ҳимояловчи молиявий воситага (масалан, банк омонатига) жойлаштиринг.
Сизнингча, эркак кишининг молиявий мустақилликка эришишида қайси омил муҳимроқ — кўпроқ пул топишми ёки топган пулини тўғри тежаб, инвестиция қила олишми?
Ўз фикр ва тажрибангизни изоҳларда қолдиринг ҳамда молиявий саводхонлигини оширмоқчи бўлган дўстларингиз ва яқинларингизга ушбу амалий қўлланмани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…