Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...
Фарзанднинг қиз ёки ўғил бўлиб туғилиши оиладаги руҳий ҳолат, “энергия” ёки ота-онанинг характери билан эмас, уруғланиш пайтидаги генетик жараёнлар билан белгиланади. Тухум ҳужайра одатда Х хромосомани, сперматозоид эса Х ёки Й хромосомани олиб келади; натижада одатда ХХ ёки ХЙ хромосома тўплами шаклланади.
Нега айрим оилаларда кетма-кет қизлар, бошқаларида эса ўғиллар туғилади? Ижтимоий тармоқларда бу ҳолатни «авлод энергияси», «оналик ёки оталик архетипи», ҳатто оиладаги руҳий мувозанат билан боғлайдиган талқинлар кўп учрайди.
Бундай қарашлар инсонга ота-оналикни рамзий ва маънавий нуқтаи назардан тушунишга ёрдам бериши мумкин. Аммо фарзанднинг қиз ёки ўғил бўлиб туғилишини оиладаги “энергия”, она характерининг кучли ёки заифлиги ёхуд авлоддаги руҳий муаммолар белгилаши илмий жиҳатдан исботланмаган. Биологияда бу жараённинг аниқ генетик механизми бор.
Қиз фарзанд ҳақидаги руҳий талқин нима дейди?
Эзотерик ва шахсий ривожланишга оид қарашларда қиз боланинг оилага келиши кўпинча меҳр, нозиклик, сабр ва эмоционал яқинлик рамзи сифатида талқин қилинади.
Бу қарашга кўра, қиз фарзанд онага ўз аёллик қирраларини чуқурроқ англаш, отага эса аёлларга муносабатини қайта кўриб чиқиш имконини бериши мумкин.
Масалан, қизини тарбиялаётган ота унинг ҳиссиётларини эшитиш, ҳимоя қилиш ва ҳурмат билан муносабатда бўлиш орқали ўзидаги айрим қарашларни ҳам ўзгартириши мумкин.
Бу ерда муҳим фарқ бор: қиз бола айнан ота ёки онанинг “ички жароҳатини даволаш учун туғилади” деган фикр психологик ёки генетик факт эмас. Уни кўпроқ рамзий фалсафа сифатида қабул қилиш мумкин.
Ўғил фарзандга қандай маъно берилади?
Руҳий талқинларда ўғил бола кўпинча куч, қатъият, масъулият ва ҳимоя тимсоли сифатида тасвирланади.
Айрим қарашларда ўғил онага фаоллик ва қарор қабул қилиш хусусиятларини ривожлантиришга, отага эса ўзининг эркаклик намунаси ҳақида ўйлашга туртки беради, дейилади.
«Ўғил — отанинг кўзгуси» деган машҳур фикр ҳам шу ердан келиб чиқади.
Ҳақиқатан ҳам болалар ота-оналарнинг хатти-ҳаракатларини кузатиб, улардан муносабат, масъулият ва мулоқот моделларини ўрганиши мумкин. Аммо бу жараён фақат ўғил-ота ёки қиз-она жуфтлиги билан чекланмайди.
Қиз ҳам отасидан, ўғил ҳам онасидан жуда кўп нарса ўрганади.
«Авлодда аёллик энергияси кам бўлса, қиз туғилади» — ростми?
Йўқ, бундай биологик механизм аниқланмаган.
«Оилада аёллик энергияси бостирилган бўлса — қизлар кўпроқ келади» ёки «эркак энергияси ожиз бўлса — ўғил туғилади» каби қарашлар эзотерик таълимотларга хос.
Замонавий генетикада боланинг хромосомавий жинси оиладаги психологик вазият ёки «энергия баланси» орқали белгиланишига далил йўқ.
Одам ҳужайраларида одатда 23 жуфт, жами 46 та хромосома бўлади. Улардан бир жуфти жинсий хромосомалар ҳисобланади.
Аслида қиз ёки ўғил бўлиш қандай белгиланади?
Тухум ҳужайра одатда X хромосомани олиб келади.
Сперматозоид эса X ёки Y хромосомани олиб келиши мумкин.
Агар уруғланишда X хромосомали сперматозоид иштирок этса, одатда XX хромосома тўплами; Y хромосомали сперматозоид иштирок этса, одатда XY тўплами шаклланади. Шу маънода боланинг хромосомавий жинсини белгилайдиган X ёки Y хромосома отанинг сперматозоиди орқали келади.
Шунинг учун оилада қиз туғилгани учун онани айблаш ёки «ўғил туғиб бермади» деган қараш биологик жиҳатдан ҳам нотўғри.
Демак, ҳаммаси фақат XX ва XYдан иборатми?
Кўпчиликда жинсий ривожланиш одатда XX ва XY хромосома моделлари билан боғлиқ. Аммо инсон биологияси бундан бироз мураккаброқ.
Кам учрайдиган ҳолатларда хромосомалар, генлар ёки гормонлар таъсири туфайли жинсий ривожланиш одатий XX/XY схемасига тўлиқ мос келмаслиги мумкин. Масалан, тиббиётда турли жинсий ривожланиш фарқлари (DSD) маълум.
Y хромосомасида жойлашган SRY гени ҳам эркак типидаги жинсий ривожланиш жараёнида муҳим вазифа бажаради.
Шу сабаб биология нуқтаи назаридан ҳам «биргина оддий қоида ҳамма ҳолатни тушунтиради» деб айтиш тўлиқ эмас.
Лекин фарзанд оилани ҳақиқатан ўзгартириши мумкин
Бу ерда руҳий талқин билан ҳаётий ҳақиқат бир нуқтада учрашади.
Фарзанднинг қиз ёки ўғиллиги қандай механизм билан белгиланишидан қатъи назар, боланинг дунёга келиши ота-онани ўзгартириши мумкин.
Кимдир сабрни ўрганади.
Кимдир ўз болалигида олмаган меҳрни фарзандига беришга ҳаракат қилади.
Кимдир отаси ёки онаси билан муносабатини қайта англайди.
Кимдир биринчи марта бошқа инсон учун катта масъулиятни ҳис қилади.
Шу маънода фарзандни оиланинг «руҳий мактаби» деб аташ чиройли метафора бўлиши мумкин — лекин уни боланинг жинсини белгилайдиган биологик қонун сифатида қабул қилмаслик керак.
Қиз ҳам, ўғил ҳам «кимнидир даволаш» учун мажбур эмас
Энг муҳим нуқта шу.
Фарзанд ота-онасининг эски жароҳатларини тузатиш, никоҳни сақлаб қолиш ёки авлоддаги муаммоларни «ёпиш» учун масъул эмас.
Аксинча, катталар ўз психологик муаммолари учун масъулиятни ўзлари олиши керак.
Фарзанд эса биринчи навбатда алоҳида шахс.
Унинг қиз ёки ўғил бўлиб туғилиши оилага турлича тажрибалар олиб келиши мумкин, аммо ҳар бир боланинг характери, эҳтиёжи ва ҳаёт йўли индивидуал бўлади.
Энг тўғри хулоса қандай?
Руҳий талқинда қиз фарзанд меҳр ва нозиклик, ўғил фарзанд куч ва масъулият рамзи сифатида кўрилиши мумкин.
Аммо илмнинг жавоби бошқача ва аниқроқ:
фарзанднинг хромосомавий жинси уруғланиш вақтидаги генетик жараёнлар билан белгиланади, оиладаги “эркак ёки аёл энергияси” билан эмас.
Шу билан бирга, ҳар бир фарзанд — қизми ёки ўғилми — ота-онага ўзини бошқача кўриш, сабр, меҳр ва масъулиятни ўрганиш учун янги имконият олиб келиши мумкин.
Балким энг чиройли маъно ҳам шунда: боланинг вазифаси оилани “тузатиш” эмас, аммо унинг келиши оиланинг ўзгаришига сабаб бўлиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…