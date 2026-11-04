Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентнинг АЛЛТЕН МЧЖ IT компанияси футбол академиялари ва спорт мактаблари учун Скаут тизимини ишга туширди.
- Ушбу платформа CRM ва мобил иловалар орқали тўловлар, давомат ҳамда ота-оналар билан алоқани ягона тизимга бирлаштиради.
- Скаут ёрдамида раҳбарлар молиявий ҳисоботларни юритиши, мураббийлар давоматни тезкор белгилаши, ота-оналар эса фарзандининг машғулот жадвали ва ҳисобларини кузатиб бориши мумкин.
ALLTEN МЧЖ IT компанияси футбол академиялари ва спорт мактаблари учун Skaut тизимини ишга туширди. Тизимда CRM ва мобил иловалар бор: академия раҳбари тўлов ва қарзни, мураббий давоматни, ота-она эса фарзандининг жадвали, давомати ва ҳисобларини битта жойда кўради. Дафтар, Excel жадваллари ва Telegram чатларидаги тартибсизлик ўрнини ягона тизим эгаллайди.
Академия раҳбарини нима қийнайди?
Сўнгги йилларда болалар футболига қизиқиш ошиб, хусусий академиялар ва футбол мактаблари кўпайди. Бироқ уларнинг аксарияти ҳамон эски усулда ишлайди: ўқувчилар рўйхати дафтарда ёки Excel’да, тўловлар кассир ёзувларида, эълонлар эса ота-оналар Telegram гуруҳида юритилади. Академия катталашган сари бир хил муаммолар такрорланаверади:
Қарз қаерда экани номаълум. Ким, қанча ва неча кундан бери тўламагани дарҳол кўринмайди. Буни билиш учун дафтарни варақлаш ёки Excel’ни қўлда солиштириш керак.
Давомат қоғозда қолади. Мураббий майдонда белгилайди, аммо раҳбар ҳам, ота-она ҳам бола машғулотга келган-келмаганини билмайди.
Муҳим хабар чатда йўқолади. Машғулот кўчирилгани ёки бекор қилингани ҳақидаги эълон ўнлаб бошқа хабарлар остида қолиб кетади.
Ота-оналарнинг қўнғироқлари тугамайди. «Қанча тўлашим керак?», «Машғулот соат нечада?», «Болам келганми?» деган саволларга администратор ҳар куни жавоб беради.
Индивидуал машғулотлар тартибсиз. Брон ёзишмаларда келишилади, мураббий улуши ва маоши ой охирида қўлда ҳисобланади.
Фавқулодда ҳолатда алоқа топилмайди. Боланинг ота-онаси рақами ёки аллергияси ҳақидаги маълумот мураббийнинг қўлида бўлмайди.
Skaut айнан шу муаммоларга ечим сифатида яратилди.
Skaut нима?
Skaut футбол академиялари, футбол ва спорт мактаблари учун мўлжалланган тизим. У икки қисмдан иборат: академия раҳбари ва администратори учун браузерда ишлайдиган CRM ҳамда мураббий, ота-она ва бола учун мобил илова. Иловага телефон рақами ва SMS код билан кирилади. Ҳар фойдаланувчи ўз ролига тегишли экранни кўради, маълумотлар эса CRM, илова ва Telegram ўртасида синхрон янгиланади.
Тизим ўзбек (лотин) ва рус тилларида ишлайди, ҳар бир фойдаланувчи тилни ўзи танлайди. Skaut’ни 2014 йилдан бери Тошкентда фаолият юритаётган ALLTEN МЧЖ IT компанияси ишлаб чиққан.
Раҳбар ва администратор учун: тўлов, қарз ва ҳисоботлар битта CRM’да
CRM компьютер, планшет ёки телефон браузерида очилади, ҳеч нарса ўрнатиш шарт эмас. Администратор ҳар бир бола учун профил, васийлар ва гуруҳни юритади.
Инвойслар ўзи ҳисобланади. Ойлик ҳисоб академия тарифидан автоматик чиқади.
Қарз ёши билан кўринади. Қарздорлар «муддатида», «1–30 кун», «31–60 кун» ва «61 кундан кўп» гуруҳларига ажратилади, муддати ўтганлар алоҳида фильтрда чиқади.
Касса тартибли юритилади. Кассир нақд тўловни киритади ва чек беради, пул қайтаришни эса фақат раҳбар тасдиқлайди.
Бош саҳифада асосий кўрсаткичлар туради. Ойлик тушум, умумий қарз, қарздорлар сони, гуруҳлар давомати ва диққат талаб қиладиган сўровлар шу ерда.
Ҳисоботлар тайёр туради. Тушум, қарз ва давомат бўйича ойлик ҳисоботларни жадвал сифатида экспорт қилиш мумкин.
Филиаллар ҳам кўринади. Бир нечта филиалли академия тушум ва қарзни филиаллар кесимида кўради.
Ҳар ким ўз бўлимини кўради. Раҳбар, администратор, кассир ва мураббийнинг ҳуқуқлари алоҳида. Масалан, кассир тўловни киритади, лекин боланинг тиббий эслатмасини кўрмайди.
Мураббий учун: давомат бир босишда
Мураббий иловани очганда бугунги гуруҳлари ва индивидуал машғулотлари чиқади. Давомат майдоннинг ўзида белгиланади:
Ҳамма бола келган бўлса, «Ҳаммаси келди» тугмаси бутун гуруҳни бир босишда белгилайди.
Қолган ҳоллар учун тўрт ҳолат бор: келди, кечикди, келмади, сабабли.
Планшетда гуруҳ ҳар бир боланинг расми ва форма рақами туширилган катта карталар кўринишида чиқади.
Apple Watch ёки Wear OS соатида давоматни телефонни олмасдан ҳам белгилаш мумкин.
Ота-она касалликни олдиндан билдирган бўлса, бола рўйхатда аллақачон «сабабли» деб туради.
Мураббий индивидуал машғулот сўровларини тасдиқлайди ёки рад этади, болаларга изоҳ ва баҳо қолдиради. Ойлик иш ҳақи ва индивидуал машғулотлардаги улуши ўзи ҳисобланади. Мураббий академия молиясини кўрмайди: унга фақат ўз гуруҳлари ва ўз ҳисоб-китоби очиқ.
Ота-она учун: «Болам яхшими, тўловим жойидами?»
Ота-она иловани очганда фарзанди ҳақидаги энг муҳим маълумот битта экранда туради: кейинги машғулотгача қолган вақт, тўлов ҳолати, давомат фоизи ва мураббий баҳоси.
Ҳисоблар ва қарз аниқ кўринади. Қайси ой учун, қанча ва қачонгача тўлаш кераклиги ёзиб қўйилади. Тўлов муддати яқинлашганда эслатма келади.
Жадвал ва давомат бир жойда. Машғулот қачон ва қаердалигини, фарзанд унга борган-бормаганини кўриш мумкин.
«Кела олмайди» тугмаси бор. Бола касал бўлса ёки машғулотга бора олмаса, ота-она буни иловадан олдиндан билдиради.
Индивидуал машғулотга ёзилиш осон. Ота-она мураббий ва бўш вақтни ўзи танлайди, нарх олдиндан кўринади. Машғулотни 24 соат олдин бекор қилиш бепул.
Эълонлар ва баҳолар иловага келади. Улар чатдаги каби бошқа хабарлар остида қолиб кетмайди.
Бола профилини ота-онанинг ўзи тўлдиради. Профилда расм, позиция, форма рақами ва иккитагача фавқулодда алоқа рақами бўлади. Мураббий шу рақамларга бир босишда қўнғироқ қила олади.
Боланинг ҳам ўз иловаси бор. У ота-она берган код орқали ўз қурилмасига уланади ва унда ўз жадвалини, ўйинчи картасини, сериясини ҳамда стикерларини кўради.
Иловани ўрнатмасдан ҳам ишлатиш мумкин
Илова ўрнатишни истамаган ота-она ва мураббий Skaut’ни Telegram’нинг ўзида, @skautuz_bot орқали очади. Бунда жадвал, давомат, тўлов ва эълонлар иловадаги билан бир хил бўлади. Илова ҳам, Telegram ҳам ишлатмайдиган ота-оналарга эса SMS орқали эслатма юборилади.
Skaut саккиз платформада ишлайди: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android телефон ва планшет, Wear OS соатлари, браузердаги CRM ва Telegram мини иловаси.
Бола маълумоти ҳимояланган
Илова болалар ҳақидаги маълумот билан ишлагани учун Skaut’да махфийлик қоидалари қатъий белгиланган:
Ота-она фақат ўз фарзандини, мураббий эса фақат ўз гуруҳини кўради.
Тиббий эслатмани (масалан, аллергия ҳақидаги маълумотни) мураббий фақат ота-онанинг алоҳида розилиги билан кўради. Ҳар бир кўриш қайд этилади ва ота-она буни иловада кўради. Розиликни бир тугма билан бекор қилиш мумкин.
Иловада реклама, аналитика ва кузатув йўқ.
Маълумотлар Германиядаги серверларда шифрланган захира нусхаси билан сақланади. Ҳар бир академиянинг маълумоти алоҳида туради.
Муаммо ва ечим: қисқача
Қарз номаълум бўлса: ҳар бир бола учун сумма ва қарз ёши CRM’да кўринади.
Давомат қоғозда қолса: мураббий уни бир босишда белгилайди, раҳбар ва ота-она дарҳол кўради.
Эълон чатда йўқолса: эълон керакли гуруҳ ёки бутун академия ота-оналарига илова орқали боради.
Қўнғироқлар тугамаса: ота-она тўлов, жадвал ва давоматни ўзи кўради.
Индивидуал машғулот тартибсиз бўлса: бўш вақт, брон ва 24 соатлик бекор қилиш қоидаси тизимда ишлайди, мураббий улуши ўзи ҳисобланади.
Фавқулодда алоқа топилмаса: бола профилида алоқа рақами бор, мураббий бир босишда қўнғироқ қилади.
Академия қандай уланади?
Уланиш тўрт қадамдан иборат ва ҳар бир қадамда Skaut жамоаси ёрдам беради:
1. Демо. CRM ва тўрт рол иловаси онлайн ёки академиянинг ўзида кўрсатилади.
2. Созлаш. Гуруҳлар, тарифлар ва қарз қоидалари биргаликда киритиб чиқилади.
3. Кўчириш. Ўқувчилар, мураббийлар ва гуруҳлар рўйхати тизимга кўчирилади.
4. Ишга тушириш. Мураббий ва ота-оналар иловага таклиф қилинади, биринчи ой биргаликда ёпилади.
Skaut футболдан бошқа спорт турларига ҳам мос келади. Гуруҳ, жадвал, давомат ва тўлов ҳар қандай спорт мактабида бир хил ишлайди, футболга хос майдонлар (позиция, форма рақами, кучли оёқ) эса ихтиёрий.
Нархи қанча?
Обуна ойлик бўлиб, нарх фаол ўқувчилар сонига боғлиқ. Барча режаларда имкониятлар бир хил:
Старт: 30 тагача фаол ўқувчи, ойига 149 000 сўм.
Мактаб: 100 тагача фаол ўқувчи, ойига 449 000 сўм.
Академия: 250 тагача фаол ўқувчи, ойига 899 000 сўм.
Тармоқ: 250 тадан ортиқ ўқувчи ёки бир нечта филиал учун ойига 1 500 000 сўмдан, келишув асосида.
Фаол ўқувчи деганда ой давомида камида битта давомат белгисини олган бола тушунилади. Бир йил учун олдиндан тўланганда икки ой бепул берилади. Маълумотларни кўчириш ва тизимни созлаш бир марталик хизмат бўлиб, 300 000–500 000 сўм туради. SMS эслатманинг биттаси 500 сўм, ҳақи академиянинг олдиндан тўланган балансидан ечилади. Демо бепул ва ҳеч қандай мажбурият юкламайди.
Яқин орада ота-оналар машғулот тўловини илованинг ўзида Payme, Click, Uzum ёки банк картаси орқали тўлай олади. Бу имконият Rahmat тўлов хизмати орқали ишлайди: пул тўғридан-тўғри академия ҳисобига тушади, Skaut уни ушлаб турмайди. Ҳозир Rahmat билан уланиш шартнома босқичида.
Алоқа
Сайт ва демо сўраш: skaut.uz
Телефон: +998 99 256-99-99
Email: support@skaut.uz
Telegram канал: @skaut_app
Telegram’да илова: @skautuz_bot
Реклама ҳуқуқи асосида
Изоҳлар 0
…