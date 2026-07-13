8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Наил Теренгулов, АВО банк маълумотлар таҳлилчиси, эксперт.
Ҳар куни қабул қилинадиган кичик молиявий қарорлар узоқ муддатли фаровонликка бевосита таъсир қилади. Режасиз харажатлар, нотўғри кредит танлови ёки жамғарма одатининг йўқлиги вақт ўтиши билан жиддий муаммоларга олиб келиши мумкин. Қуйида энг кўп учрайдиган молиявий хатолар ва уларни камайтириш йўллари келтирилади.
Нима учун молиявий хатолар қимматга тушади?
Кундалик қарорлар молиявий ҳолатга қандай таъсир қилади?
Майда харидлар алоҳида қаралганда сезилмаслиги мумкин. Аммо улар ой ёки йил давомида жамланса, катта суммага айланади. Бу маблағ уй-жой, таълим, соғлиқ ёки кексалик учун жамғарилиши мумкин эди.
Ушбу хатолар қандай оқибатларга олиб келади?
Тизимли хатолар инсонни сурункали қарз мажбуриятлари гирдобига тортади. Бунда ортиқча кредит юки юзага келиб, натижада мажбуриятларни бажариш имкони қолмайди. Бу эса фуқароларнинг кредит тарихини ёмонлаштиришдан ташқари уларнинг руҳий хотиржамлигига ҳам путур етказади.
Нима учун молиявий саводхонлик ҳамма учун муҳим?
Бугун кредитлар, омонатлар, карталар, мобил иловалар ва турли тўлов воситалари кундалик ҳаётнинг бир қисмига айланган. Шунинг учун молиявий саводхонлик ҳар бир инсон учун зарур. У даромадни тўғри тақсимлаш, шартномаларни тушуниш, фирибгарликдан ҳимояланиш ва иқтисодий инқирозларга тайёр туришга ёрдам беради.
Шахсий молиявий режанинг йўқлиги
Нима учун молиявий мақсадларни белгилаш муҳим?
Аниқ мақсадларсиз пул йиғиш қийин. Инсон қисқа, ўрта ва узоқ муддатли мақсадларни белгилаши керак: янги техника, фарзандлар таълими, уй-жой, бизнес ёки пенсия даври. Мақсад бўлмаса, маблағ одатда майда харажатларга сарфланиб кетади.
Узоқ муддатли режанинг йўқлиги нимаси билан хавфли?
Бундай ҳолларда касаллик, ишни йўқотиш ёки йирик харажатлар юзага келганда одамларнинг қарз олишига тўғри келади. Ўзбекистон молия бозоридаги инфляция даражасини (йиллик тахминан 9–10% атрофида) ҳисобга олсак, пулни режасиз сақлаш ҳам хавфли: вақт ўтиши билан унинг харид қобилияти камаяди.
Бюджет ва харажатлар назоратининг йўқлиги
Нима учун пул кейинги ойликкача етмасдан тугаб қолади?
Кўпчиликда даромад етарли бўлса ҳам, ой охирида пул етмайди. Асосий сабаб — шахсий бюджет ҳисобини юритилмаслик. Даромад, мажбурий тўловлар ва кундалик харажатлар олдиндан ҳисобланмаса, пул қаерга кетаётганини аниқлаш қийин бўлади.
Даромад ва харажатлар ҳисобини қандай юритиш керак?
Бунинг учун мобил илова, электрон жадвал ёки оддий дафтардан фойдаланиш мумкин. Ҳар бир тушум ва чиқимни қайд этиб бориш лозим. Халқаро амалиётда оммабоп бўлган “50% – мажбурий эҳтиёжлар, 30% – истаклар, 20% – жамғарма” қоидаси пул оқимини тўлиқ назорат қилиш имконини беради.
Биринчи навбатда харажатларнинг қайси тоифаларини таҳлил қилиш керак?
Озиқ-овқат, транспорт, коммунал тўловлар ва кўнгилочар хизматлар тоифалари энг муҳим ҳисобланади. Статистикага кўра, ўзбекистонликлар харажатларининг қарийб 40–50 фоизини айнан озиқ-овқат маҳсулотларига сарфлашади.
Ойликдан-ойликкача яшаш
Нима учун барқарор даромад бўлса ҳам пул етишмовчилиги юзага келади?
Даромад ошиши билан харажатлар ҳам ўсиб кетса, инсон ойликдан-ойликкача яшашда давом этади. Бу ҳолат “ҳаётий инфляция” деб аталади.
Агар бўш маблағ деярли қолмаётган бўлса нима қилиш керак?
Харажатларни қайта кўриб чиқиш зарур. Кераксиз обуналар, хизматлар ва харидларни қисқартириш керак. Қўшимча даромад манбаларини излаш, малакани ошириш ҳам муҳим. Энг самарали қоида — маош тушган куни даромаднинг камида 10 фоизини дарҳол жамғармага ажратиш.
Молиявий хавфсизлик ёстиғининг йўқлиги
Захира фонди бўлмаса қандай хавфлар юзага келади?
Ҳаётда кутилмаган ҳолатлар кўп: ишдан айрилиш, касаллик, уй ёки автомобиль таъмири. Захира фонди бўлмаса, одам шошилинч қарз олишга ёки мол-мулкини арзонга сотишга мажбур бўлиши мумкин. Бу эса вақтинчалик муаммони узоқ муддатли қарз юкига айлантиради.
Хавфсизлик ёстиғининг мақбул ҳажмини қандай аниқлаш мумкин?
У камида 3–6 ойлик мажбурий харажатларни қоплаши лозим. Оиланинг ойлик харажати 5 миллион сўм бўлса, захирада камида 15–25 миллион сўм маблағ бўлиши керак.
Захира маблағларини қаерда сақлаш керак?
Маблағни омонатда сақлаган яхши. Нақд пулни уйда сақлаш уни инфляциядан ҳимоя қилмайди ва кераксиз нарсаларга сарфланиш хавфини оширади.
Жамғарма ва узоқ муддатли мақсадларнинг йўқлиги
Нима учун жамғарма шакллантиришни кейинга қолдириб бўлмайди?
Кўпчилик жамғарма қилишни кейинги ойдан ёки маош ошгандан кейин бошламоқчи бўлади. Аммо вақт молияда энг қиммат ресурслардан биридир. Пул қанчалик эрта йиғила бошласа, келажакда шунчалик катта капиталга айланиши мумкин.
Ҳатто кичик даромаддан ҳам қандай қилиб пул йиғишни бошлаш мумкин?
Даромаднинг 10 фоизини ажратиш яхши бошланиш, агар бу қийин бўлса, 5 фоиздан бошлаш ҳам мумкин. Муҳими — мунтазамлик.
Мақсадга эришиш йўлида мотиватсияни қандай сақлаб қолиш мумкин?
Мақсадларни алоҳида номлаш, жараённи визуаллаштириш ва автоматик ўтказмаларни ёқиш мотиватсияни сақлаб қолишга ёрдам беради.
Импульсив харидларнинг белгилари қандай?
Агар дўконга фақат нон учун кириб, катта сават билан чиқсангиз ёки реклама таъсирида дарҳол буюртма берсангиз, бу импульсивлик белгиси. Бундай харидлар бюджетни секин, аммо мунтазам емиради.
Қандай одатлар онгли равишда харид қилишга ёрдам беради?
● Дўконга қатъий рўйхат билан бориш ва ундан четга чиқмаслик;
● Йирик харидлар олдидан “48 соат қоидаси”ни қўлланг: буюмни дарҳол сотиб олмай, икки кун кутинг;
● Дўконларга оч ёки кучли ҳиссий ҳолатда бормаслик.
Банк маҳсулотлари шартларини эътиборсиз қолдириш
Кредит танлашда йўл қўйиладиган хатолар
Кредит, карта ёки омонат танлашда биринчи дуч келган таклифга рози бўлиш хавфли.
Мижозлар кўпинча фақат номинал фоизга қараб, яширин комиссиялар, суғурта, ҳисоб юритиш харажатлари ва жарималарни эътиборсиз қолдирадилар. Қарор қабул қилишдан олдин шартларни солиштириш зарур.
Кредит олишдан аввал бозордаги таклифларни ўрганиш, имтиёзли давр, комиссия ва тарифларни таққослаш керак. Харидларни режалаштириш ва қулай бошқарув учун кредит карталар, жумладан АВО платинум каби маҳсулотларнинг имтиёзли даври, комиссиялари ва тарифларини олдиндан солиштириш фойдали.
Омонат очишда йўл қўйиладиган хатолар
Омонат очишда фақат юқори фоизга қараш етарли эмас. Маблағни қисман ечиш, муддатидан олдин ёпиш ва фоизларнинг капиталлашуви шартлари реал даромадга таъсир қилади.
Нима учун тарифлар ва комиссияларни ўрганиш муҳим?
СМС-хабарнома, пул ўтказиш, нақд пул ечиш ёки ҳисоб юритиш комиссиялари узоқ муддатда катта суммага айланиши мумкин. Тарифларни билмаслик кутилмаган харажатларга олиб келади.
Шартноманинг қайси шартларига алоҳида эътибор қаратиш лозим?
● Тўлиқ молиявий юклама ва йиллик ҳақиқий фоиз ставкаси;
● Мажбуриятлар бажарилмаган тақдирда қўлланиладиган жарималар ва пеня миқдори;
● Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тартиби ва унинг оқибатлари.
Банк карталари ва ҳисоблардан нотўғри фойдаланиш
Банк карталаридан фойдаланишда кенг тарқалган хатолар
Барча пулни кундалик ишлатиладиган картада сақлаш хавфли: бу пулни тез сарфлаб юбориш ва фирибгарликка дуч келиш эҳтимолини оширади. Жамғарма, захира ва жорий харажатлар учун алоҳида ҳисоблар юритиш мақсадга мувофиқ.
Ортиқча комиссия ва тўловлардан қандай қочиш керак?
Банк тарифларини билиш, комиссиясиз банкоматлар ва бепул ўтказма имкониятларидан фойдаланиш керак. Кредит тўловларини охирги кунга қолдирмаслик лозим, чунки техник кечикиш ҳам жаримага сабаб бўлиши мумкин.
Банк хизматларидан қандай хавфсиз фойдаланиш мумкин?
ПИН-код, CVV ва СМС-кодларни ҳеч кимга айтмаслик, шубҳали ҳаволаларга кирмаслик, норасмий иловаларни юклаб олмаслик зарур. Фирибгарлар кўпинча ўзини банк ходими сифатида таништиради.
Нима учун ҳисоб бўйича операцияларни назорат қилиш муҳим?
Ҳисоб кўчирмаларини мунтазам текшириш фирибгарлик, хато комиссиялар ва унутилган обуналарни вақтида аниқлашга ёрдам беради. Бу шахсий бюджет таҳлили учун ҳам муҳим.
Молиявий барқарорлик учун фойдали одатлар
Даромад ва харажатларни мунтазам равишда ҳисобга олиб бориш
Пулни бошқаришнинг асоси — мунтазам ҳисоб-китоб. Ҳафталик ва ойлик таҳлил қаерда тежаш мумкинлигини кўрсатади.
Автоматик жамғармалар
Банк иловасида автоматик ўтказмаларни созлаш молиявий интизомни мустаҳкамлайди. Иш ҳақи келганда маълум фоиз жамғарма ҳисобига ўтади.
Йирик харажатларни олдиндан режалаштириш
Таълим, дам олиш, кийим-кечак, суғурта ёки таъмир каби харажатларни бир неча ой олдиндан режалаштириш керак. Ҳар ой кичик сумма ажратиш катта босимни камайтиради.
Молиявий мақсадларни мунтазам равишда қайта кўриб чиқиш
Ҳаётда даромад ва иқтисодий вазият доим ўзгариб туради. Шунинг учун мақсад ва стратегияларни камида йилда бир марта қайта кўриб чиқиш ва уларга тегишли тузатишлар киритиш лозим.
Ҳар хил мақсадлар учун бир нечта молиявий захиралар яратиш
Кутилмаган тиббий харажатлар, янги машина сотиб олиш, саёҳат учун алоҳида-алоҳида жамғармалар ёки мақсадли ҳисоблар очиш маблағларни чалкаштириб юбормасликка ёрдам беради.
Қайси банк воситалари молиявий хатолардан сақлайди?
Молиявий хавфсизлик ёстиғи учун жамғарма ҳисобварақлари
Жамғариб бориладиган ва фоизларни йўқотмаган ҳолда пул ечиб олиш имконини берувчи ҳисобварақлар фавқулодда захиралар учун қулай воситадир.
Узоқ муддатли мақсадларга эришиш учун омонатлар
Йирик ва узоқ муддатли мақсадлар учун 12 ёки 24 ойлик банк омонатлари мос келади. Пулнинг қулфланганлиги уни муддатидан олдин ҳиссий сабаблар туфайли сарфлаб юборишдан ҳимоя қилади.
Мобил илова орқали автоматик жамғариш тизими
Кўпгина замонавий банк иловаларида харидлардан кешбек ёки қолдиқ пулларни яхлитлаб, алоҳида жамғарма ҳисобига ўтказиш функциялари мавжуд. Бу сездирмасдан жамғарма шакллантиришнинг ажойиб усулидир.
Харажатлар таҳлили ва бюджет назорати
Банкларнинг мобил иловаларидаги автоматик диаграммалар ва тоифалар бўйича таҳлиллар мижозга бир ой давомида қайси соҳаларга энг кўп пул сарфлаганини кўрсатади. Бу қўлда ҳисоб юритишга эринадиганлар учун тайёр рақамли ечимдир.
Тўловлар ҳақида эслатмалар ва кечикишлардан ҳимоя
Кредит тўловлари, коммунал хизматлар ёки суғурта муддатларини унутиб қўймаслик учун автоматик тўлов тизимини йўлга қўйиш ёки эслатмаларни ёқиш лозим. Бу мижозни жарималар ва салбий кредит тарихи сабабли кредит скоринг баллининг тушиб кетишидан асрайди.
Бугундан молиявий аҳволни яхшилашни қандай бошлаш мумкин?
Молиявий барқарорликка эришиш узоқ муддатли жараён бўлиб, у қатъий интизом ва тизимлиликни талаб қилади.
Амалий тавсиялар: ушбу ҳафтада нима қилиш керак?
1-қадам. Ўтган ойдаги харажатларни тоифалар бўйича таҳлил қилинг.
2-қадам. Кейинги ой учун бюджет тузинг ва даромаднинг камида 10 фоизини жамғармага ажратинг.
3-қадам. Фойдаланмайдиган пуллик обуналарни ўчиринг.
4-қадам. Битта аниқ молиявий мақсад белгиланг ва унга алоҳида ҳисоб очинг.
Хато → Нима қилиш керак?
Нотўғри молиявий ҳаракат
Тўғри молиявий ҳаракат
Шахсий бюджетнинг йўқлиги ва харажатларни назорат қилмаслик
Даромад ва чиқимларни қайд этиб бориш
Ойликдан ойликкача яшаш, даромад ортиши билан харажатлар кўпайиши
Пул тушган куни камида **10%**ини жамғармага йўналтириш
Молиявий хавфсизлик ёстиғининг йўқлиги
Камида 3–6 ойлик харажатларга тенг захира фондини шакллантириш ва уни омонатда сақлаш
Импульсив харидлар ва чегирмалар таъсирида харид қилиш
Хариддан олдин 48 соат кутиш қоидасига амал қилиш ва дўконга фақат рўйхат билан бориш
Банк шартномалари, тарифлари ва комиссияларини ўрганмасдан хизматлардан фойдаланиш
Шартлар, яширин комиссиялар ва йиллик ҳақиқий фоиз ставкасини диққат билан ўқиш
Ўз молиявий тақдирига масъулият билан ёндашиш фаровон ҳаёт гаровидир. Бугундан бошланган кичик ўзгаришлар келажакда молиявий эркинлик ва хотиржамликни таъминлайди.
Реклама ҳуқуқи асосида
…