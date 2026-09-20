Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!

·1·Авто
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Автомобил ойнасига ёзилган телефон рақами фирибгарлар ва спам-ботлар учун очиқ манба бўлиб, шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиши мумкин.
  • Бип платформаси эса автомобил эгаларининг рақамини махфий сақлаган ҳолда алоқани йўлга қўювчи ҚР-стикер тизимини жорий этди.
  • Ушбу янги ечим шахсий маълумотларни ҳимоя қилган ҳолда тезкор мулоқотни таъминлайди ва бегона қўнғироқлардан халос этади.

Ҳар бир ҳайдовчи камида бир марта автоулов олд ойнасида қоғозга ёзилган шахсий телефон рақамини қолдирган: тор кўчаларда йўл тўсилиб қолганда ёки тўхташ жойида ноқулайлик туғилганда тезкор алоқага чиқишнинг энг оддий йўлидек туюлади. Бироқ оддий одат сифатида қаралган ушбу ҳаракат ортида ҳайдовчилар кутмаган жиддий киберхавф ва шахсий ҳаёт дахлсизлигининг бузилиши ётибди.

Кўчадаги исталган нотаниш шахс, фирибгарлар ёки спам-ботлар ойнадаги очиқ рақамни осонгина ёзиб олиб, турли ножоиз қўнғироқлар, реклама тарқатмалари ва ҳатто психологик босимлар учун фойдаланиши мумкин. Bip платформаси эса автоэгаларининг рақамини оммадан сир тутган ҳолда алоқани йўлга қўювчи замонавий ва хавфсиз технологик ечимни — махсус QR-стикер тизимини ишга туширди. Энди ойнага очиқ рақам ёзиш даври тугаб, шахсий маълумотларни тўлиқ ҳимоя қилган ҳолда бир зумда мулоқот қилиш имконияти пайдо бўлди.

Хўш, бу тизим қандай ишлайди, нотаниш киши рақамни кўрмай туриб машина эгасига қандай хабар юбора олади ва нега бу янгилик ҳар бир ҳайдовчининг кундалик хавфсизлик стандартига айланиши керак?

«Очиқ рақамлардан QR-кодларга»: Анъанавий усул ва Bip ечими таққоси

Ҳайдовчилар учун эски ва янги алоқа усулларининг асосий фарқлари:

  • Маълумотлар махфийлиги: Олдинги усулда рақам кўчадан ўтган ҳар бир кишига очиқ кўриниб турган бўлса, Bip QR-стикерида шахсий рақам тўлиқ яширин қолади;

  • Спам ва бегона қўнғироқлардан ҳимоя: Телефон рақами реклама базаларига ёки фирибгарлар қўлига тушиб қолмайди;

  • Бир лаҳзада боғланиш: Машина тўсиб қўйилган ёки бирор хавф юзага келган ҳолатда нотаниш шахс смартфон камераси орқали стикерни сканерлаб, Bip иловаси ичида тезкор хабар йўллайди;

  • Қулай мулоқот формати: Ортиқча асаббузарликларсиз, маданиятли ва рақамли интерфейс орқали вазиятни зудлик билан ҳал қилиш имкони яратилади.

Эски усул ва Bip QR-стикери: Муҳим фарқлар жадвали

Автомобиль эгалари учун хавфсизлик кўрсаткичларининг солиштирма таҳлили:

Кўрсаткичлар ва хусусиятлар

Қоғоздаги оддий телефон рақами

Bip QR-стикер тизими

Шахсий рақам хавфсизлиги

Нолга тенг (ҳамма учун очиқ)

100% махфий ва ҳимояланган

Спам ва бегона қўнғироқлар хавфи

Жуда юқори (рақам базаларга тушади)

Мавжуд эмас (рақам ошкор этилмайди)

Боғланиш усули

Оддий қўнғироқ ёки СМС

Смартфонда QR-сканер ва илова орқали хабар

Ташқи кўриниш ва эстетика

Кўримсиз қоғоз ва қалам ёзуви

Замонавий, ихчам ва сифатли стикер

Фойдаланиш қулайлиги

Қоғоз йўқолиши ёки ўчиб кетиши мумкин

Барқарор ва доимий рақамли фаолият

Рақамли хавфсизлик таҳлили: Экспертлар нима учун буни тавсия қилади?

Ахборот хавфсизлиги бўйича мутахассисларнинг хулосалари:

  • Шахсий маълумотлар инқирози: Замонавий дунёда инсоннинг телефон рақами унинг банк карталари, мессенжерлари ва ижтимоий тармоқлари билан боғланган — уни кўчада очиқ қолдириш жиддий хатарларни туғдиради;

  • Мулоқот маданиятининг янги босқичи: QR-технологиялар орқали боғланиш ҳайдовчилар ўртасидаги ноқулай баҳслар ва тўғридан-тўғри агрессив қўнғироқларнинг олдини олади;

  • Оммавий одатни ўзгартириш вақти: Кундалик автотранспорт бошқарувида рақамли гигиенага амал қилиш Bip иловасини юклаб олиш (bip.uz/app) ва автоулов ойнасига замонавий стикерни жойлаштиришдан бошланади.

Шахсий маълумотларни кўчада қолдирмай, ўз дахлсизлигингизни асраш — бугунги шиддатли шаҳар ҳаётида ҳар бир ҳайдовчи амал қилиши зарур бўлган энг муҳим қадамдир.

Сиз ҳозиргача автомобилингиз ойнасида ўз шахсий телефон рақамингизни очиқ қолдириб келганмисиз ва бу одат бегона қўнғироқлар келишига сабаб бўлганми? Замонавий QR-кодлар орқали алоқага чиқиш тизими ҳайдовчилар хавфсизлигини оширади деб ҳисоблайсизми? Ўз тажрибангиз ва шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча ҳайдовчи яқинларингизни огоҳлантириш учун ушбу муҳим фойдали таҳлилни уларга улашинг!

BipQR-стикеравтоуловшахсий маълумотлар хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилдиToyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилдиКеча, 23:51Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)Кеча, 21:28ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаКеча, 17:24Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиКеча, 09:22Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»18.09, 17:01Toyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиToyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайди18.09, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди