Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нурмухаммад Исмоилов Ўзбекистонда яратилган Акинда ҳалол инвестиция платформасини глобал миқёсга олиб чиқиш мақсадида АҚШнинг Сан-Франсиско шаҳрига кўчиб ўтди.
- Платформа АҚШ, Канада ва Буюк Британиядаги 15 000 дан ортиқ аксияни ААОИФИ 21-сонли Шариат стандарти асосида таҳлил қилади.
- Ҳозирда компания америкалик инвесторларга аксияларни текшириш ва сармоя киритиш имконини бериш учун маҳаллий брокерлик компаниялари билан музокаралар олиб бормоқда.
Ўзбекистонда шариат аудитидан ўтган инвестиция платформасини яратган асосчи энди Akinda платформасини АҚШ ва бутун дунё инвесторларига тақдим этмоқда.
САН-ФРАНЦИСКО, 2026 йил октябрь — Аксарият асосчилар ғоясини аввал битта бозорда синаб кўради, сўнгра глобал бозорга чиқади. Нурмухаммад Исмоилов эса энг қийин йўлни танлади: у ҳалол инвестицияни деярли мавжуд бўлмаган бозорда нолдан қурди. Энди у орттирган тажрибасини бутун дунёга олиб чиқмоқда ва бу йўлни Америка Қўшма Штатларидан бошламоқда.
Исмоилов — Akinda ҳалол инвестиция платформаси асосчиси ва бош директори. Платформа акцияларни ислом молияси тамойилларига мувофиқлиги бўйича текширади. Шу кузда у компаниянинг АҚШдаги кенгайишига раҳбарлик қилиш учун Сан-Франциско кўрфази ҳудудига (Bay Area) кўчиб ўтди.
Биринчи қадам: ўз юртида исботлаш
Исмоиловнинг биринчи мақсади ишонч қозониш эди. Ўзбекистонда у фатво — ислом уламоларининг расмий хулосаси асосида фаолият юритувчи мамлакатдаги илк шариатга асосланган трейдинг компаниясини ташкил этди. Шунингдек, у Nurinvest инвестиция платформаси ва ҳалол инвестиция бўйича таълим ҳамжамиятини яратди.
Nurinvest илк кунданоқ малакали шариат маслаҳатчиси билан ҳамкорлик қилиб, фаолиятининг ислом молияси стандартларига мос бўлишини таъминлади. 2025 йилда компания шариат аудитидан ўтди: аудит унинг бизнес ва инвестиция фаолиятини кўриб чиқиб, шариатга мувофиқлигини тасдиқлади. Компаниянинг шариат маслаҳатчиси AlHuda томонидан «Марказий Осиёдаги энг яхши шариат маслаҳатчиси» номинациясига ҳам кўрсатилган.
«Ислом молиясида ишонч — энг муҳим нарса, — дейди Исмоилов. — Одамлар жараённи шунчаки маркетинг жамоаси эмас, балки уламо кўриб чиққанини билиши керак. Биз бу интизомни компанияга биринчи кунданоқ сингдирдик.»
Бу ёндашув ўз самарасини берди. 2024 йилда Nurinvest Wealth & Finance Private Equity and Venture Capital Awards танловида «Most Innovative Investment Platform 2024 – Uzbekistan» (Ўзбекистондаги энг инновацион инвестиция платформаси) мукофотини қўлга киритди. Исмоиловнинг «Миллион даромад» китоби 8 000 нусхадан ортиқ сотилган, унинг инвестиция ҳақидаги контенти эса 400 мингга яқин обуначига етиб боради.
Иккинчи қадам: бутун дунё учун маҳсулот
Nurinvest Исмоиловга эҳтиёж битта мамлакатдан анча каттароқ эканини кўрсатди. Дунёнинг турли бурчакларидаги мусулмон инвесторлар бир хил савол берарди: қайси акцияларни сотиб олсам бўлади? Шу саволга глобал миқёсда жавоб бериш учун у Akinda платформасини яратди.
Akinda АҚШ, Канада ва Буюк Британиядаги 15 000 дан ортиқ акцияни ислом молиясида энг кенг қўлланиладиган стандарт — AAOIFI 21-сонли Шариат стандарти асосида текширади. Фойдаланувчилар ҳар бир компания бўйича аниқ хулоса, дивидендларни поклаш калькулятори ҳамда брокерлардаги мавжуд портфелларини текшириш имкониятига эга.
Платформанинг аудиторияси аллақачон глобал. 10 мингга яқин рўйхатдан ўтган фойдаланувчи ва ойига 20 мингга яқин ташриф буюрувчи АҚШ, Буюк Британия, Канада, Жанубий Корея, Марказий Осиё ва Яқин Шарқдан келади — барчаси пуллик рекламасиз. Akinda шунингдек ўз скрининг технологиясини API орқали бизнесларга тақдим этади; мижозлар орасида Техас штатидаги компания ҳам бор.
Учинчи қадам: Америка Қўшма Штатлари
АҚШ — дунёдаги энг йирик чакана инвестиция бозори. Бу ерда эътиқоди ва қадриятларига мос сармоя киритишни истовчи инвесторлар жамоаси ҳам тез ўсиб бормоқда. Шу боис АҚШ Akinda учун табиий кейинги манзил бўлди.
Bay Area ҳудудида Akinda Alchemist & Silkroad Innovation Residency дастурига қўшилди. Исмоилов TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида иштирок этди ҳамда Силикон водийси инвесторлари, жумладан Robinhood компаниясини дастлабки босқичда қўллаб-қувватлаган инвесторлар билан учрашди.
Ҳозирда Akinda АҚШдаги брокерлик компаниялари билан ҳамкорлик бўйича музокаралар олиб бормоқда. Мақсад — америкалик инвесторларга акцияни текшириш ва унга сармоя киритишни битта жойда амалга ошириш имконини бериш.
«Биз ўз юртимизда қурган ишонч стандартини исталган жойдаги ҳар бир инсонга тақдим этмоқдамиз, — дейди Исмоилов. — Ҳалол инвестиция қилиш имконияти қаерда яшашингизга боғлиқ бўлмаслиги керак.»
Йўлдаги таянч
Akinda Plug and Play, Alchemist Accelerator, Astana Hub ва IT Park Uzbekistan томонидан қўллаб-қувватланган ҳамда Google for Startups грантини олган. Компания ҳақида Yahoo Finance ва AP News нашрларида ҳам ёзилган.
Дунёнинг исталган нуқтасидаги инвесторлар платформа билан akinda.io сайтида танишишлари мумкин.
Akinda ҳақида: Akinda — глобал акцияларни AAOIFI 21-сонли Шариат стандарти асосида текширувчи ҳалол ва ахлоқий акциялар таҳлили платформаси. Компанияга 2023 йилда Нурмухаммад Исмоилов томонидан асос солинган. Akinda чакана инвесторлар ва бизнесларга ўз қадриятларига мос инвестицияларни топишда ёрдам беради. Батафсил: akinda.io.
ОАВ билан алоқа: Нурмухаммад Исмоилов, асосчи ва бош директор — nur.ismoilov@akinda.io
Реклама ҳуқуқи асосида
Изоҳлар 0
…