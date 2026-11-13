Қандай оиладан келин олиш ва қиз бериш керак? Қуда танлашда энг муҳим мезонлар
Оила қуриш — инсон ҳаётидаги энг масъулиятли ва муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. Шу боисдан ҳам ўзбек халқида «Қуда топгунча — ўн марта ўйла» деган ҳикматли нақл бежизга айтилмаган. Хўш, ҳаёт йўлини бирга давом эттирувчи фарзандимиз учун қандай оиладан келин олиш ёки қайси оилага қиз бериш мақсадга мувофиқ?
Оила мустаҳкамлигини таъминловчи асосий омил — моддий бойлик ёки обрў-эътибор эмас, балки соғлом ахлоқий қадриятлар ва ўзаро ҳурматдир. Қуда танлашда қуйидаги ҳаётий ва миллий мезонларга алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади.
1. Ахлоқ ва тарбия: Оилавий муҳитнинг пойдевори
Фарзанд тарбияси кўп жиҳатдан ота-онанинг шахсий ўрнига боғлиқ. Шу сабабли қуйидаги жиҳатларга эътибор беринг:
Ота-онанинг ўзаро муносабати: Оилада эр ва хотин бир-бирини қандай ҳурмат қилиши келажакдаги ёшларнинг оилавий ҳаёти учун асосий андоза ҳисобланади.
Муомала маданияти: Оила аъзоларининг катталарга ҳурмати, кичикларга меҳрибонлиги ҳамда жамиятдаги ўзини тутиши уларнинг тарбиясидан далолат беради.
Ҳалоллик ва ростгўйлик: Сўз ва амал бирлиги, берилган ваъдага вафо қилиш ўзаро ишончли муносабатларнинг асосидир.
2. Дунёқараш ва соғлом муҳит
Икки оиланинг ҳаётга қарашлари ва урф-одатлари уйғун бўлиши ёшларнинг янги муҳитга мослашишини сезиларли даражада осонлаштиради.
Илм ва маърифат: Китоб ўқишга, билим олишга ва ўз устида ишлашга интиладиган оилаларда муаммолар жанжал билан эмас, балки ақл ва маслаҳат билан ҳал қилинади.
Соғлом турмуш тарзи: Зарарли одатларнинг (ичкиликбозлик, қимор ва зўравонлик) йўқлиги тинч, осойишта ва хотиржам ҳаётнинг муҳим шарти ҳисобланади.
3. Ижтимоий ва моддий ёндашув
Меҳнатсеварлик: Оиланинг бойлигидан кўра, уларнинг ҳалол меҳнат билан ризқ топишга бўлган интилиши ва касб-ҳунар эгаси эканлиги қадрланади.
Маҳалла-кўй фикри: Қўни-қўшниларнинг ушбу оила ҳақидаги холис фикри уларнинг жамиятдаги чинакам обрўси ва инсоний фазилатларини кўрсатади.
4. Ёшларнинг ўзаро розилиги ва масъулияти
Ота-оналар қанчалик тажрибали ва ғамхўр бўлмасин, асосий ҳаётни ёшларнинг ўзлари яшайди. Шунинг учун уларнинг бир-бирига кўнгли борлиги, дунёқараши тўғри келиши ва оила масъулиятини тўлиқ ҳис қилиши шарт. Йигитнинг оила боқишга, қизнинг эса рўзғор юритишга маънан тайёр эканлигига ишонч ҳосил қилиш лозим.
Энг асосийси, оилада ўзаро ҳурмат, одиллик ва меҳр-оқибат ҳукмрон бўлса, ҳар қандай қийинчиликни енгиб ўтиш осон кечади.
Сизнингча, қуда танлашда моддий тараф муҳимроқми ёки тарбия ва инсоний фазилатларми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…