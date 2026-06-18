Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Ўзбекистондаги футбол ишқибозлари учун яратилган Плайматч мобил платформаси майдон топиш, ўйинчиларни йиғиш, жамоаларни шакллантириш ва натижаларни кузатиш жараёнларини битта иловага жамлади. Платформа орқали фойдаланувчилар ўз шаҳридаги футбол майдонларини харитадан топиши, нарх ва шарҳларни солиштириши ҳамда бўш вақтни бир неча босишда брон қилиши мумкин.
Футбол ўйнаш осон, уни ташкил қилиш эса доим ҳам эмас
Дўстлар билан футбол ўйнаш ғояси одатда тез пайдо бўлади. Аммо ундан кейин таниш саволлар бошланади: ким келади, қайси майдон бўш, нархи қанча, нечта одам йиғилди ва жамоаларни ким бўлади?
Кўпинча бу жараён ўнлаб қўнғироқлар, мессенжерлардаги узун ёзишмалар ва сўнгги дақиқадаги ўзгаришлар билан кечади. Айрим ўйинчилар келишини тасдиқлайди-ю, ўйин куни кўринмайди. Баъзида эса жамоалар кучи тенг бўлмагани сабабли учрашувнинг қизиқиши тез сўнади.
Плайматч айнан шу муаммоларга содда ва тушунарли ечим таклиф қилади. Ўзбекистон футбол иловаси сифатида ишлаб чиқилган платформа «ким келади, қайси майдон, ким билан ўйнайман, жамоалар қандай бўлинади?» деган эски бош оғриқларини битта тизимга бирлаштиради.
Футбол майдонларини харитадан топиш ва брон қилиш
Плайматч орқали футбол майдон брон қилиш учун турли саҳифалар ёки телефон рақамларини излаш шарт эмас. Фойдаланувчи яқин атрофдаги майдонларни харитада кўради, нархлар, мавжуд вақтлар ва бошқа ўйинчиларнинг шарҳларини солиштиради.
Мос майдон ва вақт танлангач, онлайн майдон банд қилиш жараёни бир неча босишда амалга оширилади. Бу фойдаланувчига вақтни тежаш, майдон эгасига эса бронларни тартибли бошқариш имконини беради.
Жамоани йиғиш ва давоматни аниқлаш
Футбол жамоа йиғиш жараёни ҳам Плайматч орқали анча осонлашади. Гуруҳ ўйини яратилгач, иштирокчилар «Бораман» ёки «Бормайман» жавобини танлайди. Ташкилотчи эса қанча ўйинчи келишини реал вақт режимида кузатиб боради.
Пуш-билдиришномалар ўйинчиларга учрашув вақти яқинлашгани ҳақида эслатади. Натижада сўнгги дақиқадаги унутишлар ва «бугун футбол бормиди?» деган классик саволлар камаяди.
Сунъий интеллект ёрдамида мувозанатли жамоалар
Плайматчнинг асосий имкониятларидан бири — сунъий интеллект ёрдамида адолатли жамоаларни шакллантириш. Тизим ўйинчиларнинг рейтинги ва майдондаги позициясини ҳисобга олиб, куч жиҳатидан мувозанатли таркибларни таклиф қилади.
Фойдаланувчилар учта режимдан фойдаланиши мумкин. Автоматик режим жамоаларни майдон сиғимига мослаштиради. «Жамоа ўлчами» режимида 5х5, 6х6 ёки 7х7 форматини танлаш мумкин. «Жамоалар сони» режими эса иштирокчиларни белгиланган миқдордаги жамоаларга ажратади.
Бу ёндашув бир томонда барча кучли футболчилар, иккинчи томонда эса тасодифий йиғилган таркиб қолиб кетишининг олдини олишга ёрдам беради.
Рейтинг, статистика ва футбол ютуқлари
Платформада ҳар бир ўйинчи ўз футбол тарихини шакллантириб боради. Голлар, ассистлар, ўйинлардаги иштирок, давомат ва бошқа натижалар қайд этилади. Ўйинчилар учрашувдан кейин бир-бирини баҳолаши мумкин.
Рейтинг ва ютуқлар тизими мунтазам ўйнашга, ўз устида ишлашга ҳамда майдондаги фаолликни оширишга қўшимча мотивация беради.
Майдон эгалари учун Плайматч Б2Б
Плайматч экотизимида футбол майдонлари эгалари учун алоҳида ПлайматчБ2Б иловаси ҳам мавжуд. У орқали бронларни бошқариш, банд вақтларни кузатиш, мижозлар фаоллигини таҳлил қилиш ва даромад статистикасини кўриш мумкин.
Бу ечим майдон эгалари учун кундалик бошқарувни соддалаштиради, бўш вақтларни камайтиришга ва мижозлар билан ишлашни тизимли йўлга қўйишга ёрдам беради.
«Бизнинг мақсадимиз шунчаки майдон брон қилиш хизматини яратиш эмас. Плайматч орқали Ўзбекистондаги ҳаваскор футбол маданиятини рақамлаштириш, футболчилар ва майдон эгаларини ягона қулай тизимда бирлаштиришни истаймиз», — дейди Плайматч жамоаси.
Плайматч ўйинчилар учун мутлақо бепул бўлиб, iOS ва Android қурилмаларида мавжуд. Иловани App Store ёки Google Play орқали юклаб олиш, унинг имкониятлари билан танишиш ва мос версияни танлаш учун Плайматчнинг махсус саҳифасига ўтиш мумкин.
Расмий сайт: ҳттпс://playmatch.uz
Иловани юклаб олиш: ҳттпс://playmatch.uz/апп/б2к/
Плайматчни юклаб олинг, яқин футбол майдонини топинг, дўстларингизни йиғинг ва навбатдаги ўйинни бир неча босишда ташкил қилинг. «Ким келади?», «Қайси майдон бўш?» ва «Жамоаларни қандай бўламиз?» деган саволларни энди илованинг ўзига топшириш мумкин.
…