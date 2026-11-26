2026 йил 26 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми, ранг ва SIM-карта конфигурациялари бўйича нархлари қуйидагича.

eSIM + eSIM версияси

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Burgundy: $1520

• Black: $1540

• Glacier: $1530

• Silver: $1530

iPhone 18 Pro, 512 ГБ:

• Burgundy: -1870

• Black: -1870

• Glacier: -1870

• Silver: -1870

iPhone 18 Pro, 1 ТБ:

• Burgundy: -

• Black: -

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Burgundy: $1690

• Black: $1730

• Glacier: -1750

• Silver: -1750

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Burgundy: -

• Black: -

• Glacier: -

• Silver: -