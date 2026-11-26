iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 26 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми, ранг ва СИМ-карта конфигурациялари бўйича нархлари маълум қилинди. эСИМ + эСИМ версиясидаги iPhone 18 Pro моделлари 1520 доллардан бошланиб, 1870 долларгача бўлган нархларда таклиф этилмоқда.
- СИМ + эСИМ конфигурациясига эга қурилмалар эса 1600 доллардан 3500 долларгача бўлган нарх оралиғида сотувга қўйилган.
2026 йил 26 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми, ранг ва SIM-карта конфигурациялари бўйича нархлари қуйидагича.
eSIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Burgundy: $1520
• Black: $1540
• Glacier: $1530
• Silver: $1530
iPhone 18 Pro, 512 ГБ:
• Burgundy: -1870
• Black: -1870
• Glacier: -1870
• Silver: -1870
iPhone 18 Pro, 1 ТБ:
• Burgundy: -
• Black: -
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Burgundy: $1690
• Black: $1730
• Glacier: -1750
• Silver: -1750
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Burgundy: -
• Black: -
• Glacier: -
• Silver: -
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:
• Burgundy: -
• Black: 2700
• Glacier: -
• Silver: -
SIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Burgundy: $1,620
• Black: $1650
• Glacier: $1600
• Silver: $1630
iPhone 18 Pro, 512 ГБ:
• Burgundy: $1920
• Black: $1920
• Glacier: $1920
• Silver: $1930
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Burgundy: $1,790
• Black: $1,790
• Glacier: $1,790
• Silver: $1,790
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Burgundy: $2110
• Black: $2050
• Glacier: $2,070
• Silver: $2,070
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:
• Burgundy: $2800
• Black: $:2800
• Glacier: $-2800
• Silver: $-2800
iPhone 18 Pro Max, 2 ТБ:
• Burgundy: $3,500
• Black: $3,500
• Glacier: 3500
• Silver: 3500
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