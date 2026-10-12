Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг

·15·Авто
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Автосервис, мойхона ва устахоналар учун Бип Бусинесс мобил иловаси ишга туширилди, бу мижозлар ҳисоб-китобининг тарқоқлиги ва доимий мижозларни сақлаб қолиш муаммоларини ҳал қилади.
  • Илова авторақамни камера орқали аниқлаш, хизматни тезкор қайд этиш, мижозларга автоматик СМС кафолат чеки юбориш ва мижозларни қайтариш тизими каби функсияларни тақдим этади.

Бугунги кунда автосервис, мойхона ва устахоналар дуч келадиган энг катта муаммо — мижозлар ҳисоб-китобининг тарқоқлиги ҳамда доимий ҳайдовчиларни сақлаб қолиш қийинлигидир. Кўпчилик усталар ҳали ҳам дафтар-ручкадан фойдаланади. Бироқ вақт ўтиши билан қоғоз ёзувлар йўқолади, қарзлар унутилади, ҳайдовчилар эса навбатдаги хизмат вақтини эсдан чиқариб, бошқа сервисларга кетиб қолади.

Ушбу муаммоларни тўлиқ ҳал қилиш учун маҳаллий дастурчилар томонидан автосервислар, мойхоналар ва устахоналар учун махсус Bip Business мобил иловаси ишга туширилди.

Bip Business нималар қила олади?

Илова уста ва сервис эгасининг чўнтагидаги қулай, рақамли иш бошқарувчисига айланади:

  • Авторақамни камера орқали тезкор аниқлаш: Телефон камерасини машина рақамига қаратиш кифоя — тизим рақамни бир сонияда ўзи таниб олади ва қўлда ёзиш оворагарчилигига чек қўяди.

  • 15 сонияда хизматни қайд этиш: Мой алмаштириш, филтрлар ёки таъмирлаш ишларини саноқли босишда белгилаш мумкин.

  • Мижозга автоматик SMS кафолат чеки: Иш якунланиши биланоқ ҳайдовчининг телефонига сервисингиз номидан расмий SMS боради. Бу мижоз ишончини кескин оширади.

  • Мижозларни қайтариш тизими: Мой ёки бошқа хизмат муддати (масалан, 5 000 – 7 000 км ёки 2–3 ой) етганда, илова мижозга ҳам, сизга ҳам эслатма беради. Натижада ҳайдовчи бошқа жойга кетмасдан, яна айнан сизга қайтиб келади.

  • Касса ва қарзлар назорати: Кунлик тушум, қилинган ишлар ва мижозларнинг қарзлари ҳар доим телефонингизда аниқ сақланади.

Фойдаланиш мутлақо бепул

Bip Business иловасининг асосий қулайлиги — электрон дафтар, рақамларни сканерлаш ва мижозлар базасини юритиш сервислар учун бепул тақдим этилади. Ҳеч қандай дастлабки тўлов ёки мураккаб шартномалар талаб қилинмайди.

Бундан ташқари, тизимга уланган сервислар Bip ҳайдовчилар иловаси харитасида кўриниб, қўшимча мижозлар оқимига эга бўлади.

Ишни бугуноқ осонлаштиринг!

Эски дафтарлардан воз кечинг, мижозларингизни йўқотманг ва кунлик даромадингизни тизимли назорат қилинг.

Bip Business иловасини юклаб олинг ва биринчи машинани бепул киритиб кўринг:

Bip Business иловасини юклаб олиш (ёки Google Play / App Store орқали «Bip Business» деб қидиринг)

Саволларингиз борми? Мутахассисларимиз иловани ўрнатиш ва ишга туширишда бепул ёрдам беради:

Telegram қўллаб-қувватлаш: @bip_yordam

Алоқа: +998 (90) 922-48-98

ҲайдовчиларМижозларАвтосервисХизмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБуюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқда17 август 20:56Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!20 сентябр 09:19Автомобилни рўйхатдан ўтказиш нархи 6,4 млн сўмга яқинлашдиАвтомобилни рўйхатдан ўтказиш нархи 6,4 млн сўмга яқинлашди9 октябр 16:06UzAuto Motors’ни ким сотиб олади? Учта давлатдан қизиқиш борUzAuto Motors’ни ким сотиб олади? Учта давлатдан қизиқиш бор9 октябр 10:04Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилиндиCobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди7 октябр 08:13UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайдиUzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди6 октябр 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)