Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради

·22·Техно
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради

Ўзбекистондаги футбол майдонлари ва мини-стадионлар эгалари учун яратилган PlaymatchБ2Б иловаси бронларни бошқариш, бўш вақтларни назорат қилиш, янги мижозларни жалб этиш ва даромад статистикасини кузатиш имконини беради. Платформа кундалик жараёнларни битта тизимга жамлаб, майдон бошқарувини содда, тез ва тартибли қилади.

Қоғоз дафтар ва чатлардаги бронлар даври ўтмоқда

Кўплаб футбол майдонларида бронлар ҳали ҳам телефон қўнғироқлари, мессенжерлар ёки оддий дафтар орқали қабул қилинади. Бу эса вақтлар аралашиб кетиши, бир вақтнинг икки мижозга берилиши, бекор қилинган бронларни унутиб қўйиш ва бўш соатларни самарали сотолмаслик каби муаммоларни келтириб чиқаради.

Айниқса, бир нечта майдонга эга мажмуаларда барча бронларни назорат қилиш анча қийинлашади. Маъмур ҳар бир мижоз билан алоҳида боғланиши, вақтни текшириши ва тўлов ҳолатини эслаб қолишига тўғри келади.

PlaymatchБ2Б ана шу жараёнларни рақамлаштириб, футбол майдонларини бошқариш учун ягона қулай тизим таклиф қилади.

Бронларни осон ва аниқ бошқариш

PlaymatchБ2Б орқали майдон эгаси ёки маъмур барча бронларни битта календарда кўриши мумкин. Қайси вақт банд, қайси соат бўш ва қайси мижоз брон қилгани аниқ акс этади.

Янги брон қўшиш, мавжуд бронни ўзгартириш ёки бекор қилиш бир неча босишда амалга оширилади. Бу икки марта брон қилиш ҳолатларини камайтиради ва маъмурнинг кундалик ишини енгиллаштиради.

Тизим бир нечта футбол майдонини алоҳида бошқариш имконини ҳам беради. Шу сабабли майдонлар сони кўпайган сари тартиб йўқолмайди, аксинча барча маълумот ягона жойда сақланади.

Бўш вақтларни камайтириш ва даромадни ошириш

Футбол майдони учун ҳар бир бўш соат — йўқотилган даромад. PlaymatchБ2Б майдон эгасига бандлик ҳолатини кузатиш, энг фаол ва суст вақтларни аниқлаш ҳамда нарх сиёсатини тўғри йўлга қўйишга ёрдам беради.

Статистика орқали қайси кунлар ва соатларда талаб юқори эканини кўриш мумкин. Бу эса акциялар ташкил этиш, бўш вақтларга махсус таклифлар бериш ва майдондан самаралироқ фойдаланиш имконини яратади.

Майдон эгаси тушумлар, бронлар сони ва мижозлар фаоллиги бўйича маълумотларни кузатиб, бизнес қарорларини тахминга эмас, аниқ рақамларга асосланиб қабул қилиши мумкин.

Янги мижозларни жалб қилиш имконияти

PlaymatchБ2Б нафақат мавжуд бронларни бошқариш, балки янги мижозлар топишга ҳам хизмат қилади. Майдон Playmatch платформасида кўрсатилганда, футбол ўйнаш истагидаги фойдаланувчилар уни харита орқали топиши мумкин.

Мижозлар майдоннинг жойлашуви, нархи, бўш вақтлари, фотосуратлари ва шарҳлари билан танишади. Ўзига мос вақтни танлаб, онлайн майдон банд қилиш имконига эга бўлади.

Бу майдоннинг интернетдаги кўринишини оширади ва фақат танишлар ёки доимий мижозларга боғланиб қолмасдан, янги аудиторияга чиқиш имконини беради.

Мижозлар билан ишлашда кўпроқ тартиб

PlaymatchБ2Б майдон эгаларига мижозлар ҳақидаги маълумотларни тартибли сақлашга ёрдам беради. Доимий мижозлар, бронлар тарихи ва фаоллик даражасини кузатиш мумкин.

Бу келгусида мижозларга шахсий таклифлар юбориш, доимий жамоалар учун қулай шартлар яратиш ва уларнинг яна қайтиб келиш эҳтимолини оширишга хизмат қилади.

Шунингдек, бронлар автоматлашгани сабабли маъмурлар бир хил саволларга қайта-қайта жавоб беришдан қутулади. Мижоз бўш вақтни ўзи кўради ва мос соатни мустақил танлайди.

Футбол бизнесини рақамлаштириш

PlaymatchБ2Б футбол майдонини оддий ижара нуқтасидан замонавий бошқариладиган бизнесга айлантиришга ёрдам беради. Бронлар, мижозлар, статистика ва даромад бир тизимда бирлашади.

“Биз майдон эгаларига фақат бронлар рўйхатини эмас, балки бизнесини ривожлантириш учун тўлиқ восита беришни мақсад қилганмиз. PlaymatchБ2Б орқали майдонлар кўпроқ мижоз топиши, бўш вақтларни камайтириши ва кундалик ишини анча осон бошқариши мумкин”, — дейди Playmatch жамоаси.

PlaymatchБ2Б футбол майдонлари, мини-стадионлар ва спорт мажмуалари учун мўлжалланган. Платформа орқали бронларни бошқариш, мижозлар оқимини ошириш ва бизнес натижаларини кузатиш мумкин.

Расмий сайт: ҳттпс://playmatch.uz
PlaymatchБ2Б ҳақида: ҳттпс://playmatch.uz/апп/б2б/

PlaymatchБ2Бга қўшилинг, футбол майдонингизни рақамли бошқарувга ўтказинг ва янги мижозлар учун янада қулай бўлинг.

PlaymatchB2BЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиGoogle ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиБугун, 16:54Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларЕр Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларБугун, 16:28Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиКосмик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиБугун, 15:59Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиСаппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиБугун, 15:27Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиComputex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиБугун, 14:55Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиДоналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди