Бахтли оила учун нечта фарзанд керак? Жавоб рақамда эмас...

·57·Фойдали
Бахтли оила учун нечта фарзанд керак? Жавоб рақамда эмас...

Оилада фарзанд дунёга келиши билан қариндошлардан таниш савол эшитилади: «Кейингиси қачон?» Иккита фарзанд бўлса, учинчисини тавсия қилишади. Аммо оилани автоматик равишда бахтли қиладиган «сеҳрли рақам» ҳақиқатан ҳам борми?

Психологларнинг фикрича, оиладаги бахт фарзандлар сонидан кўра, уйдаги муносабат, ота-онанинг руҳий ҳолати ва ҳар бир болага ажратиладиган эътиборга кўпроқ боғлиқ.

Бир фарзанд — кўпроқ имконият, аммо каттароқ босим

Айрим ота-оналар битта фарзанд билан чекланишни онгли равишда танлайди. Улар болага сифатли таълим, яхши тиббий хизмат, саёҳат ва келажак учун мустаҳкам пойдевор яратишни истайди.

Бугун фарзанд кўриш фақат хоҳиш билан боғлиқ масала эмас. Оилалар қуйидаги омилларни ҳам ҳисобга олмоқда:

  • молиявий барқарорлик;

  • муносиб уй-жой;

  • тиббий хизмат имконияти;

  • ота-онанинг вақти ва руҳий кучи.

Бироқ айрим психологлар ягона фарзандга ота-оналар барча орзу ва умидларини юклаши мумкинлигидан огоҳлантиради. Натижада бола доим энг яхши бўлиш, хатога йўл қўймаслик ва катталарнинг ишончини оқлаш босимини ҳис қилиши эҳтимолдан холи эмас.

Икки фарзандли оила нега энг оммалашган?

Кўпчилик икки фарзандли оилани қулай мувозанат деб билади. Болалар бир-бири билан мулоқот қилади, ўйнашади, келишишни ва бўлишишни ўрганади.

Айрим мутахассислар ёш фарқи жуда катта бўлмаса, фарзандларнинг умумий қизиқишлари кўпроқ бўлишини таъкидлайди. Бироқ бу ҳам барча оилалар учун ўзгармас қоида эмас.

Энг муҳим жиҳат — катта фарзандни кичик боланинг доимий тарбиячисига айлантириб қўймаслик.

Ҳар бир бола ўз болалиги, дўстлари ва севимли машғулотларига эга бўлишга ҳақли.

Укага ёки сингилга ёрдам бериш табиий. Аммо болага ота-оналик вазифасини юклаш унинг руҳий ҳолати ва оиладаги муносабатларга салбий таъсир қилиши мумкин.

Тўрт фарзандли оилалар ҳақида кутилмаган кузатув

Айрим халқаро тадқиқотларда тўрт фарзандли ота-оналар ўзларини камроқ стрессда ҳис қилишлари қайд этилган. Бир қарашда бу натижа мантиққа зид туюлади: болалар қанча кўп бўлса, ташвиш ҳам шунча ортиши керакдек.

Аммо бу ҳолатнинг оддий изоҳи бор. Тўртинчи фарзанд туғилганидан кейин айрим ота-оналар:

  • ҳамма нарсани назорат қилишга уринишни тўхтатади;

  • мукаммал ота-она бўлиш босимидан халос бўлади;

  • атрофдагиларнинг баҳосига камроқ эътибор беради;

  • кундалик муаммоларга хотиржамроқ қарай бошлайди.

Уйда тартиб ҳар доим идеал бўлмаслиги мумкин, аммо мулоқот табиийлашади, ҳазил кўпаяди ва кичик хатолар фожиа сифатида қабул қилинмайди.

Бироқ бу ҳар бир оилага айнан тўрт фарзанд керак дегани эмас. Тадқиқотлардаги ўртача натижа алоҳида оиланинг шароити, саломатлиги ва имкониятини белгилаб бермайди.

Болаларга мукаммал эмас, бахтли ота-она керак

Фарзандига энг яхши нарсаларни бериш истаги табиий. Аммо доим энг яхши боғча, энг қиммат ўйинчоқ ва энг нуфузли таълимни таъминлашга уриниш ота-онани руҳан ва жисмонан чарчатиши мумкин.

Чарчаган ота-она эса боласи билан чин дилдан суҳбатлашишга, ўйнашга ёки уни шунчаки тинглашга куч тополмай қолади.

Психологлар бола учун қуйидагилар кўпинча қимматбаҳо совғалардан муҳимроқ эканини таъкидлайди:

  • биргаликда кечки овқат қилиш;

  • кун қандай ўтганини сўраш;

  • ётишдан олдин ҳикоя ўқиш;

  • боланинг ҳиссиётларини жиддий қабул қилиш;

  • қучоқлаш ва меҳрни очиқ билдириш.

Энг замонавий гаджет ҳам ота-онанинг эътиборини алмаштира олмайди. Болалар кўпинча совғанинг нархини эмас, ўша пайтда ота-онаси ёнида бўлганини эслаб қолади.

Бахт калькулятор билан ҳисобланмайди

Баъзилар учун бир фарзанд — тўлиқ ва бахтли оила. Бошқалар икки бола билан ўзини қулай ҳис қилади. Яна кимдир катта ва шовқинли оиласиз ҳаётини тасаввур қила олмайди.

Бу танловга молиявий имконият, саломатлик, ота-онанинг ёши, уй-жой шароити ва яқинларнинг кўмаги таъсир қилади. Шунинг учун бир оилага мос қарор бошқаси учун тўғри келмаслиги мумкин.

Оилада нечта бола борлиги эмас, ҳар бир боланинг ўзини қандай ҳис қилиши муҳим. У севилганини, эшитилаётганини ва ҳимояланганини билса, уйдаги бахт учун энг муҳим пойдевор аллақачон яратилган бўлади.

Чунки бахтли оиланинг формуласи рақамларда эмас. У меҳр, ҳурмат, самимий суҳбат ва бир-бирини қўллаб-қувватлашда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севган инсон олдида уялмасдан очиқ айтилиши керак бўлган нарсалар...Севган инсон олдида уялмасдан очиқ айтилиши керак бўлган нарсалар...Бугун, 08:32Ухлаш вақти келганини мияга нима билдиради?Ухлаш вақти келганини мияга нима билдиради?Кеча, 16:42Аёллик энергетикаси ўта юқори эканини фош қилувчи 6 та белгиАёллик энергетикаси ўта юқори эканини фош қилувчи 6 та белгиКеча, 00:55«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси24.07, 18:27Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?24.07, 18:26«Эркакни ўзига ошиқ қилиш сири»: Муносабатларни сақлаб қолувчи 6 олтин қоида«Эркакни ўзига ошиқ қилиш сири»: Муносабатларни сақлаб қолувчи 6 олтин қоида24.07, 10:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси
«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?