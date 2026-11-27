Хитойда намойиш этилган янги IRON гуманоид роботи жамоатчиликни ҳайратга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг Xpeng компанияси инсон анатомиясига максимал даражада яқинлаштирилган, 82 та эркинлик даражасига эга ИРОН номли янги гуманоид роботни тақдим этди.
- Робот 2000 TOPS дан ортиқ қувватга эга сунъий интеллект чиплари билан жиҳозланган бўлиб, компания раҳбари Хе Сяопен унинг ички тузилишини намойиш қилиш орқали қурилманинг ҳақиқийлигини исботлади.
Хитойнинг XPeng компанияси ўзининг IRON номли янги авлод гуманоид роботини тақдим этди. Янги қурилманинг ташқи кўриниши кўпчиликка илмий-фантастик фильмлардаги классик ўзга сайёраликлар образини эслатган бўлса, унинг ниҳоятда табиий ҳаракатлари жамоатчилик ва ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
IRON роботининг асосий хусусиятлари ва техник имкониятлари
Янги авлод роботи инсон анатомиясига максимал даражада яқинлаштирилган технологиялар асосида яратилган:
«Суяк-мушак-тери» архитектураси: Робот бионик мушаклар ва 82 та эркинлик даражасига (ҳаракатланиш нуқталарига) эга. Унинг қадам ташлаши шу қадар силлиқ ва табиийки, тақдимот пайтида кўпчилик унинг ичида одам бор деб ўйлаган.
Шубҳаларни йўқотган тажриба: Робот ҳақиқий эканлигини исботлаш учун XPeng раҳбари Хэ Сяопэн саҳнанинг ўзида роботнинг ташқи қопламасини кесиб, унинг ички металл каркаси ва симларини намойиш қилди.
Юқори ҳисоблаш қуввати: Қурилма 2000 TOPS дан ортиқ қувватга эга учта сунъий интеллект чипи ва қаттиқ ҳолатдаги (solid-state) батарея билан жиҳозланган.
Қўлланилиш соҳалари ва режалар: IRON дастлаб офислар, дўконлар ва саноат корхоналарида хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган. Компания 2026 йил охирида уни оммавий ишлаб чиқаришни бошлашни, 2027 йилнинг иккинчи ярмидан эса уй юмушларига мослашган версияларини етказиб беришни режалаштирмоқда.
Хитойдаги бошқа сўнгги робототехника ютуқлари
Хитой 2026 йилда гуманоид роботлар ишлаб чиқариш бўйича жаҳон бозоридаги етакчилигини янада мустаҳкамламоқда:
Компания / Лойиҳа
Асосий янгилик ва кўрсаткичлар
NeodraDynamics Robotics (Neo1)
Оғир юкларни (500 кг гача) кўтаришга ва хавфли ҳудудларда ишлашга мўлжалланган 4 метрлик улкан гуманоид робот тақдим этилди
Шэнчжэндаги Гиннес рекорди
151 та гуманоид робот (T800 модели бошчилигида) бир вақтнинг ўзида синхрон рақсга тушиб, жаҳон рекордини ўрнатди
UBTECH Robotics заводи
Йилига 10 мингта саноат гуманоидини ишлаб чиқарувчи ва «роботлар роботларни йиғади» тамойилида ишловчи дунёдаги илк автоматлаштирилган завод ишга туширилди
Сизнингча, 2027 йилдан бошлаб уй юмушларини бажарувчи гуманоид роботлар оддий оилалар ҳаётига қанчалик тез кириб боради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва робототехника ҳамда келажак технологияларига қизиқувчи яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…