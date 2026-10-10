Бір күнде туған екі сәбидің салмағындағы айырмашылық бәрін таңғалдырды
АҚШ-тың Нью-Йорк штатындағы Итака қаласында 1 қаңтарда дүниеге келген екі сәби туылған кездегі салмағымен назар аудартты. Cayuga медициналық орталығында бірнеше сағат айырмашылықпен туған нәрестелер салмақтарының күрт өзгешелігімен ерекшеленді.
Олардың бірінің салмағы 5,9 келіні құрады. Мұндай салмақ жаңа туған нәрестелер арасында сирек кездеседі. Екінші сәби болса небәрі 1,8 келі салмақпен туылды.
Әдетте жаңа туған нәрестелердің салмағы 3–3,5 келі шамасында болады. Бұл екі сәбидің салмағы арасындағы айырмашылық шамамен 4,1 келіге жетті.
Медицинада 5,9 келі салмақпен туған сәби макросомия, яғни қалыптыдан әлдеқайда ірі туылу жағдайына жатуы мүмкін. 1,8 келі салмақ болса, сәбидің салмағы аз болып туылғанын білдіреді. Мұндай айырмашылықтар жүктілік мерзімі, ананың денсаулығы және тұқым қуалаушылық сияқты факторларға байланысты болуы мүмкін.
Осылайша, бір күнде және бір медициналық орталықта дүниеге келген екі сәби туылған кездегі салмағымен күрт ерекшеленді. Олардың бірі қалыптыдан әлдеқайда ірі, екіншісі әлдеқайда кіші салмақпен өмірге қадам басты.
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