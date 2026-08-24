25 тамызға арналған валюта бағамдары жарияланды

·7.2K·Экономика
25 тамызға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 25 тамызға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 35,48 сўмға арзандап, 11 818,07 сўмды құрады.

• Еуро 81,70 сўмға арзандап, 13 788,14 сўмға дейін төмендеді.

• Ресей рублі 0,17 сўмға арзандап, 141,69 сўмға дейін төмендеді.

• Фунт стерлинг 70,91 сўмға арзандап, 16 118,67 сўмға дейін төмендеді.

• Жапон иені 0,40 сўмға арзандап, 74,30 сўмға дейін төмендеді.

• Швейцария франкі 94,15 сўмға арзандап, 14 733,91 сўмға дейін төмендеді.

• Қытай юаны 5,85 сўмға арзандап, 1 757,91 сўмға дейін төмендеді.

ВалютаОрталық банкӨзбекстанЭкономикаҚаржы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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