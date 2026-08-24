16 jasar jigit bes jıldan beri hovızda jasap jatır

·25.7K·Әлем
16 jasar jigit bes jıldan beri hovızda jasap jatır

Ündistannıñ Batıs Bengal ştatı Murşidabad audanında twratın 16 jasar İkbal Şeyxtiñ erekşe jağdayı äleumettik jelilerde qızu talqılanuda. Beldanga qalasında twratın jasöspirim soñğı bes jılğa juıq waqıtın negizinen hovızdardıñ işinde ötkizip keledi.

İkbaldiñ aytuınşa, sudan şıqqan bette denesinde qattı aşşu jäne janıw sezimi payda boladı. Salqın suğa tüskende bul ıñğaysızdıq biraz jeñildeydi. Sol sebepti ol keyde birneşe kün, al key jağdaylarda bir aptağa juıq waqıttı suda ötkizgen.

Otbası jasöspirimdi türli emhanalarğa jäne dästürli emşilerge aparğan, biraq onıñ jağdayına naqtı dert anıqtalmağan. Uzın waqıt suda qalu onıñ densaulığına da teris äser etip jatqanı aytıladı.

İkbal turalı videolar äleumettik jelilerde tarağan soñ onıñ jağdayı Ündistandıq käsipker Anant Ambanidiñ nazarına ilingen. Ol jasöspirimdi Mumbayğa alıp kelip, mamandandırılğan medisinallıq tekseruden ötkizudi uyımdastırdı. İkbal qazir Mumbaydağı emhanada mamandardıñ baqılauında.

Keybir därigerler İkbalde eritromelalgiya dep atalatın sipay kezdesetin aurudıñ boluı mümkin dep boljaydı. Bul jağdayda teride qattı janıw, ıstıq jäne qızaru bayqaladı. Simptomdar dene temperaturasınıñ köterilui kezinde küşeyip, salqındatu uaqıtşa jeñildik berui mümkin. Biraq İkbalge däl osı derttiñ resmi türde qoyılğanı äzirge rastalğan joq.

Qazirgi tañda Mumbaydağı därigerler jasöspirimdi jan-jaqtı tekserip, onıñ jağdayına sebep bolıp jatqan faktorlardı anıqtau jäne auırsınu belgilerin azaytu şaraların qoldanuda.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Джорджинадан күтпеген шешім: енді ол Роналдуның үш үлкен баласының ресми анасы!Джорджинадан күтпеген шешім: енді ол Роналдуның үш үлкен баласының ресми анасы!24.08, 20:14Роналду мен Джорджинаның құпия неке шартының егжей-тегжейі жарияландыРоналду мен Джорджинаның құпия неке шартының егжей-тегжейі жарияланды24.08, 19:04Балмұздақ дәмі бар банан: көк түсті сирек жеміс туралы таңғажайып мәлімет!Балмұздақ дәмі бар банан: көк түсті сирек жеміс туралы таңғажайып мәлімет!24.08, 16:16Мектепке тұрақты келетін оқушыларға ақшалай сыйақы беріледіМектепке тұрақты келетін оқушыларға ақшалай сыйақы беріледі23.08, 14:52Қызын арбамен итеріп, әлем рекордын жаңартуды көздеген әкеҚызын арбамен итеріп, әлем рекордын жаңартуды көздеген әке23.08, 12:01Әлемдегі ең қарт адам: Британиялық әйел ұзақ өмір сүрудің сырын үш ережемен түсіндірдіӘлемдегі ең қарт адам: Британиялық әйел ұзақ өмір сүрудің сырын үш ережемен түсіндірді23.08, 06:09
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды
Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті
Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті
20 жыл күтілген толық Күн тұтылуы тамыз айында байқалады
20 жыл күтілген толық Күн тұтылуы тамыз айында байқалады
Малайзиядағы сұлулық байқауында подиумда жүрген тауық көрермендердің назарын аударды
Малайзиядағы сұлулық байқауында подиумда жүрген тауық көрермендердің назарын аударды