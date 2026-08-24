16 jasar jigit bes jıldan beri hovızda jasap jatır
Ündistannıñ Batıs Bengal ştatı Murşidabad audanında twratın 16 jasar İkbal Şeyxtiñ erekşe jağdayı äleumettik jelilerde qızu talqılanuda. Beldanga qalasında twratın jasöspirim soñğı bes jılğa juıq waqıtın negizinen hovızdardıñ işinde ötkizip keledi.
İkbaldiñ aytuınşa, sudan şıqqan bette denesinde qattı aşşu jäne janıw sezimi payda boladı. Salqın suğa tüskende bul ıñğaysızdıq biraz jeñildeydi. Sol sebepti ol keyde birneşe kün, al key jağdaylarda bir aptağa juıq waqıttı suda ötkizgen.
Otbası jasöspirimdi türli emhanalarğa jäne dästürli emşilerge aparğan, biraq onıñ jağdayına naqtı dert anıqtalmağan. Uzın waqıt suda qalu onıñ densaulığına da teris äser etip jatqanı aytıladı.
İkbal turalı videolar äleumettik jelilerde tarağan soñ onıñ jağdayı Ündistandıq käsipker Anant Ambanidiñ nazarına ilingen. Ol jasöspirimdi Mumbayğa alıp kelip, mamandandırılğan medisinallıq tekseruden ötkizudi uyımdastırdı. İkbal qazir Mumbaydağı emhanada mamandardıñ baqılauında.
Keybir därigerler İkbalde eritromelalgiya dep atalatın sipay kezdesetin aurudıñ boluı mümkin dep boljaydı. Bul jağdayda teride qattı janıw, ıstıq jäne qızaru bayqaladı. Simptomdar dene temperaturasınıñ köterilui kezinde küşeyip, salqındatu uaqıtşa jeñildik berui mümkin. Biraq İkbalge däl osı derttiñ resmi türde qoyılğanı äzirge rastalğan joq.
Qazirgi tañda Mumbaydağı därigerler jasöspirimdi jan-jaqtı tekserip, onıñ jağdayına sebep bolıp jatqan faktorlardı anıqtau jäne auırsınu belgilerin azaytu şaraların qoldanuda.
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