500 jyldyq tynyshtyqtan soń qundyzdar dúnıege keldi
Anglııanyń Norfolk aımaǵynda tabıǵat zertteýshilerin tańǵaldyrǵan oqıǵa tirkeldi. Bul jerde 500 jyldan astam ýaqyt ishinde alǵash ret jabaıy qundyzdar dúnıege keldi.
Jańa týǵan qundyz balalary jeltoqsan aıynda Fakenhem mańyndaǵy Pensthorpe qoryǵyna kútilmegen jerden kelip qalǵan eki jabaıy qundyzdyń urpaǵy sanalady.
Qundyzdar Vensum ózeni boıyna ın quryp, osy aımaqta ómir súre bastady. Mamandardyń aıtýynsha, bul jup XVI ǵasyrdyń basynda Anglııada qundyzdar aýlanýy saldarynan tolyqtaı joıylyp ketkeninen keıin Norfolkta tirkelgen alǵashqy jabaıy qundyzdar boldy.
Qundyzdar bul jerge qalaı keldi?
Eń qyzyǵy, qundyzdardyń Vensum ózenine qalaı jetkeni áli kúnge deıin belgisiz. Anglııada qundyzdar 2015 jyldan bastap keıbir aımaqtarda qaıta qalpyna kele bastaǵanymen, Norfolkqa eń jaqyn jabaıy qundyzdar popýlıatsııasy 200 shaqyrymǵa jýyq qashyqtyqtaǵy Kentte ornalasqan.
Sol sebepti keıbireýler olardy tabıǵatty qorǵaý belsendileri jasyryn jibergen bolýy múmkin dep boljaıdy. Alaıda Pensthorpe qoryǵy mundaı ádisti qoldamaıtynyn málimdedi.
Qoryq basshysy Rıchard Spoveıdj qundyz balalarynyń paıda bolýyna rıza.
«Bul keremet oqıǵa», — dedi ol.
Kamera tuzaqtary arqyly alynǵan beınejazbalardy kóru kezinde mamandar alǵashynda bir qundyz balasyn baıqady. Ol ata-anasynyń qasynda oınap, maıda budaqtar men japyraqtardy kemirip jatqan.
Biraz ýaqyt óte kele kamera taǵy bir tańǵalarlyq kórinis-ti tirkedi — birinshi qundyzdan keıin ekinshisi de paıda bolyp, onyń sońynan júgirip shyqty.
Kishkentaılar óz betinshe ómir súrýge úırenýde
Shamamen úsh aılyq qundyz balalary qazirgi tańda óte belsendi jáne óz betinshe ómir súrýge beıimdelýde. Olar tal jáne sý jalpyzy sııaqty ósimdiktermen qorektenedi.
Qundyz balalary hatty qaýip sezgende sýǵa súńgý jáne quıryqtarymen sý betine qatty uryp, dybys shyǵarýdy da úırenip alǵan.
Qoryq qyzmetkerleriniń aıtýynsha, úlken qundyzdardyń sýda óz quıryqtarymen qaýipten saqtandyrýyn baqylaǵan. Endi mine, kishi qundyzdardyń biri de dál osy áreketti qaıtalap jatyr.
…