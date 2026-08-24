500 jyldyq tynyshtyqtan soń qundyzdar dúnıege keldi

·7.5K·Әлем
500 jyldyq tynyshtyqtan soń qundyzdar dúnıege keldi

Anglııanyń Norfolk aımaǵynda tabıǵat zertteýshilerin tańǵaldyrǵan oqıǵa tirkeldi. Bul jerde 500 jyldan astam ýaqyt ishinde alǵash ret jabaıy qundyzdar dúnıege keldi.

Jańa týǵan qundyz balalary jeltoqsan aıynda Fakenhem mańyndaǵy Pensthorpe qoryǵyna kútilmegen jerden kelip qalǵan eki jabaıy qundyzdyń urpaǵy sanalady.

Qundyzdar Vensum ózeni boıyna ın quryp, osy aımaqta ómir súre bastady. Mamandardyń aıtýynsha, bul jup XVI ǵasyrdyń basynda Anglııada qundyzdar aýlanýy saldarynan tolyqtaı joıylyp ketkeninen keıin Norfolkta tirkelgen alǵashqy jabaıy qundyzdar boldy.

Qundyzdar bul jerge qalaı keldi?

Eń qyzyǵy, qundyzdardyń Vensum ózenine qalaı jetkeni áli kúnge deıin belgisiz. Anglııada qundyzdar 2015 jyldan bastap keıbir aımaqtarda qaıta qalpyna kele bastaǵanymen, Norfolkqa eń jaqyn jabaıy qundyzdar popýlıatsııasy 200 shaqyrymǵa jýyq qashyqtyqtaǵy Kentte ornalasqan.

Sol sebepti keıbireýler olardy tabıǵatty qorǵaý belsendileri jasyryn jibergen bolýy múmkin dep boljaıdy. Alaıda Pensthorpe qoryǵy mundaı ádisti qoldamaıtynyn málimdedi.

Qoryq basshysy Rıchard Spoveıdj qundyz balalarynyń paıda bolýyna rıza.

«Bul keremet oqıǵa», — dedi ol.

Kamera tuzaqtary arqyly alynǵan beınejazbalardy kóru kezinde mamandar alǵashynda bir qundyz balasyn baıqady. Ol ata-anasynyń qasynda oınap, maıda budaqtar men japyraqtardy kemirip jatqan.

Biraz ýaqyt óte kele kamera taǵy bir tańǵalarlyq kórinis-ti tirkedi — birinshi qundyzdan keıin ekinshisi de paıda bolyp, onyń sońynan júgirip shyqty.

Kishkentaılar óz betinshe ómir súrýge úırenýde

Shamamen úsh aılyq qundyz balalary qazirgi tańda óte belsendi jáne óz betinshe ómir súrýge beıimdelýde. Olar tal jáne sý jalpyzy sııaqty ósimdiktermen qorektenedi.

Qundyz balalary hatty qaýip sezgende sýǵa súńgý jáne quıryqtarymen sý betine qatty uryp, dybys shyǵarýdy da úırenip alǵan.

Qoryq qyzmetkerleriniń aıtýynsha, úlken qundyzdardyń sýda óz quıryqtarymen qaýipten saqtandyrýyn baqylaǵan. Endi mine, kishi qundyzdardyń biri de dál osy áreketti qaıtalap jatyr.

AnglııaNorfolkQundyzTabıǵatJabaıy tabıǵat
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Джорджинадан күтпеген шешім: енді ол Роналдуның үш үлкен баласының ресми анасы!Джорджинадан күтпеген шешім: енді ол Роналдуның үш үлкен баласының ресми анасы!24.08, 20:14Роналду мен Джорджинаның құпия неке шартының егжей-тегжейі жарияландыРоналду мен Джорджинаның құпия неке шартының егжей-тегжейі жарияланды24.08, 19:04Балмұздақ дәмі бар банан: көк түсті сирек жеміс туралы таңғажайып мәлімет!Балмұздақ дәмі бар банан: көк түсті сирек жеміс туралы таңғажайып мәлімет!24.08, 16:1616 jasar jigit bes jıldan beri hovızda jasap jatır16 jasar jigit bes jıldan beri hovızda jasap jatır24.08, 03:43Мектепке тұрақты келетін оқушыларға ақшалай сыйақы беріледіМектепке тұрақты келетін оқушыларға ақшалай сыйақы беріледі23.08, 14:52Қызын арбамен итеріп, әлем рекордын жаңартуды көздеген әкеҚызын арбамен итеріп, әлем рекордын жаңартуды көздеген әке23.08, 12:01
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды
Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті
Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті
20 жыл күтілген толық Күн тұтылуы тамыз айында байқалады
20 жыл күтілген толық Күн тұтылуы тамыз айында байқалады
Малайзиядағы сұлулық байқауында подиумда жүрген тауық көрермендердің назарын аударды
Малайзиядағы сұлулық байқауында подиумда жүрген тауық көрермендердің назарын аударды