Роналду мен Джорджинаның құпия неке шартының егжей-тегжейі жарияланды

·13.2K·Әлем
Роналду мен Джорджинаның құпия неке шартының егжей-тегжейі жарияланды

Португалия ұлттық құрамасы мен «Әл-Наср» клубының жұлдызы Криштиану Роналду мен жақында қарым-қатынасын ресми заңдастырған оның жұбайы Джорджина Родригес арасындағы неке шартының кейбір тармақтары көпшілікке мәлім болды. Испанияның беделді Marca басылымының хабарлауынша, ажырасқан жағдайда Джорджинаға өмір бойы қаржылық қолдау және қымбат жылжымайтын мүлік кепілдендірілген.

Неке шартының негізгі шарттары мен кепілдіктері

Келісім бойынша, егер жұп ресми түрде ажырасатын болса, Криштиану Роналду Джорджина Родригестің есебіне өмірінің соңына дейін ай сайын 100 мың еуро төлеп тұрады. Сонымен қатар, Джорджина Мадридтің ең сәнді және беделді «Ла-Финка» тұрғын үй кешенінде орналасқан, нарықтық құны бірнеше миллион еуроға бағаланатын зәулім сарайға толық иелік ету құқығын алады.

Роналду мен Джорджина неке шартының егжей-тегжейі

Бағыт / Тармақ

Шартта белгіленген талаптар

Жұп

Криштиану Роналду мен Джорджина Родригес

Ай сайынғы өмір бойы төленетін қаржы

100 000 еуро (ай сайын)

Берілетін жылжымайтын мүлік

Мадридтегі «Ла-Финка» кешеніндегі көп миллиондық сарай

Мәртебесі

Джорджина тек қаражат алушы емес, отбасыға үлкен үлес қосушы тең серіктес ретінде танылған

Негізгі мақсат

Балалардың игілігін кепілдендіру және күрделі сот дауларының алдын алу

Мақсат — балалардың психологиясы және отбасы тыныштығы

Дереккөздердің айтуынша, мұндай қатаң және алдын ала келісілген шарт жасасудың басты мақсаты — ажырасу ықтималдығы туындаған жағдайда балалардың болашағын, материалдық жағдайы мен психикалық денсаулығын толық қорғау. Жұп болашақта жеке өмірге қол сұғуы мүмкін шулы сот процестері мен күрделі құқықтық даулардың алдын алғысы келеді.

Сондай-ақ, құжатта Джорджина Родригес жай ғана төлем алушы емес, отбасының беріктігі мен балалар тәрбиесіне өлшеусіз үлес қосып келе жатқан толыққанды серіктес ретінде жазылған.

Сіздіңше, танымал жұлдыздардың отбасы құрмас бұрын мұндай қатаң неке шарттарына қол қоюы балалардың болашағы мен қарым-қатынас тұрақтылығы үшін дұрыс шешім бе?

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Криштиану РоналдуДжорджина РодригесНеке шартыФутболЖаңалықтар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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