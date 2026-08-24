Балмұздақ дәмі бар банан: көк түсті сирек жеміс туралы таңғажайып мәлімет!

·18.3K·Әлем
Балмұздақ дәмі бар банан: көк түсті сирек жеміс туралы таңғажайып мәлімет!

Қарапайым бананнан айырмашылығы, Blue Java Banana өзінің күміс түсті көк қабығымен және ерекше дәмімен назар аудартады. Ең қызығы, бұл жемістің дәмі көпшілікке ванильді балмұздақты еске салады. Сол себепті ол "Балмұздақ банан" деген атпен де танымал.

Blue Java Banana — Musa acuminata және Musa balbisiana түрлерінің буданы. Піспеген кезінде қабығы өзіне тән күміс түсті көк реңкке ие болады.

Жеміс пісіп жетілгенде оның түсі біртіндеп сарғаяды.

Бұл бананның ең үлкен қызығы тек сыртқы келбетінде ғана емес. Оның іші қарапайым бананға қарағанда жұмсақ және кремді келеді.

Жеңіл ваниль хош иісі мен тәтті дәміне байланысты көпшілік оны балмұздаққа ұқсатады.

Осы ерекшелігінің арқасында Blue Java Banana әсіресе сүт өнімдерін тұтынбайтындар арасында қызығушылық тудырды. Blue Java Banana тропикалық аймақтарда, соның ішінде Гавайи, Филиппин, Фиджи және Орталық Американың кейбір аймақтарында өсіріледі.

Ол басқа банан сорттарына қарағанда суыққа төзімдірек келіп, әртүрлі климаттық жағдайларға бейімделе алуымен де ерекшеленеді.

Blue Java BananaЭкзотикалық ЖемістерБалмұздақ ДәміТропикалық ЖемістерҚызықты Деректер
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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