2 қыркүйекте доллар бағамының өсуі күтілуде

·11.1K·Экономика
2 қыркүйекте доллар бағамының өсуі күтілуде

2 қыркүйекте қолданылатын доллар бағамы 8–9 сўмға көтеріледі деп күтілуде. Бұл туралы Bankir телеграм арнасы хабарлады.

Банктерде доллар сату бойынша ең жақсы бағамдар:

• Invest Finance Bank — 11 800 сўм.

• Poytaxtbank — 11 800 сўм.

• Anorbank — 11 790 сўм.

• Hayotbank — 11 790 сўм.

Банктерден доллар сатып алу бойынша ең жақсы бағамдар:

• Asakabank — 11 820 сўм.

• Xalq banki — 11 820 сўм.

• Asia Alliance Bank — 11 840 сўм.

• Saderat Bank Tashkent — 11 840 сўм.

Күн ішінде бағам өзгеруі мүмкін. Нақты бағам үшін банктердің ресми сайтына кіріңіз.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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