2 қыркүйекте доллар бағамының өсуі күтілуде
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2 қыркүйекте қолданылатын доллар бағамы 8–9 сўмға көтеріледі деп күтілуде. Бұл туралы Bankir телеграм арнасы хабарлады.
Банктерде доллар сату бойынша ең жақсы бағамдар:
• Invest Finance Bank — 11 800 сўм.
• Poytaxtbank — 11 800 сўм.
• Anorbank — 11 790 сўм.
• Hayotbank — 11 790 сўм.
Банктерден доллар сатып алу бойынша ең жақсы бағамдар:
• Asakabank — 11 820 сўм.
• Xalq banki — 11 820 сўм.
• Asia Alliance Bank — 11 840 сўм.
• Saderat Bank Tashkent — 11 840 сўм.
Күн ішінде бағам өзгеруі мүмкін. Нақты бағам үшін банктердің ресми сайтына кіріңіз.
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