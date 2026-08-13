Раъно Шодиева: емделуіме 500 мың доллардан астам қаражат кетті
Актриса Раъно Шодиева қатерлі ісіктен емделу барысы және оған кеткен шығындар туралы айтты.
Оның айтуынша, екі жыл ішінде бірнеше ота жасалған. Олардың құны 15 мың доллардан 42 мың долларға дейін болған. Бұдан бөлек, оңалту мен химиотерапия емдеріне де қомақты қаражат жұмсалған.
Шодиева кейбір қажетті дәрілердің Үндістаннан жеткізілгенін айтты. Өзбекстанға әкелуге рұқсат етілмеген дәрілер үшін жоғары жақтан рұқсат алынған. Оның сөзінше, тіпті кеденде онколог дәрігер дәрілерді жеке өзі қабылдап алған.
Емделудің соңғы кезеңінде Түркиядағы клиника оған тағы 83 мың долларлық есеп ұсынған. Сол кезде отбасы бұл қаражатты қалай табуды ойлаған. Ал жолдасы көлік пен басқа да мүліктерін сату арқылы қажетті ақшаны жинаған.
Раъно Шодиеваның айтуынша, екі жылдан астам уақытқа созылған емделуге 500 мың доллардан астам қаражат жұмсалған.
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