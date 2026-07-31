Сіздің қуанышыңыз қайда жасырын? Туған күніңіз оны ашады
Неліктен бір адам жеңістен күш алса, екіншісіне жақындарының мейірімі, жаңа білім немесе еңбегінің нәтижесін көру көбірек бақыт сыйлайды? Нумерологиялық түсініктерге сәйкес, туған күн адамның жанын толтырып, өмір қуанышын қайтаратын негізгі бастау туралы символдық ишара беруі мүмкін.
Тізімнен туған күніңізді табыңыз. Мүмкін, көңіл-күйіңіз түскенде өзіңізге не жетіспейтінін түсінерсіз.
1, 10, 19 және 28-і: жеңіс қуанышы
Бұл күндері туғандар мақсатпен, бәсекемен және нәтижемен тығыз байланысты болуы мүмкін. Олар үшін ең үлкен қуаныш — өзін жеңу, кедергіден өту немесе басқалар мүмкін емес деп санаған істі орындау.
Оларға қуаныш сыйлайды:
қойылған мақсатқа жету;
жаңа жобаны бастау;
бәсекеде басым түсу;
команданы нәтижеге жеткізу;
жеке рекорд орнату;
өз шешімінің дұрыс болғанын көру.
Мұндай адамға әрекетсіз өмір ауыр көрінуі мүмкін. Егер ұзақ уақыт бойы жаңа міндеті немесе мақсаты болмаса, ол өзін жалығып, әлсіз сезіне бастайды.
Алайда әр жағдайды жарысқа айналдыру міндетті емес. Кейде тыныш демалу, шағын жетістікті атап өту және басқалардың табысына да қуану маңызды.
Сіздің қуанышыңыз — жеңісте, бірақ ең үлкен жеңіс — кешегі өзіңізден жақсырақ болу.
2, 11, 20 және 29-ы: өзара мейірім
Бұл топ өкілдері үшін қарым-қатынастағы жауап, шынайылық және эмоциялық жақындықтың маңызы зор болуы мүмкін.
Олар мейірім танытқанда, оның бағаланғанын сезінгісі келеді. Қоңырауға — қоңырау, қамқорлыққа — қамқорлық, шынайы сөзге — сондай жылы жауап олардың көңілін қуантады.
Оларға бақыт сыйлайды:
жақын адамның назары;
шынайы әңгіме;
күтпеген қоңырау немесе хабарлама;
махаббатты ашық білдіру;
достықтағы адалдық;
өзін түсінгенін сезіну.
Алайда үнемі басқалардан жауап күту көңіл-күйді соларға тәуелді етіп қоюы мүмкін. Мейірім мен қарым-қатынас маңызды, бірақ адам өз қуанышының жалғыз кілтін басқалардың қолына бермеуі керек.
Негізгі сабақ: сүюмен және қабылдаумен қатар өзіңізге де мейірім көрсетіңіз.
3, 12, 21 және 30-ы: өзін көрсету
Бұл күндері туғандар өз ойын, қабілетін және ішкі әлемін өзгелерге көрсету мүмкіндігінен күш алуы мүмкін.
Оларға қуаныш сыйлайды:
сахнаға шығу;
шығармашылық жұмыс жасау;
мақала, видео немесе сурет дайындау;
білім мен идеяны басқалармен бөлісу;
пікірінің естілгенін сезіну;
өз стилімен ерекшелену.
Мұндай адам ұзақ уақыт бойы өзін жасырып немесе «басқалар не дейді?» деген қорқынышпен өмір сүрсе, ішкі қанағатсыздық пайда болуы мүмкін.
Оның қуанышы мақтаудың өзінде емес. Ең маңыздысы — ішіндегі идеяны сыртқы әлемге шығарып, оның біреуге әсер еткенін көру.
Сіз өзіңізді көрсету үшін емес, ішіңіздегі қабілетті жасырмау үшін жаралғансыз.
4, 13, 22 және 31-і: еңбектің нәтижесі
Бұл топтағыларға атқарылған жұмыс, тәртіп және көзбен көруге болатын нәтиже үлкен қуаныш әкелуі мүмкін.
Оларға бақыт сыйлайды:
тапсырманы соңына дейін жеткізу;
жоспардағы тармақтарды белгілеу;
еңбегінің мойындалуы;
тұрақты табыс;
үйде немесе жұмыс орнында тәртіп болуы;
ұзақ еңбектен кейінгі нәтиже.
Мұндай адам демалып отырғанда да «пайдалы іс істеп жатқан жоқпын» деген кінә сезімін сезінуі мүмкін. Алайда үздіксіз еңбек шаршауды күшейтіп, бұрын қуаныш сыйлаған істі міндетке айналдырады.
Негізгі сабақ: нәтижеге қуаныңыз, бірақ демалысты да орындалуы тиіс міндет деп қабылдаңыз.
5, 14 және 23-і: қозғалыс пен жаңалық
Бұл күндері туғандар бірсарынды өмірден тез шаршап, қозғалыстан күш алуы мүмкін.
Оларға қуаныш әкеледі:
саяхат;
жаңа жерлерге бару;
спорт және белсенді демалыс;
жаңа адамдармен танысу;
күтпеген жоспарлар;
өмір салтын өзгерту;
жаңа әсерлер.
Олар үшін қуаныш — өмірдің қозғалыста екенін сезіну. Тіпті шағын серуен, жұмыс орнын өзгерту немесе жаңа хобби де көңіл-күйін көтеруі мүмкін.
Алайда үнемі жаңалық іздеу тұрақтылықтан қашуға айналмауы керек. Кейбір мақсаттарға жету үшін бір орында қалып, сабыр сақтау қажет болады.
Негізгі сабақ: әрекет етіңіз, бірақ қашуды дамумен шатастырмаңыз.
6, 15 және 24-і: үй жылуы
Бұл күндері туғандар үшін отбасы, жайлы орта және жақындарымен өткізген уақыт үлкен қуаныш көзі болуы мүмкін.
Оларға бақыт сыйлайды:
отбасылық дастарқан;
үйдегі тыныштық;
жақын адамдарға қамқорлық жасау;
әдемі әрі жайлы орта;
мерекелерді бірге атап өту;
балалардың күлкісі;
өзі күтілетін үйге оралу.
Мұндағы «туған үйдің жылуы» ұғымы бөлмедегі жылуды ғана емес, адамның өзін қауіпсіз, бағаланған және қабылданғандай сезінетін ортаны білдіреді.
Мұндай адам басқаларға жайлылық жасауға тырысып, өз қажеттіліктерін ұмытып кетуі мүмкін.
Үй — жай ғана қабырғалар емес. Ол адамның өзін бетпердесіз қабылданғандай сезінетін жері.
7, 16 және 25-і: ақыл-ой саяхаттары
Бұл топ өкілдері жаңа білімнен, жұмбақ сұрақтардан және жаңалық ашудан ләззат алуы мүмкін.
Оларға қуаныш сыйлайды:
кітап оқу;
жаңа саланы меңгеру;
күрделі мәселеге шешім табу;
зерттеу және талдау;
саяхат кезінде жаңа мәдениетті түсіну;
терең әңгімелер;
өзін жақсырақ түсіну.
Олардың «саяхаты» үнемі тауда немесе теңізде өтуі шарт емес. Кейде жаңа кітап, курс немесе бір маңызды сұрақтың өзі оларды мүлде басқа әлемге жетелейді.
Алайда тек үйреніп, ештеңені іс жүзінде қолданбау қанағатсыздыққа әкелуі мүмкін.
Негізгі сабақ: білім жинаумен шектелмей, оны өміріңізде қолданыңыз.
8, 17 және 26-ы: мойындалу
Бұл күндері туғандар еңбегі, ықпалы және қабілеті өзгелер тарапынан мойындалғанда үлкен қуаныш сезінуі мүмкін.
Оларға бақыт сыйлайды:
нәтижесінің мойындалуы;
басшының немесе команданың сенімі;
марапат пен мақтау;
жоғары мәртебе;
үлкен жауапкершілік;
адамдардың кеңес сұрап жүгінуі;
өз ықпалын сезіну.
Олар үшін мойындалу жай ғана мақтау емес. Бұл — «еңбегім зая кетіп жатқан жоқ» деген сенім.
Алайда көңіл-күйді тек сыртқы бағалауға тәуелді ету қауіпті. Өйткені әрбір жақсы іс бірден байқалып немесе марапатталуы міндетті емес.
Мойындалу жағымды, бірақ өз құндылығыңызды тек басқалардың шешімімен өлшемеңіз.
9, 18 және 27-і: пайда әкеліп жатқаныңды сезіну
Бұл топтағылар басқаларға көмектескенде, мәселені шешкенде немесе біреудің өмірін жақсартқанда шынайы қуаныш сезінуі мүмкін.
Оларға бақыт сыйлайды:
мұқтаж адамға көмектесу;
білім немесе тәжірибесімен бөлісу;
біреудің мәселесін жеңілдету;
қайырымдылық және қоғамдық жұмыстар;
жақсы кеңесінің нәтижесін көру;
отбасы мен қоғамға пайда келтіру.
Мұндай адам үшін «мен керекпін» деген сезім өте маңызды. Алайда бәрін құтқаруға тырысу эмоциялық шаршауға және өз өмірін ұмытып кетуге әкелуі мүмкін.
Негізгі сабақ: басқаларға пайда әкеліңіз, бірақ өзіңізді де көмекке лайық адам деп санаңыз.
Қысқаша: туған күніңізге не қуаныш сыйлайды?
Туған күндер
Қуаныштың негізгі көзі
1, 10, 19, 28
Жеңіс пен нәтиже
2, 11, 20, 29
Өзара мейірім мен қарым-қатынас
3, 12, 21, 30
Өзін көрсету
4, 13, 22, 31
Еңбек жетістігі
5, 14, 23
Қозғалыс пен жаңалық
6, 15, 24
Үй жылуы мен отбасы
7, 16, 25
Жаңа білім мен жаңалық ашу
8, 17, 26
Мойындалу
9, 18, 27
Басқаларға пайда келтіру
Туған күн бақытты анықтай ма?
Ғылыми тұрғыдан алғанда, адамға не қуаныш әкелетінін туған күніне қарап анықтауға болатыны дәлелденбеген.
Қуаныш көздеріне көбірек әсер ететіндер:
мінез;
балалық шақтағы орта;
отбасылық құндылықтар;
жеке тәжірибе;
өмір кезеңі;
денсаулық пен психологиялық жағдай;
адамның қазіргі қажеттіліктері.
Сондықтан бұл түсіндірмені қатаң ереже емес, өзіңізді жақсырақ түсінуге көмектесетін символдық тест ретінде қабылдаған дұрыс.
Қуанышыңызды қалай анықтайсыз?
Өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз:
Қай істен кейін өзімді күшке толы сезінемін?
Соңғы рет қашан шын жүрегіммен қуандым?
Маған нәтиже, қарым-қатынас немесе еркіндіктің қайсысы маңыздырақ?
Қай іспен айналысқанда уақыттың өтіп кеткенін байқамай қаламын?
Қуанышымды үнемі кейінге қалдырып жүрмін бе?
Басқаларға беретін нәрселерімді өзіме де беріп жүрмін бе?
Бұл сұрақтарға берілген шынайы жауап туған күннен де нақтырақ бағыт көрсетуі мүмкін.
Негізгі қорытынды
Нумерологиялық түсініктерге сәйкес, біреуге жеңіс, біреуге отбасылық жылу, енді біреуге білім, мойындалу немесе басқаларға пайда әкелу қуаныш сыйлайды.
Алайда бақыттың жалғыз формуласы жоқ. Ең маңызды міндет — сізге күш беретін нәрсені түсініп, оны өміріңізде үнемі көбейту.
Қуаныш кездейсоқ келетін қонақ емес. Оған өміріңізден орын бөлу керек.
Туған күніңіз үшін көрсетілген қуаныш көзі шынайы өміріңізге сәйкес келе ме? Ойларыңызды пікірлерде қалдырыңыз!
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