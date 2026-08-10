Әлемдегі ең ұзын французша тоқу жібі 31 километрден асады
Әлемдегі ең ұзын французша тоқу жібінің ұзындығы шамамен 31,42 километргесозылған. Бұл ерекше рекорд ҰлыбританияныңСиттингборн қаласында жасалған.
Рекордты британдық Эдвард Ханнафорд орнатқан. Оның ұзындығы 31,42 километр болатын французша тоқу жібі 2016 жылғы 12 сәуірде ресми түрде расталған.
Ханнафорд французша тоқуға қызығушылығын сонау 1989 жылы бастаған. Ол төрт шегелі орауыштың көмегімен жіңішке жүн жіптерін жасау әдісін қолданған.
Ең қызығы, рекордтық түрлі түсті жіпті дайындауға оған 20 жылдан астам уақыт кеткен. Автордың айтуынша, бұл ұзын жіп әлі де өсе беруде.
Осылайша, қарапайым хобби ретінде басталған іс жылдар өте келе ауқымды рекордқа айналған. Эдвард Ханнафордтың еңбегі французша тоқу тарихындағы ең ұзын жіптердің бірін дүниеге әкелді.
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