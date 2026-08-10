Роналду сыйлаған қымбат сақина енді Джорджинаның қызының қолында!
Джорджина Родригес әлеуметтік желіде жариялаған суреттердің бірінде оның қыздарының бірі Криштиану Роналду сыйлаған қымбат сақинаны тағып алғаны көрінді.
Әңгіме Роналдудың Джорджинаға үйленуге ұсыныс жасаған кезде сыйлаған сақинасы туралы болып отыр. Әшекейдің ортасында үлкен сопақ пішінді гауһар тас, ал екі жағында тағы екі қымбат тас орналасқан. Сақина платина құрсауына орнатылған.
Мамандар бұл әшекейдің құнын 3 миллионнан 6 миллион долларға дейін бағалаған. Алайда Криштиану Роналду оның нақты қанша тұратынын жарияламаған.
Джорджина бұл сақинаны алғаш рет 2025 жылғы 11 тамызда көпшілікке көрсеткен еді. Сол күні ол Криштиану Роналдумен құда болғанын ресми түрде жариялады.
Содан кейін сақина жұптың қарым-қатынасының ең көп талқыланған символдарының біріне айналды. Енді миллиондаған долларға бағаланып отырған әшекей Джорджинаның қыздарының бірінің қолынан көрініп, жанкүйерлердің назарын тағы аударды.
…