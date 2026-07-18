Месси Ямальді 6 айлығында шомылдырып жатқан суретке пікір білдірді
2026 жылғы әлем чемпионатының финалы алдында Лионель Месси мен Ламин Ямаль арасындағы ерекше байланыс қайтадан назарға ілікті. Бір кездері сәби Ямальмен бірге түскен әйгілі суретте болған аргентиналық жұлдыз енді әлем кубогы үшін оған қарсы алаңға шығады.
Месси жас испандықты әлемдегі ең үздік футболшылардың бірі деп атады, алайда финалда оған еш мүмкіндік бермеуге уәде етті.
«Бұл мен үшін ақылға сыймайтын жағдай»
Лионель Месси Ламин Ямаль алты айлық сәби болған кезде онымен бірге түскен әйгілі суретті есіне алды.
«Ямальді алты айлығында шомылдырып жатқан сурет пе? Енді финалда оған қарсы алаңға шығуым — мен үшін ақылға сыймайтын жағдай», — деді Месси The Touchline басылымына берген сұхбатында.
Арада жылдар өткен соң, сол суреттегі екі кейіпкер әлем футболындағы ең ірі матчта қарсылас ретінде кездеседі.
Месси Ямальға жоғары баға берді
Аргентина капитаны Ламин Ямальдің қазіргі деңгейін ерекше атап өтті.
«Қазір ол әлемдегі ең үздік футболшылардың бірі. Барселонаның жолы болды. Ямаль үшін жақсы нәрсе біздің Барселонамыз үшін де жақсы», — деді ол.
Месси жас қанат ойыншысының Барселонадағы өнерін үнемі бақылап жүретінін де айтты.
«Ламин — тамаша футболшы. Ол Барселонада ойнайтындықтан, ойындарын мұқият бақылап жүремін. Мен оған әрдайым ең жақсы тілектерімді білдіремін», — деп қосты аргентиналық футболшы.
Финалда достық қарым-қатынас кейінге ысырылады
Месси Ямальді құрметтейтініне қарамастан, финалда Аргентина оның мықты тұстарын бейтараптандыру үшін қолынан келгеннің бәрін жасайтынын жасырмады.
«Финалда Ямальдің өзінің ең үздік ойынын көрсете алмауы үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз», — деді ол.
Алайда Аргентина капитаны Испанияның қаупі тек Ямальмен шектелмейтінін де атап өтті.
«Тек Ямальді тоқтату жеткіліксіз»
Мессидің пікірінше, Испания ұлттық құрамасы бір футболшыға тәуелді емес.
«Тек Ямальді тоқтатудың өзі жеткіліксіз. Испанияда басқа да мықты футболшылар бар және олардың өз ойын мәнері қалыптасқан. Соған қарамастан, біздің де өз артықшылықтарымыз бар», — деді Аргентина капитаны.
Сондықтан финалда Месси мен Ямальдің қарсыласуы негізгі интрига болғанымен, матч тағдырын командалық ойын шешуі мүмкін.
Әлем чемпионы Ташкент уақыты бойынша түнде анықталады
Испания мен Аргентина арасындағы 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы 19 шілдеден 20 шілдеге қараған түні өтеді.
Матч Ташкент уақытымен 00:00-де басталады. Бір тарапта мұрасын тағы бір жүлдемен нығайтқысы келетін Месси болса, екінші тарапта жаңа буынның символына айналған Ямаль әлем кубогы үшін күреседі.
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