Ламин Ямаль финалдан кейін Мессидің өзіне айтқан сөздерін ашып берді
Испания құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының финалында Аргентинаны 1:0 есебімен жеңіп, тарихында екінші рет әлем чемпионы атанды. Шешуші матчтан кейін Лионель Месси мен Ламин Ямаль арасындағы қысқа, бірақ әсерлі әңгіме жанкүйерлердің назарын аударды.
Жас испаниялық қанат ойыншысының айтуынша, Месси оны қолдап, өз жолынан таймауға шақырған. Ямаль бұл сөздерді алтын медальмен бірдей бағалайтынын атап өтті.
«Ол — тарихтағы ең үздік футболшы»
Ламин Ямаль Мессиді бала кезінен құрметтеп келе жатқанын және аргентиналық жұлдыздың ол үшін әрдайым шабыт көзі болғанын айтты.
«Ол — тарихтағы ең үздік футболшы, мен әрдайым қызыға қарайтын адаммын. Ойын соңында оған деген құрметімді білдірдім», — деді Ямаль.
Финалда екі футболшы алаңға қарсылас ретінде шыққанымен, матч аяқталған соң олардың әңгімесі спорттағы өзара құрметтің жарқын үлгісіне айналды.
Месси Ямальға қандай кеңес берді?
Испаниялық футболшының сөзіне қарағанда, Месси оған мансабында таңдаған жолынан таймай, дамуын жалғастыруға кеңес берген.
«Ол маған өз жолыммен жүруді жалғастыруым керектігін және болашақ біздің буынға тиесілі екенін айтты».
Бұл сөздер Ямаль үшін ерекше мәнге ие болды. Өйткені оларды бала кезінен бақылап келе жатқан және әлем футболындағы ең ұлы ойыншылардың бірі деп санайтын адам айтты.
«Бұл сөздер алтын медаль сияқты қымбат»
Ямаль финалдан кейін алған чемпиондық медалімен қатар, Мессидің мотивациялық сөздерін де мансабындағы ең маңызды естеліктердің бірі ретінде қабылдады.
«Бұл сөздер мен үшін мойнымдағы алтын медаль сияқты қымбат», — деді ол.
Жас қанат ойыншысы үшін 2026 жылғы әлем чемпионаты мансабындағы алғашқы әлем чемпиондығы болды. Ол футболдың ең биік сахнасында жүлде жеңіп қана қоймай, өз кумирінен маңызды кеңес те алды.
Испания финалда Аргентинаны тоқтатты
Испания мен Аргентина арасындағы финал тартысты күреске толы өтті. Матчтың негізгі уақытында есеп ашылмады, ал жеңімпаз қосымша уақытта анықталды.
Испания 1:0 есебімен жеңіске жетіп, 2010 жылдан кейін әлем кубогын тағы да иеленді. Ал қазіргі чемпион ретінде финалға дейін жеткен Аргентина жүлдесін қорғай алмады.
Екі буын арасындағы символдық кездесу
Месси мен Ямаль арасындағы әңгіме финалдың ең символдық сәттерінің біріне айналды. Бір жағында әлем футболындағы тұтас бір дәуірді айқындаған аңыз тұрса, екінші жағында болашақтың басты жұлдыздарының бірі тұрды.
Ямаль кубокты көтерді, ал Месси оған алда тұрған жолы туралы маңызды сөздер айтты. Испания чемпион атанды, бірақ финалдан кейінгі бұл әңгіме футболдағы буын алмасудың ең әсерлі көріністерінің бірі болып қалды.
…