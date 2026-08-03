12 күндік тәуекел чемпиондыққа айналды: Муродов тарих жазды (видео)
Махмуд Муродов ең үлкен мүмкіндіктер кейде дайындыққа уақыт қалмаған сәтте келетінін дәлелдеді. Өзбекстандық жауынгер қарсыласы ауысқаннан кейін қысқа мерзімде титулдық жекпе-жекке келісіп, OKTAGON-ның екі салмақтағы чемпионы Уилл Флериді екінші раундта техникалық нокаутқа түсірді.
Осылайша 36 жастағы Муродов жартылай ауыр салмақтағы белбеуге ие болды. Енді оның коллекциясында OKTAGON-ның орта салмақтағы уақытша чемпиондығы және жартылай ауыр салмақтағы толыққанды титулы бар.
Муродов жекпе-жекке небәрі 12 күн қалғанда келісті
Прагада өткен OKTAGON 92 турнирінде Флери бастапқыда жартылай ауыр салмақ рейтингінің көшбасшыларының бірі Даниэль Шкворға қарсы реваншта белбеуін қорғауы керек еді.
Алайда чех спортшысы жаттығу кезінде кеуде бұлшықетінің сіңірін жарақаттап, жекпе-жектен бас тартты. Титулдық жекпе-жекке 12 күн қалғанда ұйым Муродовқа жүгінді. Әдетте орта салмақта — 83,9 килограмда өнер көрсететін өзбекстандық жауынгер 93 килограмдық дивизионға көтерілуге келісті.
Бұл шешім үлкен тәуекел еді. Муродовтың жаңа салмаққа бейімделуге, қарсыласына арнайы жоспар құруға және толыққанды оқу-жаттығу жиынын өткізуге мүмкіндігі іс жүзінде болмады. Ал Флери, керісінше, октагонға OKTAGON-дегі жеңісті сериясымен, екі чемпиондық белбеуімен және ұйымның ең мықты жауынгері мәртебесімен шықты.
Екінші раундта 19 секунд жеткілікті болды
1 тамызда Праганың Штванице ашық аренасында өткен титулдық жекпе-жек турнирдің екінші басты айқасы болды. Кеш бағдарламасының басты жекпе-жегінде Люсия Сабова мен Люси Пудилова кездесті.
Муродов шешуші шабуылын екінші раундтың алғашқы секундтарында бастады. Ол соққылар комбинациясымен Флериді қиын жағдайға түсіріп, шабуылын жалғастырды. Төреші раунд басталғаннан небәрі 19 секунд өткен соң жекпе-жекті тоқтатты.
Ресми нәтиже:
жеңімпаз — Махмуд Муродов;
әдіс — соққылармен техникалық нокаут;
раунд — екінші;
уақыт — 0:19;
жүлде — OKTAGON-ның жартылай ауыр салмақтағы чемпиондық белбеуі.
Флеридің екі белбеулі билігіне нүкте қойылды
Уилл Флери жекпе-жекке OKTAGON-ның ауыр және жартылай ауыр салмақтағы қазіргі чемпионы ретінде шыққан еді. Ирландиялық спортшы 2024 жылы Карлос Вемоланы төрешілердің шешімімен жеңіп, жартылай ауыр салмақтағы белбеуге ие болды, кейін ауыр салмақта да чемпион атанды.
Муродовпен кездесу Флеридің 93 килограмдық дивизиондағы алғашқы титулдық қорғанысы болуы керек еді. Алайда қысқа мерзімде шақырылған қарсылас оның жоспарларын түбегейлі өзгертті, ал ұйымның ресми хабарламасында Муродов ирландиялық чемпионның билігіне нүкте қойғаны айтылды.
Флери ауыр салмақтағы белбеуін сақтап қалады, бірақ жартылай ауыр салмақтағы тақ енді Муродовқа тиесілі.
Муродов бір уақытта екі дивизионның белбеуіне ие
Өзбекстандық жауынгер 2025 жылғы маусымда Патрик Кинслді бес раунд қорытындысы бойынша төрешілердің бірауызды шешімімен жеңіп, OKTAGON-ның орта салмақтағы уақытша чемпионы атанған еді.
Флери үстіндегі жеңістен кейін Муродовтың мәртебесі мынадай болды:
орта салмақта — уақытша чемпион;
жартылай ауыр салмақта — толыққанды чемпион.
Осы тұрғыдан оны «екі дивизион белбеуінің иегері» деп атауға болады. Алайда орта салмақтағы титулдың уақытша екенін бөлек атап өткен маңызды.
Польшадан Прагаға дейін — үш түрлі ережедегі белбеулер
Муродов 2026 жылғы наурызда Польшаның FAME ұйымында ауыр салмақтағы белбеуді де жеңіп алған. Ол Денис Лабриганы MMA қолғаптарымен өткен өзгертілген кикбоксинг жекпе-жегінде төрешілердің бірауызды шешімімен жеңді. Бұл нәтиже кәсіпқой MMA рекордына енгізілген жоқ, өйткені жекпе-жек көрмелік сипатта және өзгертілген кикбоксинг ережелерімен өтті.
Демек, Муродовтың соңғы белбеулері үш түрлі бағытта жеңіп алынды: орта салмақтағы уақытша MMA титулы, өзгертілген кикбоксингтегі ауыр салмақ белбеуі және енді жартылай ауыр салмақтағы толыққанды OKTAGON чемпиондығы.
Кәсіпқой рекорды да жаңарды
Флери үстіндегі жеңістен кейін Муродовтың кәсіпқой MMA рекорды 30 жеңіс, 8 жеңіліс және 1 нәтижесіз жекпе-жекке жетті. Оның 19 жеңісі нокаут немесе техникалық нокаут арқылы тіркелген.
Бұл Муродовтың қатарынан бесінші кәсіпқой MMA жеңісі болды. Ол UFC-ден кейінгі кезеңде Скотт Аскэмді, Ясубей Эномотоны, Патрик Кинслді және енді Уилл Флериді жеңді.
Енді Муродовты қандай жекпе-жек күтіп тұр?
Жартылай ауыр салмақтағы жаңа чемпионның алдында екі жол тұр. Біріншісі — 93 килограмдық дивизионда белбеуін қорғау. Екіншісі — орта салмаққа оралып, уақытша және негізгі чемпиондық титулдарды біріктіру үшін жекпе-жек өткізу.
24 шілдедегі ресми рейтингте Кшиштоф Ётко орта салмақтың толыққанды чемпионы, ал Муродов уақытша белбеу иегері ретінде көрсетілген. Сондықтан олардың арасындағы біріктіру жекпе-жегі қисынды нұсқа болуы мүмкін, алайда әзірге Муродовтың келесі қарсыласы ресми түрде жарияланған жоқ.
Муродов 12 күн бұрын қабылдаған тәуекелді шешімін мансабындағы ең үлкен жеңістердің біріне айналдырды. Прагада ол жаңа белбеуге ғана ие болып қоймай, өзінен әлдеқайда ауыр, екі дивизион чемпионы атанған қарсыласын екінші раундтың басында тоқтатып, Еуропадағы MMA сахнасындағы беделін жаңа деңгейге көтерді.
Сіздің ойыңызша, Муродов келесі жекпе-жегін жартылай ауыр салмақта өткізуі керек пе, әлде орта салмақтағы белбеулерді біріктіру үшін оралғаны дұрыс па? Пікіріңізді қалдырып, мақаланы спорт жанкүйерлерімен Telegram немесе басқа әлеуметтік желілерде бөлісіңіз!
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