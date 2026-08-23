Мектепке тұрақты келетін оқушыларға ақшалай сыйақы беріледі

·12.5K·Әлем
Мектепке тұрақты келетін оқушыларға ақшалай сыйақы беріледі

АҚШ-тың Детройт қаласында оқушылардың сабаққа тұрақты қатысуын ынталандыру мақсатында қолға алынған қаржылық бағдарлама жалғастырылып, кеңейтіледі.

"Perfect Attendance Pays" бағдарламасына сәйкес, жоғары сынып оқушылары қатарынан бес күн бойы барлық сабаққа қатысса, 100 долларлық электронды Visa картасын алады. Қысқы 10 кезеңнің барлығын толық орындаған оқушы жалпы 1 мың долларға дейін сыйақы алуы мүмкін.

Бағдарлама өткен оқу жылында айтарлықтай нәтиже көрсетті. 2026 жылдың қаңтар-наурыз айларында Детройт мемлекеттік мектептеріндегі шамамен 12 800 жоғары сынып оқушысы кемінде бір рет 100 долларлық сыйақыға ие болды. Бұл жоғары сынып оқушыларының шамамен 84 пайызын құрайды. Осы кезеңде олардың арасындағы сабаққа қатыспау мәселесі 64 пайыздан 54 пайызға дейін төмендеді.

2026–2027 оқу жылынан бастап бағдарлама 6–8-сынып оқушыларына да қолданылады. Олар қатарынан бес күн бойы барлық сабаққа қатысқаны үшін 50 долларлық сыйақы ала алады.

Бағдарлама негізінен қаңтар-наурыз айларында жүзеге асырылады. Өйткені қысқы ауа райы мен маусымдық ауруларға байланысты бұл кезеңде мектептердегі сабаққа қатысу көрсеткіші әдетте төмендейді.

Шарттар қатаң: оқушы бес күндік кезеңде барлық сабаққа қатысуы керек. Бір сабақты босату сыйақыдан айырылуға әкеп соғады.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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