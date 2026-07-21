Шакира Мбаппемен байланысу үшін кімнен көмек сұрағанын айтты
Колумбиялық танымал әнші Шакира Франция ұлттық құрамасының шабуылшысы Килиан Мбаппемен қалай байланыс орнатқанын айтып берді. Белгілі болғандай, бұл таныстықта «Формула-1» жарысының жеті дүркін әлем чемпионы Льюис Хэмилтон делдал болған.
Мбаппе аяқталған 2026 жылғы әлем чемпионатына арнап дайындалған әннің клипіне түскен. Ал Шакира футболшымен тікелей байланысу үшін оның Хэмилтонмен достығын пайдаланған.
Шакира Хэмилтонға хабарлама жіберген
Әншінің айтуынша, ол Льюис Хэмилтон мен Килиан Мбаппе арасында жақын қарым-қатынас барын бұрыннан білген. Сондықтан Мбаппемен байланысу үшін дәл осы британдық автоспортшыдан көмек сұраған.
«Льюис Хэмилтонның Мбаппемен дос екенін білетінмін. Сондықтан Льюиске: “Мені Мбаппемен таныстырып қойшы”, деп жаздым», — деп еске алды Шакира.
Хэмилтон әншінің өтінішін қабыл алып, мәселені өте жылдам шешкен.
Үш жұлдыз ортақ чатта танысқан
Шакираның сөзінше, Хэмилтон оларды жеке таныстырудың орнына үшеуін бір ортақ чатқа қосқан.
«Ол: “Жақсы, ешқандай мәселе жоқ”, деп жауап берді. Кейін өзі, Килиан және мені ортақ чатқа қосты. Ал мен Мбаппеге жаздым. Бәрі осылай болды», — деді әнші.
Осылайша музыка, футбол және автоспорт әлемінің үш танымал өкілі бір чатта тоғысты.
Мбаппе клипке түскен
Мәліметке сәйкес, Килиан Мбаппе 2026 жылғы әлем чемпионатына орай дайындалған әннің клипіне түскен. Шакираның футболшымен байланысуға тырысуы да осы шығармашылық жобаға қатысты болған.
Мбаппе алаңдағы шеберлігімен ғана емес, әлемдік деңгейдегі танымалдығымен де клиптің басты кейіпкерлерінің бірі ретінде таңдалған.
Ал Льюис Хэмилтон екі танымал тұлғаның байланысын жолға қойып, жобаның жүзеге асуына өз үлесін қосқан.
Шакира мен футбол арасындағы байланыс
Шакира бұған дейін де ірі футбол турнирлеріне арналған музыкалық жобаларға қатысқан. Сондықтан оның тағы бір әлем чемпионатына қатысты клиппен жұмыс істеуі жанкүйерлер үшін күтпеген жағдай емес.
Алайда Мбаппемен таныстықтың артында Хэмилтон тұрғаны көпшілік үшін қызықты жайт болды. Қарапайым хабарламадан басталған байланыс ақыр соңында футбол жұлдызының клипке қатысуына әкелді.
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