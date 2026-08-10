Раскрывает ли дата вашего рождения внешнюю привлекательность? Интересное толкование
Кто-то с первого взгляда привлекает внимание, кто-то запоминается своей улыбкой, а чья-то привлекательность ощущается не столько во внешности, сколько в сдержанности и внутренней энергии. В нумерологических толкованиях такие особенности связывают даже с датой рождения.
Ниже найдите свою дату рождения. Возможно, вы узнаете, что именно люди замечают в вас в первую очередь.
1, 10, 19 и 28 — глубокий и выразительный взгляд
Самая сильная сторона родившихся в эти даты — взгляд.
Даже когда они молчат, могут производить впечатление серьёзных, задумчивых или загадочных людей. А при прямом взгляде на собеседника возникает ощущение, будто они «читают человека изнутри».
Их привлекательность может заключаться не в громком голосе или яркой внешности, а именно в уверенности и глубине взгляда.
4, 13, 22 и 31 — запоминаются своей улыбкой
Для людей этой категории самая сильная «визитная карточка» — улыбка.
Когда они смеются, выражение лица резко меняется и может вызывать у окружающих тёплые чувства.
Таких людей часто воспринимают как:
— открытых;
— искренних;
— лёгких в общении;
— обладающих позитивной энергетикой
людей.
7, 16 и 25 — гармония внешней и внутренней красоты
Толкование для родившихся в эти даты несколько иное.
Их привлекательность может проявляться не только в чертах лица или фигуре, но и в характере и отношении к людям.
Если с первого взгляда внимание привлекает внешность, то по мере знакомства ещё сильнее впечатляют мягкость, вкус или образ мышления.
Иными словами, их главный «козырь» — взаимное дополнение внешности и внутреннего содержания.
2, 11, 20 и 29 — вызывают в сердце волнение
Привлекательность некоторых людей трудно объяснить какой-то конкретной деталью.
Их глаза и улыбка могут казаться обычными. Но когда они подходят к вам, настроение меняется.
В нумерологическом толковании родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа считаются именно такими — людьми с сильным эмоциональным воздействием.
Их привлекательность может сильнее ощущаться в движениях, голосе, манере общения и тонких эмоциях.
9, 18 и 27 — притягивают к себе словно магнит
Определение, которое дают этой категории, — харизма.
Когда они входят в комнату, люди могут невольно обратить на них внимание. И происходит это не всегда из-за яркой одежды или идеальной внешности.
Иногда общий образ усиливают походка, манера держаться, голос или даже выбранный аромат.
Поэтому их описывают как «притягательных людей».
6, 15 и 24 — гармония лица и фигуры
Считается, что родившимся в эти даты свойственна классическая внешняя привлекательность.
Пропорциональность черт лица, манера держаться, стиль одежды и фигура могут создавать цельный общий образ.
Даже не создавая очень яркого образа, такие люди привлекают внимание своим аккуратным и привлекательным видом.
3, 12, 21 и 30 — статность усиливает внешность
Их привлекательность заключается скорее в сдержанности, чем в «милом» или «симпатичном» образе.
Такие люди могут производить впечатление серьёзных, надёжных и умеющих себя контролировать.
Стиль одежды также часто усиливает образ: вместо лишних деталей — точность и порядок.
Их внешность словно передаёт одно сообщение:
«Я знаю себе цену».
5, 14 и 23 — улыбаются глазами
Кто-то улыбается только губами, а у кого-то меняется всё выражение лица.
Считается, что родившимся в эти даты свойственен именно второй вариант.
Эмоции в их глазах могут легко выдавать:
— интерес;
— радость;
— чувство юмора;
— искренность
Именно поэтому даже когда они молчат, по их лицу бывает легко понять их настроение.
8, 17 и 26 — проницательный и смелый взгляд
Люди этой категории могут производить сильное впечатление одним лишь взглядом.
Их взгляд может казаться уверенным, решительным, а иногда даже немного «холодным».
Во время разговора они не отводят глаз, сохраняют спокойное выражение лица и держатся свободно, что создаёт сильный образ.
Такой человек уже при первой встрече может оставить впечатление «личности с характером».
В чём заключается самая сильная привлекательность?
Внешность человека определяется не только формой лица или датой рождения. Большую роль также играют генетика, образ жизни, вкус, манера поведения, уверенность в себе и даже настроение.
Поэтому этот список лучше воспринимать не как строгое правило, а как интересное нумерологическое толкование.
Но одно верно: иногда, чтобы запомниться человеку, не нужна идеальная внешность. Достаточно одного взгляда, одной улыбки или просто уверенности в себе.
Насколько описание, соответствующее вашей дате рождения, совпало с вами?
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